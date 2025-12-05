Kia Vision Meta Turismo: Ausblick auf elektrische Sportlimousine

Kia hat zum 80. Firmenjubiläum das Vision Meta Turismo Concept vorgestellt. Das futuristische, fahrerorientierte Limousinenkonzept gibt einen Ausblick auf die künftige Designrichtung der Marke. Das viersitzige GT-Modell präsentiert sich kantig und dynamisch und vermittelt Hinweise darauf, wie Kias Designsprache „Opposites United“ weiterentwickelt wird.

Das Concept hat kaum Ähnlichkeit mit aktuellen Modellen der Südkoreaner. Die Marke hat nicht angegeben, ob es eine Serienversion geben wird. In seiner niedrigen, sportlich angelegten Erscheinung erinnert der Vision Meta Turismo Concept am ehesten an den Verbrenner Kia Stinger, der 2022 auslief. Kia-Präsident Ho-sung Song erklärte gegenüber Autocar: „Diese Art von Modell wird geprüft. Welche Art von Modell kann dabei helfen, die Marke aufzubauen? Das untersuchen wir gerade.“

Ob der elektrische Vision Meta Turismo tatsächlich ein Nachfolger für den Stinger ist, bleibt unklar. Kia betont stattdessen die markante Silhouette und das futuristische Interieur als Elemente, die auf die nächsten Generationen von Fahrzeugen des Anbieters vorausblicken.

Im Innenraum setzt das Konzept auf ein minimalistisches und technologieorientiertes Cockpit. Kia beschreibt die Kabine als „hochgradig immersiv“ und hebt die nächste Generation von Technik hervor. Bildschirme und klassische Bedienelemente wurden durch ein durchgehendes 3D-Head-up-Display und ein holografisches Fahrerdisplay ersetzt.

Besondere Bedienelemente wie ein Yoke-Lenkrad und ein Joystick neben dem Fahrersitz sind vorhanden, wobei Kia nicht erklärte, wofür der Joystick genau dient. Das Fahrzeug verfügt weiterhin über herkömmliche Pedale. Mehr Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.