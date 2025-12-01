EWE Go verlost 5 x 3.000 Euro Ladeguthaben im Dezember

EWE Go verlost unter E-Autofahrern, die zwischen dem 1. und 31. Dezember 2025 mindestens eimal mit dem EWE-Go-Ladetarif an einer EWE-Go-Ladestation laden, insgesamt fünfmal ein Ladeguthaben von 3.000 Euro.

Die Teilnahme am Gewinnspiel „Go und gut“ erfolgt über ein Formular auf der EWE-Go-Website. Wer im Dezember lädt und sich dort registriert, landet im Lostopf. Die fünf Gewinner werden dann im Januar 2026 ausgelost und im Februar 2026 benachrichtigt.

„Mit dieser Aktion feiern wir nicht nur den Erfolgskurs der Elektromobilität, sondern wollen uns auch bei unserer Community für ihre Treue bedanken und gleichzeitig für Elektromobilität begeistern“, sagt Ilker Akkaya, Geschäftsführer von EWE Go.

„Mit dem strategischen Ausbau von öffentlicher Schnellladeinfrastruktur genau dort, wo sie benötigt wird und einfach und schnell zu erreichen ist, treibt EWE Go die Energiewende im Verkehr aktiv voran“, heißt es weiter. „Darüber hinaus überzeugt EWE Go mit einem einfachen und fairen Ladetarif und einer besonders nutzerfreundlichen App, die das Laden dank zahlreicher praktischer Features und einer einfachen Anwendung alltagstauglich und transparent macht.“