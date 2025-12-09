Smart #6 als Plug-in-Hybrid-Limousine vorgestellt, E-Auto-Versionen geplant

Smart baut sein Angebot weiter aus. Bisher besteht das Programm des einstigen Kleinwagenherstellers aus einem kompakten und einem Mittelklasse-SUV sowie einem Crossover. Nun gibt es Informationen und Bilder zur Serienversion der ersten Limousine der Marke.

Mercedes-Benz hat vor einigen Jahren die Hälfte von Smart an den chinesischen Geely-Konzern verkauft. Das dafür gegründete Gemeinschaftsunternehmen bietet nur noch Autos mit Elektroantrieb und Premium-Anspruch an, gebaut und entwickelt in China. Lediglich das Design wird noch in Deutschland übernommen.

Nun kommen aus China erste Bilder des #6, einer mittelgroßen Limousine. Das Modell wird als zweites nach dem SUV #5 auch mit einem teilelektrischen Antrieb angeboten. Eigentlich wollte Smart nur noch Elektroautos verkaufen, bietet aber wegen der schwächelnden Nachfrage künftig auch Plug-in-Hybride an. Möglich macht das die flexible Plattform-Technologie von Geely. In Europa werden aber nach aktuellem Stand weiter nur rein elektrische Autos verkauft.

Der neue #6 soll im kommenden Jahr eingeführt werden. Die erste Limousine weist laut dem Smart-Management weiter die Design-DNA der Marke auf, darunter kurze Überhänge und ein aerodynamisch ausgerichtetes Profil. Der Innenraum wurde noch nicht vorgestellt, dürfte aber laut Autocar dem des größeren Modells #5 ähneln – mit einem 13-Zoll-Touchscreen in der Mitte und einem 10,25-Zoll-Digital-Cockpit.

Meet the Smart #6, a new plug-in hybrid saloon that will rival the BMW 3 Series – https://t.co/bswN5ilttN pic.twitter.com/XE5ur7zHzg — Autocar (@autocar) December 8, 2025

Mit einer Länge von 4906 Millimetern, einer Breite von 1922 Millimetern und einer Höhe von 1508 Millimetern sowie einem Radstand von 2926 Millimetern hat der #6 ähnliche Proportionen wie der 07 der Geely-Marke Zeekr, der 2023 in China als Limousine startete. Die neue Smart-Limousine ist damit das bisher größte Modell der Marke, die einst mit dem ForTwo und ForFour auf Klein(st)wagen spezialisiert war.

Die teilelektrische Version des #6 kombiniert einen 120 kW/163 PS starken 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor mit Turbolader mit einem Elektromotor. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Dreigang-Hybridgetriebe. Die Gesamtleistung wird mit 320 kW/435 PS angegeben. Eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) ermöglicht eine Reichweite von 177 Meilen (285 km) im reinen Elektrobetrieb nach dem großzügigen CLTC-Zyklus und eine Gesamtreichweite von 1125 Meilen (1811 km).

Die vollelektrische Version des #6 wird Autocar zufolge nächstes Jahr zunächst in China auf den Markt kommen. Hier soll eine 75-kWh-LFP- oder eine 94-kWh-Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie (NMC) angeboten werden. Es soll Heck- und Allradantrieb mit bis zu 482 kW/655 PS geben. Angaben zur Reichweite der Elektroauto-Varianten des #6 werden noch nicht gemacht.