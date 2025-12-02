Tesla-Neuzulassungen brechen im November 2025 in europäischen Kernmärkten ein

Die Tesla-Neuzulassungen sind im November in vielen zentralen europäischen Märkten stark eingebrochen. Trotz der Einführung neuer Varianten des Model Y konnte der US-Hersteller den Rückgang seines Marktanteils nicht stoppen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Während demnach Frankreich, Schweden, Dänemark, die Niederlande, Portugal und Spanien teils erhebliche Einbußen verzeichneten, meldeten Norwegen und Italien deutliche Zuwächse, die die Verluste jedoch nur teilweise ausgleichen konnten.

Besonders stark war der Einbruch in Frankreich, wo die Neuzulassungen um 58 Prozent auf 1.593 Fahrzeuge fielen. Ähnlich deutliche Rückgänge gab es in Schweden mit minus 59 Prozent sowie in Dänemark mit minus 49 Prozent. Auch in den Niederlanden sank die Zahl der registrierten Fahrzeuge um 44 Prozent, in Portugal um 47 Prozent und in Spanien um 9 Prozent.

In Norwegen hingegen verdreifachten sich die Zulassungen nahezu auf 6.215 Fahrzeuge und stellten damit schon vor Jahresende einen neuen Rekord auf. Italien legte um 58 Prozent auf 1.281 Fahrzeuge zu, bleibt jedoch im Jahresverlauf 28 Prozent im Minus.

Im Zeitraum Januar bis Oktober sank der Marktanteil des US-Elektroautobauers in Europa von 2,4 auf 1,6 Prozent. Noch 2023 war Teslas Mittelklasse-SUV Model Y das meistverkaufte Auto Europas und der Welt. Der Abschwung setzte Ende vergangenen Jahres ein, nachdem CEO Elon Musk öffentlich rechtsgerichtete Politiker gelobt hatte, was europaweit Proteste auslöste. Zwar hat Musk seine politischen Äußerungen inzwischen reduziert, doch die europäischen Geschäfte erholten sich nicht.

Analysten führen die Schwächephase auf verschärften Wettbewerb, besonders durch neue chinesische Anbieter, sowie auf Teslas überalterte Produktpalette zurück. Eine Studie von Escalent zeigt, dass 38 Prozent der Befragten in den fünf größten europäischen Automärkten das Gefühl haben, „die Neuheit der Marke habe ihren Reiz verloren“. Zudem liege Tesla bei Design, Qualität und emotionaler Attraktivität hinter der Konkurrenz zurück. Auch wachsendes Interesse an Hybrid-Modellen beeinflusst die Nachfrage nach Elektroautos.