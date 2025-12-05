Abarth erwägt Rückkehr zu sportlichen Kleinwagen mit Verbrennungsmotor

Fiat hat den neuen 500 als Elektroauto konzipiert. Wegen der schwächelnden Nachfrage nach Vollstromern entschieden sich die Italiener, die Baureihe nachträglich umzurüsten – seit Kurzem gibt es eine neue Mild-Hybrid-Version. Da der Fiat 500 die Basis für einen verschärften Kleinwagen der Schwestermarke Abarth stellt, könnte dieser ebenfalls eine teilelektrische Version erhalten.
Aktuell bietet Abarth nur Elektroautos an, neben dem neuen Fiat 500e auch ein Modell auf Basis des Kompakt-SUV Fiat 600e. Die benzinbetriebenen Abarth-Modelle 595 und 695 wurden im letzten Jahr eingestellt, auch Fiat bietet den vorherigen Verbrenner-500 mittlerweile nicht mehr parallel zur neuen Batterie-Generation an.
„Der Abarth-Kunde möchte einen Verbrennungsmotor nicht nur wegen der Leistung, sondern auch, weil Abarth-Kunden das Auto grundsätzlich kaufen und dann mit eigenen Händen modifizieren“, sagte Gaetano Thorel, Chef von Fiat und Abarth in Europa, gegenüber Autocar. „Bei einem Elektroauto ist das nicht möglich, daher ist es für sie eine Einschränkung – sie können nicht selbst Hand an Motor und Kraftstoff anlegen, und deshalb ist der Abarth-Club nicht sehr glücklich mit uns.“
Die Verkäufe von Abarth sind seit dem Aus der Verbrenner-Modelle gesunken. Das scheint nun zum Umdenken beim Management der Marke zu führen. Die technische Basis für eine Hybridversion ist mit dem neuen Fiat 500 Hybrid verfügbar. Doch laut Thorel ist das hier eingesetzte elektrifizierte System mit 1,0-Liter-Dreizylinder und 48 kW (65 PS) Leistung für einen Abarth nicht ausreichend.
Der neue Fiat 500 ist als Mild-Hybrid-Modell nicht nur langsam und benötigt für den Sprint von 0 auf 100 km/h 16,2 Sekunden. Thorel deutete im Gespräch mit Autocar auch an, dass der Motor den falschen Charakter für einen Abarth habe: Er gebe den Großteil seiner Leistung bereits ab 2000 U/min linear ab, anstatt Fahrer dazu anzuregen, die Drehzahl hochzutreiben.
Allerdings bietet die ursprünglich für reinen E-Antrieb entwickelte Plattform des jüngsten Fiat 500 nicht viel mehr Platz für ein größeres Verbrenneraggregat. Auch bei der Rentabilität der Entwicklung eines neuen Abarth 500 gibt es aufgrund des Nischenmarkts Herausforderungen. Dennoch „versuchen wir es“, erklärte Thorel. Ob auch eine Hybridversion des vollelektrischen Abarth 600 möglich ist, verriet der Manager nicht – Fiat bietet die Reihe schon länger sowohl voll- als auch teilelektrisch an.
Kommentare
chris meint
die würden sich mit etwas größerem Akku vielleicht besser verkaufen….
Michael meint
Ich fahre seit Jahren nur elektrisch, aber ich kann gut nachvollziehen, dass der Sound und das Gefühl eines Verbrennermotor etwas ganz besonderes ist. Sollen sie doch ihre Nische haben, so viele sind das nicht. Solange sie nicht nachts in der Innenstadt Terror machen. Aber da sind die Mofas viele schlimmer.
Anti-Brumm meint
Ach, sollen sie doch. Abarth, Ferrari, Lamborghini, … Kann man an einer Hand abzählen, wieviele man davon im Jahr auf der Straße sieht.
Dagobert meint
Tja wundert mich überhaupt nicht. Da kann ich nur meinen Kommentar zur News „Neuer Abarth 600e Competizione bestellbar“ widerholen:
„Ganz ehrlich: Abarth ist klinisch tot. Die Marke lebte immer vom kleinen, leichten, viel zu lauten, handgerissenen Giftzwerg – also genau dem, was Verbrenner perfekt lieferten. Damit hätte man in Europa locker noch bis 2035 gute Verkaufszahlen erzielen können, international sogar noch länger. Stattdessen hat Fiat/Stellantis die Verbrenner-Produktion Mitte 2024 eingestellt und die Marke gezwungen, auf Elektro umzuschwenken.
Die Zahlen sprechen Bände: 2018 noch rund 23.000 Verkäufe in Europa, 2024 nur 7.325 Einheiten und im ersten Halbjahr 2025 gerade mal 1.030 Zulassungen, davon 558 500e, 318 600e und sogar noch 154 alte Verbrenner-Restbestände. Über 80 % Einbruch, und dieser Absturz ist vor allem auf das Auslaufen der Verbrennerproduktion zurückzuführen.
Die neuen E-Abarths sind zu schwer, zu teuer und treffen weder die alten Fans noch neue Käufergruppen. Durch die Umstellung auf Elektro wurde der gesamte Markenkern zerstört. Abarth hatte das Potenzial, als kleiner, wilder Nischenhersteller seine Fans noch jahrelang zu bedienen. Jetzt bleibt nur noch eine Marke ohne Seele, ohne Fans, ohne Absätze.“
Offensichtlich hat man das jetzt auch bei Abarth gemerkt…
Couch Kartoffel meint
Sieht bei Jaguar nicht anders aus. Marke ist tot und wurde eingestampft. Maserati mit einst v6 und V8 Motoren klinisch tot. 85 Prozent Absatzeinbruch. Stellantis will sie sogar abstoßen
TomTom meint
Was kann man denn an einem modernen Verbrennungsmotor noch selber schrauben?
Und was soll die Aussage mit dem Kraftstoff.
Ist ihm noch nicht aufgefallen das die Zeiten von Vergaser lang vorbei sind wo man manipulieren konnte?
Die sollen die Preise mal auf ein vernünftiges Niveau runterbringen, dann werden auch die Elektroversionen gekauft.
LMdeB meint
Unnötiges Fahrzeug.