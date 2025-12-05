Alpine schenkt zwei Monatsraten bei A290-Leasing/Finanzierung

Mit der A290 will Alpine vollelektrischen Fahrspaß im Kompaktsegment bieten. Der Kompaktwagen interpretiere die markentypische Dynamik modern und progressiv, verbinde präzises Handling mit kraftvollem Antritt und bringe die DNA der Marke in ein alltagstaugliches, urbanes Format, wirbt die Renault-Tochter. Den Einstieg in die Modellreihe machen die Franzosen vorübergehend günstiger.

Noch bis Ende Dezember erhalten Kunden, die einen Leasing- oder Finanzierungsvertrag für die A290 abschließen, die ersten zwei Monatsraten geschenkt. Voraussetzung ist der Vertragsabschluss beim Alpine-Partner Mobilize Financial Services über mindestens 24 Monate. Das Angebot gilt für alle Verträge mit genehmigter Voranfrage bei Mobilize Financial Services im Zeitraum vom 1. bis 31. Dezember 2025 sowie bei einer Erstzulassung bis zum 30. April 2026. Es gilt zudem bis zu einer monatlichen Rate von 500 Euro und für alle Ausführungen der A290. Diese bietet Alpine in vier verschiedenen Varianten zu Preisen ab 39.000 Euro an.

Die Basisausführung A290 GT verfügt über eine 52-kWh-Batterie und leistet 130 kW/177 PS. Ab Werk kommen unter anderem Reifen vom Typ Michelin Sport EV und 19-Zoll-Leichtmetallräder hinzu. Gleichstrom-Schnellladen ist mit einer Ladeleistung von bis zu 100 kW möglich, zudem ist ein bidirektionales 11-kW-Wechselstrom-Ladegerät an Bord. Der blau gehaltene Innenraum ist mit beschichtetem Textil sowie einem griffigen Sportlenkrad mit Nappaleder ausgestattet.

Bei gleicher Leistungscharakteristik wie die A290 GT zeichnet sich die A290 GT Premium unter anderem durch eine zweifarbige Lackierung mit schwarzem Dach, Brembo-Bremssättel an den Vorderrädern in Alpine Blue, ein beheiztes Lenkrad sowie den „Alpine Drive Sound“ und ein Hi-Fi-Audiosystem von Devialet aus.

Der Elektromotor der A290 GT Performance leistet 160 kW/218 PS und beschleunigt das Elektroauto in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Merkmale dieser Ausstattungsvariante sind die Brembo-Racing-Red-Bremssättel vorn, Reifen vom Typ Michelin Pilot Sport 5, schwarz verchromte Designelemente sowie elektrisch anklappbare Außenspiegel. Über das Infotainmentsystem erhalten Fahrer Informationen über die Performance ihres E-Autos.

Die A290 GTS verkörpere ein Maximum an Raffinesse und Sportlichkeit, wirbt der Hersteller. Hier erhalten Kunden die Ausstattung der A290 GT Premium in Kombination mit dem stärkeren Elektromotor der A290 GT Performance. Zudem ist das Top-Modell mit schwarzen 19-Zoll-Rädern, einer zweifarbigen Innenausstattung in Nappaleder und dem Infotainmentsystem „Alpine Telemetrics Premium“ ausgerüstet.