„DS Performance Line“ für DS 3, DS N°4 und DS 7 erhältlich

DS Automobiles erweitert sein Angebot um eine weitere Limited Edition: Die DS Performance Line ist inspiriert vom Design der Rennwagen, mit denen die Pariser Premiummarke in der vollelektrischen Formel E-Weltmeisterschaft antritt. Goldene Akzente sind das markante optische Kennzeichen mehrerer Sondermodelle, die nun bestellt werden können.

Seit 2015 nutzt DS Automobiles sein Engagement in der Formel E, um das technische Know-how für Serienfahrzeuge weiterzuentwickeln. „Eine Verbeugung vor dieser Strategie ist die neue Limited Edition-Serie DS Performance Line“, so die Franzosen. „Benannt nach der Rennabteilung von DS Automobiles, vereint sie den starken Auftritt der Marke in der Welt des Motorsports mit Pariser Eleganz und ausgeprägtem Komfort.“

Die DS Performance Line basiert auf der hochwertigen Ausstattungslinie Pallas und steht für die Modellfamilien DS 3, DS N°4 und DS 7 zur Verfügung.

Die Modelle der DS Performance Line weisen ein spezifisches Außendesign und eine exklusive Inneneinrichtung auf. Zu den Details der Karosserie zählen goldfarbene Akzente zum Beispiel an Außenspiegelabdeckungen und Radkappen und spezifische Logos. Leichtmetallfelgen, Kühlergrill und Fensterrahmen sind in Schwarz gehalten. Hochwertige Materialien wie schwarzes Alcantara bestimmen die Atmosphäre im Innenraum.

„Die Sondermodelle der DS Performance Line profitieren – wie das gesamte Angebot von DS Automobiles – von Technologien aus dem Rennsport“, wirbt der Anbieter. Dies gelte insbesondere für die vollelektrischen E-Tense-Antriebe sowie die Plug-in-Hybridsysteme, die beide für hohe Effizienz optimiert seien.

„Inspiriert von der unverwechselbaren Lackierung des Formel E-Rennwagens DS E-Tense FE25, verkörpern die neuen Limited Edition-Modelle perfekt den Geist von DS: Sie bieten eine subtile Kombination aus Raffinesse, Komfort und Technologie“, sagt DS-CEO Xavier Peugeot. „Die DS Performance Line spiegelt unseren Anspruch wider, besonders auf Details zu achten. Unser Ziel ist es, das Design und die Leistung, die uns auf der Rennstrecke erfolgreich machen, auch auf der Straße zum Leben zu erwecken.“