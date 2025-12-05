Abarth erwägt Rückkehr zu sportlichen Kleinwagen mit Verbrennungsmotor

Fiat hat den neuen 500 als Elektroauto konzipiert. Wegen der schwächelnden Nachfrage nach Vollstromern entschieden sich die Italiener, die Baureihe nachträglich umzurüsten – seit Kurzem gibt es eine neue Mild-Hybrid-Version. Da der Fiat 500 die Basis für einen verschärften Kleinwagen der Schwestermarke Abarth stellt, könnte dieser ebenfalls eine teilelektrische Version erhalten.

Aktuell bietet Abarth nur Elektroautos an, neben dem neuen Fiat 500e auch ein Modell auf Basis des Kompakt-SUV Fiat 600e. Die benzinbetriebenen Abarth-Modelle 595 und 695 wurden im letzten Jahr eingestellt, auch Fiat bietet den vorherigen Verbrenner-500 mittlerweile nicht mehr parallel zur neuen Batterie-Generation an.

„Der Abarth-Kunde möchte einen Verbrennungsmotor nicht nur wegen der Leistung, sondern auch, weil Abarth-Kunden das Auto grundsätzlich kaufen und dann mit eigenen Händen modifizieren“, sagte Gaetano Thorel, Chef von Fiat und Abarth in Europa, gegenüber Autocar. „Bei einem Elektroauto ist das nicht möglich, daher ist es für sie eine Einschränkung – sie können nicht selbst Hand an Motor und Kraftstoff anlegen, und deshalb ist der Abarth-Club nicht sehr glücklich mit uns.“

Die Verkäufe von Abarth sind seit dem Aus der Verbrenner-Modelle gesunken. Das scheint nun zum Umdenken beim Management der Marke zu führen. Die technische Basis für eine Hybridversion ist mit dem neuen Fiat 500 Hybrid verfügbar. Doch laut Thorel ist das hier eingesetzte elektrifizierte System mit 1,0-Liter-Dreizylinder und 48 kW (65 PS) Leistung für einen Abarth nicht ausreichend.

Der neue Fiat 500 ist als Mild-Hybrid-Modell nicht nur langsam und benötigt für den Sprint von 0 auf 100 km/h 16,2 Sekunden. Thorel deutete im Gespräch mit Autocar auch an, dass der Motor den falschen Charakter für einen Abarth habe: Er gebe den Großteil seiner Leistung bereits ab 2000 U/min linear ab, anstatt Fahrer dazu anzuregen, die Drehzahl hochzutreiben.

Allerdings bietet die ursprünglich für reinen E-Antrieb entwickelte Plattform des jüngsten Fiat 500 nicht viel mehr Platz für ein größeres Verbrenneraggregat. Auch bei der Rentabilität der Entwicklung eines neuen Abarth 500 gibt es aufgrund des Nischenmarkts Herausforderungen. Dennoch „versuchen wir es“, erklärte Thorel. Ob auch eine Hybridversion des vollelektrischen Abarth 600 möglich ist, verriet der Manager nicht – Fiat bietet die Reihe schon länger sowohl voll- als auch teilelektrisch an.