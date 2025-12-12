dena: Markt für Plug-in-Autos erholt sich 2025 deutlich

Der Markt für Elektroautos hat sich in Deutschland zwischen Januar und November 2025 spürbar erholt. Das zeigt der aktuelle Monitoringbericht Neuzulassungen von Pkw mit elektrischen Antrieben 2025 der dena – Deutsche Energie-Agentur.

Nach dem deutlichen Rückgang im Vorjahr erreichten demnach batterieelektrische Pkw (BEV) mit rund 490.000 Neuzulassungen bis Ende November 2025 und einem Anteil am Gesamtbestand von 4,1 Prozent einen neuen Höchstwert. Auch Plug-in-Hybride (PHEV) legten deutlich zu: Ihre Zahl an Neuzulassungen stieg um 63 Prozent von 173.000 auf 281.000.

„Die Marktdaten zeigen, dass sich die Nachfrage nach Plug-in-Hybriden dynamisch entwickelt und auch der Markt für reine Elektroautos wieder Schwung aufnimmt“, sagt Kristina Haverkamp, Geschäftsführerin der dena. „Fast jeder fünfte im Jahr 2025 neu zugelassene Pkw war ein reines Elektroauto — und das ganz ohne Kaufförderung.“

Der Anteil von Pkw mit elektrischen Antriebsarten (inkl. Plug-in-Hybriden) an den Neuzulassungen lag bei 30 Prozent und damit 10 Prozentpunkte höher als im Vorjahreszeitraum. Die BEV-Zulassungen stiegen von 347.000 auf 490.000 Pkw – ein Plus von 41 Prozent. Bei Plug-in-Hybriden war das Wachstum mit 61 Prozent auf 281.000 Autos sogar noch höher. Insgesamt machen batterieelektrische Pkw nun 4,1 Prozent und Plug-in-Hybride 2,2 Prozent des Gesamtbestands an Pkw in Deutschland aus – dies sind neue Höchstwerte.

Deutsche Stromer dominieren den heimischen Markt

Deutsche Marken, darunter VW, BMW und Audi, behaupten ihre starke Position auf dem heimischen E-Automarkt. Vier der fünf absatzstärksten BEV-Marken kommen aus Deutschland und die fünf meistverkauften BEV-Modelle stammen aus dem Volkswagen-Konzern. Chinesische Marken gewinnen zwar an Bedeutung, nehmen in Deutschland jedoch eher eine Position im unteren Mittelfeld der Zulassungszahlen ein.

Der häufigste Antrieb bei den Neuzulassungen ist mit 715.000 Fahrzeugen (Stand November 2025) immer noch der konventionelle Benziner. Gleichzeitig verringerte sich dessen Absatz in diesem Jahr aber um 22 Prozent. Ebenfalls rückläufig waren Diesel-Pkw, hier fielen die Zahlen mit 368.000 neu zugelassenen Fahrzeugen rund 19 Prozent geringer aus als im Jahr 2024.

Kern-Ergebnisse des diesjährigen Monitoring-Berichts: Die Verlagerung von konventionellen Verbrennern hin zu nachhaltigeren Antrieben ist eingeleitet. Nach dem Rückgang im vergangenen Jahr haben sich die Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge stabilisiert. Die geplante Förderung für 2026 könnte diesen Aufwärtstrend verstärken und Elektromobilität weiteren Kundengruppen zugänglich machen.