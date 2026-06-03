Tesla bietet White-Label-Supercharger für Unternehmen an

Tesla bietet „Supercharger for Business“ als White-Label-Angebot an. Kunden können eigene Supercharger erwerben, mit ihrem Logo versehen und den gewünschten Abgabepreis festlegen. Tesla übernimmt Backend und Wartung. So könne jeder sein eigenes Lade-Business starten, wirbt das Unternehmen.
Das Angebot sei für Partner entwickelt. Kunden sollen von Teslas Technologie, Reputation und Expertise aus mehr als einem Jahrzehnt Herstellung und Betrieb von Superchargern profitieren. Mit jedem Ladevorgang soll sich die Wirtschaftlichkeit der Anlage steigern. Ein neues Kalkulations-Tool soll Kosten und Amortisierung transparent machen. Kunden können damit Informationen über Kosten und Amortisationszeit für Supercharger for Business berechnen.
„Die Supercharger werden standardmäßig mit der gleichen Hardware, Software, Preissteuerung und demselben Service wie Tesla Supercharger geliefert. Funktionen wie eine Ausfallwarnung, Echtzeit-Verfügbarkeit und vieles mehr sind ebenfalls inbegriffen“, erklärt das Unternehmen.
Der Routenplaner kann Tesla-Fahrer automatisch zu den jeweiligen Ladestationen leiten. Das Servicepaket umfasst Betriebsüberwachung, vorbeugende und reaktive Wartung sowie Kundensupport. Tesla garantiert eine Betriebsbereitschaft von „97 %“. Über das Tesla-Portal lassen sich Auslastung, Preise und Umsätze verwalten.
Tesla übernimmt alle erforderlichen Wartungsarbeiten. Die V4-Supercharger-Schaltschränke unterstützen Fahrzeugarchitekturen mit 400 bis 1000 Volt. Jede Säule kann bis zu 500 kW liefern. Das Schaltschranksystem benötigt in der Regel weniger als 1 MW für acht Säulen, um Fahrzeuge in laut Tesla 99 Prozent der Zeit mit maximaler Leistung zu speisen.
In Europa stehen aktuellen Angaben nach mehr als 20.000 Supercharger an über 1700 Standorten in 35 Ländern bereit. In Deutschland sind es 3900 an über 320 Standorten.
Kommentare
Torsten meint
wird seine Gründe haben, warum die Sicharge nicht am Markt ankommen… *hust*
David meint
„Die V4-Supercharger-Schaltschränke unterstützen Fahrzeugarchitekturen mit 400 bis 1000 Volt. Jede Säule kann bis zu 500 kW liefern.“
Das mag die Absicht sein, wenn sie am Dritte verkaufen. Als Beschreibung der vorhandenen Architektur ist das irreführend. Denn in Deutschland sind die V4 Slowcharger exakt nicht für 1000 V geeignet und leisten nur 250 kW maximal.
Und kommt jetzt bloß nicht mit dem einen Charger, der schon umgerüstet wurde. In der Fläche ist da nichts passiert. Logisch. Denn um die umzurüsten, muss man die alte Technik rausrupfen und komplett neue kaufen. Eine der vielen Fehlentscheidungen vom Bachelor.
Und, nichts mit umschalten wie es die Tesla-Gemeinde noch vor Jahren frech behauptet hat…
MK meint
Sehr gute Maßnahme. Alpitronic hat sich im Bereich der Schnelllader immer mehr zum Monopolisten entwickelt und Monopole sind eigentlich nie gut für eine Technologie, die noch so viel Entwicklungspotential bietet. Wobei ich ja auch immer noch hoffe, dass z.B. Siemens mal richtig in den Markt einsteigt: Die bieten zwar was an, aber vermarktet wird das scheinbar nicht.
Tesla-Fan meint
Hier sieht man wieder mal das Tesla eben viel mehr ist als ein Automobilhersteller.
(Was auch die Börsen-Bewertung als Tech-Konzern widerspiegelt.)
Die Säulen von Siemens/ABB möchte ich hier lieber nicht auf der Strasse sehen.
Die wurden von Volkswagen im Rahmen der Bestrafung im Abgasbetrug in Amerika für Electrify America aufgestellt und haben einen ganz schlechten Ruf.
ABB steht dort für „always be broken“ – Ob das an den Säulen selbst liegt oder an schlampiger Verwaltung/Wartung weiss ich nicht.