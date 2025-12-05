Porsche erklärt ePTM: „Die Leichtigkeit der Lastverteilung“

Porsche kann auf eine lange Tradition im Allradantrieb zurückblicken. Bereits 1900 legte Ferdinand Porsche den Grundstein für das sportliche Allradsystem der Marke. Das Porsche Traction Management (PTM) ist seit rund 40 Jahren in Serienmodellen im Einsatz – inzwischen auch in einer Version für Elektroautos.

Das PTM verteilt die Antriebsmomente aktiv zwischen Vorder- und Hinterachse, wodurch Fahrdynamik, Traktion und Fahrsicherheit optimiert werden. Die physikalischen Gegebenheiten, wie dynamische Radlastverlagerungen, nutzt das System gezielt aus. So werden beispielsweise bei Geradeausfahrt am Berg die Hinterräder stärker belastet und übertragen höhere Kräfte, während die Vorderachse entlastet wird.

Mit dem Elektroauto Macan Electric hat Porsche das PTM neu gedacht und das elektronisch geregelte ePTM entwickelt. Über die Leistungselektronik steuern die beiden E-Maschinen des Allradmodells nahezu in Echtzeit die Kraftverteilung. Laut Porsche kann das ePTM „binnen zehn Millisekunden“ auf Schlupf reagieren und arbeitet fünfmal schneller als herkömmliche Hang-On-Allradsysteme.

Die Allradverteilung hängt vom gewählten Fahrprogramm ab: Im Normal-Modus wird vor allem der Heckantrieb genutzt, um Effizienz und Reichweite zu maximieren. In den Sport-Modi Sport und Sport Plus liegt der Fokus auf optimaler Traktion, während im Offroad-Modus der Macan Electric auf Allradantrieb mit Schlechtwege-Spezifikation umschaltet. Eine virtuelle Längssperre begrenzt dabei die Differenzdrehzahl zwischen Vorder- und Hinterachse, um die Traktion zu verbessern. Zudem wird das Geländeniveau (+20 beziehungsweise +40 mm im Sondergelände-Niveau) angesteuert.

Beim elektrischen Macan Turbo trägt das Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), eine elektronisch geregelte Quersperre an der Hinterachse, zusätzlich zu Traktion, Fahrstabilität und Querdynamik bei. Macan-Modelle mit Luftfederung sind generell mit der elektronischen Dämpferregelung Porsche Active Suspension Management (PASM) ausgerüstet. Das System lässt sich auch mit der Stahlfederung kombinieren.

Neu im PASM sind Dämpfer mit Zweiventil-Technik. Durch das weitere Dämpferkennfeld ergibt sich Porsche zufolge eine größere Bandbreite zwischen Komfort und Performance. Das soll sich vor allem bei der Fahrt sowohl über ramponierten Asphalt als auch kurvenreiche Bergstraßen zeigen. „Letztere werden selbst bei richtig hohem Tempo mit Präzision und bester Spurtreue genommen. Auf schlechter Wegstrecke hingegen werden Schläge oder Stöße so gefiltert, dass sie bei den Passagieren des elektrischen Macan kaum zu spüren sind“, heißt es. „Und genau darin liegt der Reiz: Das Zusammenspiel der Fahrwerkssysteme sorgt für Sicherheit, Komfort und Fahrspaß. Die Kraft der vier Räder – neu interpretiert.“