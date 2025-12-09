Studie: Elektroautos fördern ruhigeren Fahrstil

Riskante Überholmanöver dank starker Beschleunigung oder entspanntes lautloses Gleiten? Wie sich E-Autos auf den individuellen Fahrstil auswirken, ist noch nicht ausgemacht. Die „Ablenkungsstudie 2025“ des Versicherers DA Direkt liefert nun erste Belege und positive Indizien für die Verkehrssicherheit.

Demnach ist bereits etwas mehr als jeder zehnte Autofahrer in Deutschland regelmäßig mit einem Elektroauto unterwegs. Drei Viertel von ihnen fahren damit nach eigenen Angaben zurückhaltender und fokussierter.

Auf die Frage, wie sich der Fahrstil von E-Autofahrern gegenüber einem Verbrennerfahrzeug primär verändert hat, fielen die Antworten eindeutig aus: 34 Prozent fühlen sich durch das lautlose Gleiten am Steuer entspannter, 26 Prozent fahren zur Reichweitenmaximierung zurückhaltender und 17 Prozent sind weniger abgelenkt, da die Schaltung entfällt. 16 Prozent haben ihren Fahrstil nicht verändert und nur 8 Prozent neigen wegen der starken Beschleunigung zu riskanten Überholmanövern.

In dieselbe Richtung deuten die Antworten auf die Frage der Studie, was E-Autofahrer als größte Umstellung beim Wechsel auf die neue Antriebstechnologie empfunden haben: An erster Stelle steht hier das Energiemanagement und die Routenplanung für maximale Reichweite und Ladestopps, die für 42 Prozent die größte Umstellung waren. 23 Prozent nennen die starke Beschleunigung als größte Veränderung und 20 Prozent die Lautlosigkeit des Antriebs. Für 14 Prozent war der Wechsel nach eigenen Angaben keine Umstellung.

„Wer zum ersten Mal ein E-Auto fährt, stellt direkt das neue Fahrgefühl fest. Die Fahrzeuge fahren sich dynamischer und leiser als Verbrenner. Dass die unmittelbare Kraftübertragung des elektrischen Antriebs die große Mehrheit nicht zum Rasen animiert, ist ein positives Signal“, sagt Oliver Frindt, Kfz-Versicherungsexperte bei DA Direkt. „Mit zunehmender Verbreitung von E-Autos sind diese Befunde aber regelmäßig zu prüfen.“