Ionity: Schnellladen wächst, doch Elektroautos fehlen für nachhaltiges Geschäftsmodell

Im Rahmen eines Webinars von ChargeUp Europe schilderte Meta Kessler, Director of Corporate Strategy beim europäischen Betreiber von Schnellladesäulen Ionity, die aktuellen Entwicklungen im Hochleistungsladen für Elektroautos.
Die Nachfrage nach öffentlichem High-Power-Charging (HPC) steige rasant, während gleichzeitig die wirtschaftliche Basis für Ladeanbieter unter Druck gerate, sagte Kessler laut Mobility Portal. Deutschland sei dabei ein exemplarischer Markt: Die HPC-Infrastruktur wachse, doch es fehlten genügend batterieelektrische Fahrzeuge (BEV), um die Auslastung stabil zu halten.
Laut Kessler verschiebt sich das Ladeverhalten deutlich in Richtung öffentlicher Schnellladepunkte. Bis 2030 würden zwar weiterhin 60 Prozent der Ladevorgänge privat erfolgen, doch „von den verbleibenden 40 Prozent, die öffentlich stattfinden, werden mehr als 65 Prozent High-Power sein“. Ähnliche Entwicklungen beobachtet Ionity in anderen europäischen Ländern mit hoher BEV-Durchdringung.
Der Schwerpunkt der Ausbaupläne verlagere sich damit klar auf öffentliches HPC – nicht nur entlang von Autobahnen, sondern zunehmend auch in städtische Räume. Für die Betreiber bleibe jedoch die Wirtschaftlichkeit eine zentrale Herausforderung. Das Verhältnis von Fahrzeugen zu Ladepunkten, ein wesentlicher Leistungsindikator für Ionity, liege in Deutschland derzeit bei lediglich 60 BEVs pro HPC-Anschluss.
Dieses Verhältnis ist aus Sicht des Unternehmens nicht ausreichend. „Um ein gesundes und nachhaltiges Geschäftsmodell zu erhalten, brauchen wir etwa 100 — oder in Zukunft sogar etwas mehr“, erklärt Kessler. Nach einem deutlichen Rückgang 2024 gebe es zwar Anzeichen für eine Erholung im Jahr 2025, doch werde es Jahre dauern, bis wieder ein nachhaltiges Niveau erreicht ist.
Da Ionity ein Netz entlang von Fernstraßen betreibt, stammen viele Nutzer im Sommer aus anderen europäischen Ländern, insbesondere aus den nordischen Staaten oder den Niederlanden. Diese Fahrer berichten Kessler zufolge, dass Reichweitenangst für sie keine Rolle mehr spiele. „Es ist ein guter Zeitpunkt, um ein BEV zu kaufen, da dies kein Problem mehr darstellt“, meint die Managerin.
Kommentare
Axel Poeschmann meint
Ich habe das Ionity-Abo Motion zu 49 ct/kWh und ich freue mich jedesmal, dass ich beim Laden keine Wartezeit habe und die Säule nicht teilen muss. Des Ladeanbieters Leid ist des Nutzers Freud.
Gasbremse meint
Kann es sein, dass die mangelne Auslastung auch was mit den Preisen zu tun hat?
MichaelEV meint
Korrekt, die mangelnde Auslastung führt zu hohen Preisen;-)
McGybrush meint
Ich Stand schon oft bei Ionity. Aber daneben weil mir Ionity zur teuer ist ohne Grundgebühr.
39Cent ohne Grundgebühr und sie werden schlange stehen. 49Cent und es wird zumindest besser ausgelastet sein.
South meint
Yoa. Die Hersteller beklagen sich über zu wenig Lademöglichkeiten und die Betreiber über zu wenig E Autos….
Und ich glaub hu.ms. den Satz haben sie für dich geschrieben.
„Der Schwerpunkt der Ausbaupläne verlagere sich damit klar auf öffentliches HPC – nicht nur entlang von Autobahnen, sondern zunehmend auch in städtische Räume.“
Faireshalber, das Statement kommt natürlich von einer Firma, die gezielt auf Schnelllader setzt und auch ich sehen einen Bedarf an AC Ladestellen, aber denke die Reise geht eher Richtung Schnelllader….
Jörg2 meint
„Die Hersteller beklagen sich über zu wenig Lademöglichkeiten und die Betreiber über zu wenig E Autos….“
Wobei die bei IONITY ja praktisch in „Personalunion“ sind.
Thorsten 0711 meint
Und die eAutofahrer beklagen sich über zu hohe Stromkosten beim Laden.
Am Sonntag habe ich bei den Stadtwerken Hockenheim für die Rückfahrt geladen. 49 Cent/kWh bei einem Verbrauch von guten 20 kWh. Damit war ich 33% teurer unterwegs wie mit meinem vorherigen LPG Verbrenner (7,5 l im Durchschnitt zu 0,99 Cent) 😒
eBikerin meint
Naja Flüssiggas ist schon sehr günstig – aber wegen der Verbreitung eher weniger ein Vergleich. Für dich natürlich schon. Aber die allermeisten fahren halt Diesel oder Benzin. Bei 20 kWh Verbrauch bist du auch flott gefahren, da wird es schon mit nem Diesel schwierig an die 10 Euro von dir ran zu kommen. Ein Benziner schafft das gar nicht.
MichaelEV meint
Ist seitens der Hersteller wohl nichts anderes als FUD. Es gibt aktuell viel mehr Ladeinfrastruktur als Bedarf. Hier baut die zweite Tanke 6 HPCs obwohl bei der ersten noch kaum Kunden zu sehen sind.