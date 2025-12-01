Experten erwarten weiteren Personalabbau in Deutschland, auch Autobranche betroffen

Deutsche Unternehmen treiben angesichts anhaltender Rezession und wachsender globaler Handelsrisiken ihre Neuausrichtung und Sparprogramme voran. Die damit verbundenen Restrukturierungskosten wirken sich zunehmend auf die Bilanzen aus und belasten die Nettogewinne der Konzerne – insbesondere auch die von Autoherstellern.
Berechnungen des Handelsblatts zeigen, dass DAX-Unternehmen allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres rund sechs Milliarden Euro für Restrukturierungen ausgegeben haben. Ein Großteil fließt in Personalabbau, darunter Vorruhestandsregelungen und Abfindungen in teils sechsstelliger Höhe.
Seit Anfang 2024 hat sich der Trend laut dem Bericht verschärft: Die Gesamtkosten für Restrukturierungen der DAX-Firmen summieren sich mittlerweile auf mehr als 16 Milliarden Euro. Experten rechnen damit, dass weitere Einschnitte in der gesamten deutschen Wirtschaft folgen werden.
Beispiel Volkswagen: Der Konzern verbuchte im vergangenen Jahr 2,5 Milliarden Euro an Restrukturierungsaufwendungen. Bis 2030 sollen an den zehn deutschen Standorten 35.000 Stellen wegfallen. Angesichts der unsicheren Konjunkturaussichten wird der Trend voraussichtlich weiter zunehmen.
„Der Jobabbau wird vor allem in der Industrie vorerst anhalten“
„Der Jobabbau wird vor allem in der Industrie vorerst anhalten, der Umbauprozess ist noch nicht abgeschlossen“, sagt Jan Brorhilker von der Unternehmensberatung EY dem Handelsblatt. Besonders stark betroffen seien die Branchen Automotive, Maschinenbau und Chemie, erklärt Patrick Widmaier von der Beratung Alix Partners. „Perspektivisch wird noch mehr kommen, weil die Unternehmen zunehmend den Anpassungsbedarf sehen und ihre bisherige Aufstellung hinterfragen.“
Die Folgen für die Beschäftigung sind bereits sichtbar: Ende September waren in der deutschen Industrie 120.300 Menschen weniger beschäftigt als ein Jahr zuvor. Auch der zum Volkswagen-Konzern gehörende Nutzfahrzeughersteller MAN reagierte jüngst auf die schwache Nachfrage und hohe Kosten in Deutschland mit dem Abbau von 2.300 Stellen, verzichtet aber auf betriebsbedingte Kündigungen.
Viele Unternehmen setzen auf freiwillige Abgänge, um gesetzliche oder tarifliche Vorgaben einzuhalten. Restrukturierungsexperte Widmaier erklärt, dass ein Stellenabbau sich aus Unternehmenssicht ungeachtet der damit verbundenen Einmalaufwendungen für die oft freiwilligen Personalprogramme sehr zügig, meist schon nach einem Jahr, rechnet.
„Doch solche Ziele stehen erst einmal nur auf dem Papier“, merkt das Handelsblatt an. „Bei vielen bisherigen Sparrunden zeigten sich zwei Effekte: Die Umsetzung gestaltet sich schwierig und erreicht die ehrgeizigen Ziele nicht annähernd. Oder die Wirkung der groß angekündigten Neuausrichtung verpufft nach wenigen Jahren.“
Kommentare
Future meint
Möglicherweise sind diese »lukrativen begehrenswerten Stellen« einfach zu teuer geworden. Allerdings soll es ja immer noch einen Fachkräftemangel geben. Die Besten werden sich also ganz schnell eine Alternative suchen. Die Rüstungsbranche boomt ja beispielsweise gerade.
Jensen meint
Da kommen viele Aspekte zusammen: Zeit- und Personaleinsatz pro gebautem Fahrzeug sollen prinzipiell sinken, um die Kosten zu drücken. Deutlich vereinfachte Bauweise der BEV’s im Vergleich zum Verbrenner, benötigt in allen Teilen der Kette weniger Personal. Schwächelnde und sich verschiebende Märkte, sowie allgemeinwirtschaftliche Schwierigkeiten bringen automatisch die Personalbedarfe unter Druck. Und wenn dann ggf. noch der Eindruck dazu kommt, dass man die eine oder andere Entwicklung verschlafen bzw. ignoriert hat, steht man eben im Gesamtbild nicht optimal, gerade auch in Blick auf die Zukunft, da.
Die fatalen Signale der (deutschen) Politik, dass das in signifikanter Weise verbrennend weitergehen kann und wird, sind da ebenso wenig dienlich.
Jörg2 meint
Für den, der ortsgebunden ist (oder sich so fühlt) und in einer Region lebt, in der die sich wandelnde Branche quasi als Monokultur die regionale Wirtschaft bestimmt, atmet sich das nicht so leicht weg. Hauskredit läuft, Kinder in der Schule, Ehepartner beruflich unflexibel…
Immer gut ablesbar an der Entwicklung der Immo-Preise in solchen Regionen.
brainDotExe meint
Vollkommen richtig. Deswegen muss man das schrumpfen von solcher Kernindustrie besonders in solchen Regionen verhindern oder zumindest abschwächen.
Jörg2 meint
Wieso „muss“? Und wer ist „man“?
Es wäre natürlich klug gewesen, vorzusorgen. Also Mittel ud Wege zu finden, damit das unternehmerische Risiko, so es zuschlägt, nur abgemildert beim abhängig Beschäftigten ankommt. Letztendlich geht es um Geld. Eine möglich Quelle, wäre in unternehmerischen Hochzeiten, das risikobehaftete Unternehmen. Also eine Art „Vergesellschaftung“ der Gewinne, bevor, nun in der Krise, die Vergesellschaftung der Problembehandlung losgeht.
brainDotExe meint
„Muss“ um die Region zu stärken und Abwanderung zu verhindern. „Man“, die Gesellschaft bzw. der Staat.
Stichwort Sozialstaat.
Jörg2 meint
Oder eine „Treuhand 2.0“, Unternehmen schließen, für 1 EUR den Rest verkaufen…
Wie auch immer… Hat mit den hier verhandelten Themen nur am Rande zu tun.
Future meint
Das Ende der Verbrennung hat natürlich Folgen für den Arbeitsmarkt. Damit wurde jahrelang als Argument gegen die Elektromobilität lautstark lobbyiert. Aber es kommt auch wieder etwas neues. Den Strukturwandel haben auch viele andere alte Industrien in Deutschland schon durchgemacht. Wer davon seibst betroffen ist, will das natürlich alles nicht wahrhaben. Aber man sollte immer einen Plan B haben.
brainDotExe meint
Wenn man das über Altersteilszeit oder regulären Renteneintritt sozialverträglich abbilden kann, ist das auch halb so schlimm.
Hier geht es aber auch um Abbau durch betriebsbedingte Kündigung lukrativer begehrenswerter Stellen.
Das wird natürlich unsere Sozialkassen stark belasten, denn die Leute werden nicht von heute auf morgen eine vergleichbare Stelle finden.