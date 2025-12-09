Studie: Elektroautos fördern ruhigeren Fahrstil

Riskante Überholmanöver dank starker Beschleunigung oder entspanntes lautloses Gleiten? Wie sich E-Autos auf den individuellen Fahrstil auswirken, ist noch nicht ausgemacht. Die „Ablenkungsstudie 2025“ des Versicherers DA Direkt liefert nun erste Belege und positive Indizien für die Verkehrssicherheit.
Demnach ist bereits etwas mehr als jeder zehnte Autofahrer in Deutschland regelmäßig mit einem Elektroauto unterwegs. Drei Viertel von ihnen fahren damit nach eigenen Angaben zurückhaltender und fokussierter.
Auf die Frage, wie sich der Fahrstil von E-Autofahrern gegenüber einem Verbrennerfahrzeug primär verändert hat, fielen die Antworten eindeutig aus: 34 Prozent fühlen sich durch das lautlose Gleiten am Steuer entspannter, 26 Prozent fahren zur Reichweitenmaximierung zurückhaltender und 17 Prozent sind weniger abgelenkt, da die Schaltung entfällt. 16 Prozent haben ihren Fahrstil nicht verändert und nur 8 Prozent neigen wegen der starken Beschleunigung zu riskanten Überholmanövern.
In dieselbe Richtung deuten die Antworten auf die Frage der Studie, was E-Autofahrer als größte Umstellung beim Wechsel auf die neue Antriebstechnologie empfunden haben: An erster Stelle steht hier das Energiemanagement und die Routenplanung für maximale Reichweite und Ladestopps, die für 42 Prozent die größte Umstellung waren. 23 Prozent nennen die starke Beschleunigung als größte Veränderung und 20 Prozent die Lautlosigkeit des Antriebs. Für 14 Prozent war der Wechsel nach eigenen Angaben keine Umstellung.
„Wer zum ersten Mal ein E-Auto fährt, stellt direkt das neue Fahrgefühl fest. Die Fahrzeuge fahren sich dynamischer und leiser als Verbrenner. Dass die unmittelbare Kraftübertragung des elektrischen Antriebs die große Mehrheit nicht zum Rasen animiert, ist ein positives Signal“, sagt Oliver Frindt, Kfz-Versicherungsexperte bei DA Direkt. „Mit zunehmender Verbreitung von E-Autos sind diese Befunde aber regelmäßig zu prüfen.“
Kommentare
Karsten meint
😂 Das ist mal wieder der Beweis das Studien nur zu Unterhaltung taugen.
Leon meint
Und dein Kommentar der Beweis, dass im Internet alles in einen Topf geworfen wird. Hausinterne „Studien“ von Versicherungen genauso wie peer-reviewte Studien in etablierten Fachmagazinen.
mipu meint
Definitiv! Und wer mal längere Zeit Elektro gefahren ist und wieder in eine Rappelkiste von Verbrenner zurück geht, merkt, wie rückständig diese ist. Ging mir vor 10 Jahren schon so, aber vielleicht ist das der Grund für die Petrolheads, warum sie das nicht wollen: ihnen fehlt der Stresspegel und der Adrenalinspiegel, den der Verbrenner aufgrund seines Prinzips, verursacht. Immer die Fragen im Hinterkopf: springt er wirklich an? Ist dieses Geräusch normal? So klang der Wagen doch sonst nicht!
Übrigens sollte man mal eine Studie machen, wie viel mehr Autos über eine Ampel kommen würden, wenn alle Elektro fahren würden. Wie viel weniger Rückstaus es geben würde und wie stark der Geräusch- und Geruchspegel an Kreuzungen abnehmen würde.
F. K. Fast meint
Anfangs habe ich die mächtigen 100kW :D meiner BEV auch ab und zu mal genutzt, aber mittlerweile mag ich geschmeidiges Fahren weit mehr. Es kommt auch der Reichweite zugute.