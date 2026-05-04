Škoda gibt mit Skizzen Ausblick auf Innenraum des Epiq

Škoda gewährt einen ersten Einblick in den Innenraum des neuen Epiq. Das vollelektrische Kompakt-SUV sei das erste Serienmodell der Marke, das alle Aspekte der Designsprache „Modern Solid“ vollständig umsetzt und sich auf eine klare Anordnung und einen minimalistischen Stil konzentriert, heißt es. Die Weltpremiere des als preisgünstig angekündigten kleinen E-Autos soll am 19. Mai 2026 stattfinden.
Der Innenraum des Epiq wurde laut Škoda von Anfang an im Einklang mit der Designsprache Modern Solid gestaltet. Die Innenraumskizzen sollen einen ersten Eindruck vom klaren, kantigen Design vermitteln, bei dem den Angaben zufolge Übersichtlichkeit und einfache Orientierung im Vordergrund stehen. Eine horizontale Innenraumarchitektur ersetzt das herkömmliche Armaturenbrett und soll so das Gefühl von Raum und Offenheit verstärken, während die Elemente der Ambientebeleuchtung zu einer einladenden, gemütlichen Atmosphäre beitragen sollen.
„Die klar strukturierte Anordnung ermöglicht eine intuitive Bedienung und gewährleistet so eine einfache Handhabung für Fahrer und Beifahrer“, erklären die Designer. „Ein offenes Ablagefach unterstreicht die Praktikabilität des Innenraums, während die freistehende Mittelkonsole für zusätzlichen Komfort eine kabellose Ladefunktion integriert. Nachhaltige Materialien werden gezielt im Sinne des ‚Modern Solid‘-Ansatzes von Škoda im Innenraum eingesetzt.“
Der Epiq soll eine Schlüsselrolle bei der Verdopplung des Elektroauto-Portfolios von Škoda im Jahr 2026 spielen. Als Teil der „European Urban Car Family“ des Volkswagen-Konzerns werde dieser elektrische „Einstiegs-SUV-Crossover“ dazu beitragen, Elektromobilität einer breiteren Kundengruppe zugänglich zu machen, so der Hersteller.
Einen umfassenderen Ausblick auf Form und Technik des Epiq hat Škoda bereits im Februar gegeben. Der 4,2 Meter lange Wagen verfügt demnach über 475 Liter Kofferraumvolumen. Škoda wird ihn mit verschiedenen Batteriegrößen und einer Leistungsspanne von 85 bis 155 kW (116 bis 211 PS) verkaufen. Von 0 auf 100 soll es in bis zu 7,4 Sekunden und stets weiter bis Tempo 150 gehen.
Eine Reichweite von bis zu 430 Kilometern nach WLTP-Norm soll Flexibilität für den Alltag bieten. Als Verbrauch werden ab 13,0 kW/100 km angegeben. Mit Gleichstrom (DC) kann die leistungsstärkste Version in etwas mehr als 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden, wirbt Škoda. Die Preise des Epiq sollen in vielen Märkten mit denen eines Kamiq mit Verbrennungsmotor vergleichbar sein.
Kommentare
hu.ms meint
Grosser akku, stärkster motor, WP, alu, metallic und technik-paket sicher nicht unter 30K – und da ist der beim händler hart zu verhandelnde rabatt schon weg.
Naja – es gibt ja für jedes BEV noch die staatliche förderung abzuziehen.
David meint
Gut, das ganze Theater kann man sich eigentlich bei den Vierlingen sparen. Einfach nur sagen, ab welchen Datum zu welcher Uhrzeit Bestellungen möglich sind. Und dann schnell sein und nicht „da muss ich noch meine Mutti fragen“. Beim ID.Polo sind die vollgestopften, teuren Sondermodelle zum Serienstart alle ausverkauft, egal, was Kommentatoren hier geschrieben haben, und Gewerbekunden haben mindestens 9 Monate Lieferzeit. Das ist die Realität. Leasing ohne Förderung, 0,98, quasi ein Abwehrangebot.
Paule meint
Diese offenbar künstliche Verknappung statt dem brutalen ausrollen und gnadenlosen Hochfahren der Produktion ist allzu verständlich. Mosel und dessen prognostizierte Zukunft zeigt eindrucksvoll, VW kann mit BEV-Produktion keine Gewinne erwirtschaften.
Frank Peters meint
Was auch immer diese Modelle mit dem VW Werk Mosel zu tun haben, bleibt dein Geheimnis.
Futureman meint
Dann sollten sie die Produktion in der gläsernen Fabrik schnell wieder hochfahren, nicht das hier BYD schneller E-Autos produziert.
Wenn die Nachfrage so hoch ist, schaffen sie je evtl. mal annährend an die Verkaufszahlen des „Newcomer“ Tesla zu kommen.
MK meint
@David:
Und genau da liegt das Problem: Warum macht man als Hersteller so ein „Abwehrangebot“? Als Hersteller sollte man grade in Zeiten immer neuer aufkommender Konkurrenten um jedes Zehntel Marktanteil kämpfen…vor Allem, wenn man das Geld für die Entwicklung schon investiert hat.
Grade Kleinwagen können nur über eine Sache Gewinne bringen: Gigantische Stückzahlen. Alles unter 1.000 Stück pro Tag braucht man als Volumenhersteller eigentlich gar nicht erst anfangen. Wären mal locker 150.000 Stück bis Jahresende (von ID.Polo und Cupra Raval zusammen). Ich befürchte aber, wir können froh sein, wenn es 50.000 Stück werden…und zwar eben nicht, weil die Kunden nicht wollen, sondern weil VW entweder nicht will oder nicht kann…beides wäre bitter.
Ansonsten ist auch diese Skizze hier ja reines Marketinggetöse: das was man hier sieht, könnte auch die Skizze des Amaturenbretts und Lenkrads des Elroq sein, den ich letztes Jahr gekauft habe: Display zentral mit Tstenleiste unter der darunter liegenden, schmalen Lüftung, kleines Display hinterm Lenkrad, daran zwei Drehregler: Entspricht 1:1 Elroq/Enyaq.