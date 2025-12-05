Größter Schnellladepark der Schweiz am Landquart Fashion Outlet angekündigt

Energie 360° kündigt den größten Schnellladepark der Schweiz an. Ab dem 1. März 2026 können demnach Fahrer von Elektroautos im Landquart Fashion Outlet an 30 neuen Ladepunkten Strom aus erneuerbaren Quellen ziehen. „Dadurch schafft Energie 360° an der A13 in den Bündner Bergen eines der leistungsfähigsten Ladezentren des Landes“, heißt es.

Errichtet werden von Energie 360° im neuen Parkhaus 30 Ladepunkte AC- und DC-Ladelösungen. Damit reagiere man auf den steigenden Bedarf an Ladeplätzen und rüste das Areal zukunftssicher aus, erklärt das Schweizer Energie- und E-Mobilitätsunternehmen.

Konkret geplant sind 16 Schnellladepunkte bis 150 kW, 10 Ladepunkte bis 50 kW und 4 günstigere AC-Ladepunkte für längere Aufenthalte. Eine eigene Trafostation sorgt dafür, dass die Anlage unabhängig vom Gebäude betrieben werden kann. Damit garantiere man höchste Verfügbarkeit und kurze Ladezeiten auch bei großer Nachfrage, verspricht Energie 360°.

„Mit dem neuen Schnellladepark setzen wir gemeinsam mit Energie 360° ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität – direkt am Tor zu Graubünden“, so Aleksandra Perz, Center Direktorin im Landquart Fashion Outlet. „Wir machen es unseren Gästen noch einfacher, klimafreundlich zu reisen und ihr Shopping bei uns mit einem schnellen Ladestopp zu verbinden. Das stärkt nicht nur unser Center, sondern die gesamte Region als moderne und zukunftsfähige Destination.“

Energie 360° baut damit sein schweizweites Ladenetz weiter aus. „Wir schaffen die Infrastruktur an zentralen Hotspots in der ganzen Schweiz und bieten die Lademöglichkeiten, welche die Elektromobilist*innen wirklich brauchen. So ermöglicht Energie 360° die Mobilitätswende bereits heute und gestaltet die Schweiz nachhaltiger, lebenswerter und zukunftsfähig“, sagt Reto Baschera, Leiter der Mobilitätsgruppe von Energie 360°.

Die Mobilitätsgruppe mit den Marken Energie 360°, Gofast, Swisscharge und Move Mobility umfasst den Angaben zufolge über 24.000 öffentliche und private Ladepunkte in allen Schweizer Regionen und zählt über 250.000 Nutzer.