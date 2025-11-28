Mercedes-Benz GLB EQ legt vor Enthüllung mehr Tarnung ab

Nach dem in diesem Jahr gestarteten neuen CLA auf der vorrangig für Elektroautos konzipierten Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) stehen weitere MMA-Modelle an. Dazu gehört das Kompakt-SUV GLB, das ebenso als Vollstromer und Hybrid angeboten wird. Neue Fotos zeigen nur noch teilweise getarnte Vorserienfahrzeuge des kommenden Elektro-GLB.

Demnach wird der neue GLB die Form der Baureihe fortführen, die von außen einen robusten, eher „van-artigen“ und hochbeinigen Eindruck macht. Damit unterscheidet er sich vom ebenfalls kompakten, auf die MMA wechselnden GLA, der als rundlicherer SUV-Crossover daherkommt. Beide werden künftig nicht mehr als Modelle der Submarke „EQ“ benannt: Aus EQB und EQA werden GLB mit EQ Technologie und GLA mit EQ Technologie.

Die größtenteils ungetarnte Seitenansicht der aktuellen GLB-Elektro-Prototypen scheint zu zeigen, dass der GLB optisch mehr in Richtung SUV-Design rückt. Die größte Änderung zum aktuellen Design wird die noch ausgiebig verdeckte Front aufweisen. Was zu erwarten ist, zeigt der kürzlich vorgestellte größere GLC auf der ebenfalls neuen Elektroauto-Plattform MB.EA-M, der den künftig noch markanteren Frontgrill von Mercedes in der Interpretation für SUV trägt. Mit Blick auf das künftige GLB-Heck lässt sich wegen der Tarnung noch nicht allzu viel erkennen.

The 2027 Mercedes-Benz GLB with EQ Technology has been spied testing with the lightest amount of camouflage we’ve seen yet. In addition, the CUV will sit on top of the automaker’s MMA platform, feature 800V technologies, and offer up to around 349 hp and over 400 miles of range. pic.twitter.com/URgUWtK6b9 — GearheadCole ⚙️ (@cole_marzen) November 26, 2025

Der neue GLB wird wieder als Fünfsitzer oder flexibler Siebensitzer angeboten. Highlight im Innenraum ist laut Mercedes der optionale, schwebend gestaltete MBUX Superscreen mit drei Monitoren, der sich über die gesamte Breite erstreckt. Ins Auge fällt auch die schwebende Mittelkonsole, die sich unter dem MBUX Superscreen anschließt. Das „Superhirn Mercedes‑Benz Operating System (MB.OS)“ verwandele den GLB in einen intelligenten Begleiter, der denkt, lernt und sich mit seinem Fahrer weiterentwickelt, heißt es. Darüber hinaus ermögliche MB.OS moderne Assistenzsysteme.

Der Antrieb des elektrischen GLB ist laut Berichten weitgehend mit dem der Limousine CLA und deren Shooting-Brake-Version identisch. Damit soll auch das E-SUV auf der MMA ein 800-Volt-Bordnetz und schnelles Gleichstrom-Laden (DC) bis 320 kW bieten. Wechselstrom (AC) soll mit bis zu 22 kW in die Akkus geladen werden können. Neben den reinen Elektro-Versionen soll der rund 4,80 Meter lange neue GLB auch mit 100 kW (136 PS) bis 140 kW (190 PS) starken Mildhybridsystemen kommen.

Zunächst sollen die Elektroauto-Ausführungen GLB 250+ mit 200 kW (272 PS) und 335 Nm sowie der Allradler GLB 350 4matic mit 260 kW (354 PS) und 515 Nm angeboten werden. Rein elektrisch soll der neue GLB zukünftig nicht nur mit dem 85 kWh großen Akkupaket, sondern auch mit einer kleinen 58 kWh Batterie zu haben sein. Mit letzterem Energiespeicher könnte der Preis auf unter 50.000 Euro sinken. Mit der 85 kWh großen Batterie sollen bis 700 Kilometer möglich sein.