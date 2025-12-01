15 Millionen Elektroautos auf den Straßen bis 2030 heißt das noch von der Ampel-Regierung für Deutschland bis 2030 festgelegte Ziel. Das gilt nicht mehr als erreichbar. Die Zahl der rein batteriebetriebenen Fahrzeuge ist aber deutlich gestiegen. Noch vor Jahresende könnte die Zahl der Elektroautos auf deutschen Straßen laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zwei Millionen erreichen.

Zum 1. Oktober waren demnach 1,93 Millionen rein batteriebetriebene Autos in Deutschland zugelassen. Das waren 94.073 mehr als nach dem ersten Halbjahr. Sofern es bis zum Jahresende nicht zu einem plötzlichen Einbruch des Wachstums kommt, dürfte die Schwelle von zwei Millionen Elektroautos noch im laufenden Jahr erreicht werden. Im Bestand nähert sich der Anteil von Vollstromern damit vier Prozent. Insgesamt gibt es in Deutschland 49,6 Millionen Autos.

Allein im Oktober wurden mehr als 52.000 Elektroauto-Neuzulassungen registriert. „Der Anstieg des Bestands verläuft zwar meistens um etwa ein Viertel bis ein Drittel langsamer als die Neuzulassungen. Doch auch wenn man dies einrechnet, deuten die Zahlen derzeit auf ein Erreichen der zwei Millionen noch in diesem Jahr hin“, so n-tv.de – „sofern die angekündigte neue staatliche Förderung für Elektroautos nicht zu starken Verschiebe-Effekten führt.“

Die Koalition aus CDU/CSU und SPD hat sich kürzlich auf die konkrete Ausgestaltung einer neuen staatlichen Förderung für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen beim Kauf von E-Autos geeinigt. Berücksichtigt sind Kauf und Leasing von Elektroautos sowie Plug-in-Hybriden. je nach Voraussetzungen werden bis zu 5000 Euro Zuschuss gewährt.

Die erste E-Auto-Million war in Deutschland vor drei Jahren erreicht worden. In der Vergangenheit waren die Neuzulassungszahlen oft abhängig von staatlicher Förderung und hohen Prämien. Seit Ende 2023 gibt es keine Subvention mehr. Inzwischen sorgen vor allem mehr und attraktivere Modelle zu erschwinglichen Preisen für das Wachstum der Zulassungen. Hinzu kommen Eigenzulassungen der Hersteller und Händler.

Im laufenden Jahr liegt der Anteil von Elektroautos bisher bei 18,4 Prozent. Das Ziel der alten Bundesregierung von 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen bis 2030 ist aus heutiger Sicht nicht mehr realistisch. Die neue Regierung von Union und SPD hat bislang kein aktualisiertes Ziel genannt. „Zur Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehr und zur Stärkung der Industrie verfolgt die Bundesregierung das grundsätzliche Ziel, mehr E-Autos auf die Straßen zu bringen. Dabei setzt sie auf Technologieoffenheit“, heißt es vom CDU geführten Bundesverkehrsministerium.

Der Koalitionsvertrag enthalte keine Zielvorgabe, „dafür aber ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Steigerung der Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen – von Kaufanreizen für Elektroautos bis hin zur Förderung von Ladeinfrastruktur. Ein Teil der Maßnahmen wurde bereits umgesetzt“, so das Ministerium. Eine Prognose für die Zahl der Elektroautos bis 2030 gibt es aus dem Ministerium laut n-tv nicht. Es sei angesichts der Vielzahl an Einflussfaktoren wie der Entwicklung der Modellvielfalt, der Preise oder der Kundennachfrage nicht möglich, dies genau abzuschätzen. Eine zentrale Größe sei aber der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur.