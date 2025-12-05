ecomento.de

Allotrope Energy entwickelt neue Superkondensatoren für Hybridfahrzeuge

in Technik

Allotrope Energy

Bild: Allotrope

Superkondensatoren werden für die Elektrifizierung von Fahrzeugen eingesetzt, ihre Nutzung in der Serienproduktion ist jedoch bisher begrenzt. Ein bekanntes Beispiel ist der Lamborghini Sián. Nun gibt das britische Unternehmen Allotrope Energy an, eine neue Generation von Superkondensatoren entwickelt zu haben, die kleiner und leichter sei und eine doppelt so hohe Energiedichte wie bisherige Lösungen biete.

Die neuen Lignavolt-Superkondensatoren speichern laut Autocar 4 bis 15 Wh/kg im Vergleich zu den 7 bis 8 Wh/kg der bisherigen Technologie und sollen zudem „nur einen Bruchteil“ der Kosten aufweisen.

Kondensatoren speichern elektrische Energie und geben sie wieder ab, unterscheiden sich dabei jedoch grundlegend von Batterien. Sie bestehen aus zwei Elektroden, die durch ein Isoliermaterial voneinander getrennt sind. Wird eine Spannung angelegt, baut sich an den Elektroden eine elektrische Ladung auf, ohne dass chemische Reaktionen ablaufen. Dadurch können Kondensatoren deutlich schneller geladen und entladen werden als Batterien.

Batterien können große Energiemengen speichern und geben diese vergleichsweise langsam ab, während Kondensatoren nur kleine Energiemengen speichern, diese aber sehr schnell unter Last entladen können. Superkondensatoren speichern deutlich mehr Energie als normale Kondensatoren, behalten aber ihre schnelle Lade- und Entladefähigkeit bei.

„Lignavolt“-Material fördert Nachhaltigkeit

Das Besondere an Allotropes neuer elektrischer Doppelschichtkondensatoren ist laut dem Unternehmen das nachhaltig produzierte Material Lignavolt. Es basiert auf Lignin aus Zellstoff, einem Abfallprodukt der Papierindustrie.

Bei Hochvolt-Elektrofahrzeugen, Hybrid- und 48-Volt-Mild-Hybrid-Systemen sind bislang Batterien im Fokus. Der Vorteil von Superkondensatoren soll vor allem für Hybride interessant sein, wo Batterie oder Superkondensator insbesondere rekuperierte Bremsenergie für kurze Beschleunigungsphasen speichern. Ansonsten bewegt vor allem der Verbrennungsmotor das Fahrzeug und fossiler Kraftstoff sorgt für die Reichweite.

Allotrope zufolge würde die Nutzung von 100 Prozent der rückgewonnenen Energie selbst beim moderaten Bremsen eine Lithium-Ionen-Batterie erfordern, die physisch unpraktisch und zu teuer wäre. Im Vergleich dazu könne ein 1 Kilogramm schwerer Superkondensator 55 kW/75 PS liefern, 50-mal mehr als eine vergleichbare Lithium-Ionen-Batterie.

Das Ziel sei, dass mehr Beschleunigung im Hybridantrieb vom Elektromotor kommt, wodurch die Größe des Verbrennungsmotors reduziert und Emissionen sowie Verbrauch weiter gesenkt werden können. Laut Allotrope würde die Verdopplung der Leistung eines durchschnittlichen Familien-SUV einen Superkondensator mit maximal 4 kg erfordern.

  1. THeRacer meint

    … „4 bis 15 Wh/kg“. Wie erklärt sich die breite Spanne, die im Minimalwert noch unter der Leistung der konventionellen Technik liegt ?? …

  2. Dirk meint

    Das wär doch auch recht schick, um sehr hohe Rekuperationsströme zwischenzuspeichern? Anstelle einer überdimensionierten Ladeelektronik?

    Für BEV-Speicher ist das aber um Grössenordnungen zu wenig Leistungsdichte. Allenfalls für Kurzzeitbetrieb oder Spitzenlasten.

    • M. meint

      Ist ja auch für Hybride gedacht, um mal ein paar Wh in kurzer Zeit aufzunehmen.
      Eigentlich nur eine Krücke, um Kosten zu sparen, weil die Batterie entfällt.

      • Dirk meint

        Naja, solangs die Energie aufnimmt…besser sicher als ne Minibatterie, da kann man ja auch keine 100kW Bremsenergie reinpumpen.

        • M. meint

          Mal als Größenordnung:
          10 Wh pro Kg
          -> 40 Wh insgesamt
          –> 2 Sek rekuperieren mit 110 kW, voll.
          (oder 4 sek. mit 55 kW)

    • Tinto meint

      In Japan fährt sein Jahren ein Kleinbus mit dieser Technik im Linienverkehr. An jeder Haltestelle lädt er kurz die Kondensatoren auf.

      • Dirk meint

        Spannend! Allerdings braucht dann auch jede Haltestelle eine Aufladevorrichtung, das wird wohl teuer und auf dem Land geht das auch nicht an jeder Milchkanne.

