ZVEI warnt vor Schlingerkurs beim „Verbrenner-Aus“

Kurz vor der erwarteten Vorlage des EU-Kommissionsvorschlags zur Überarbeitung der CO2-Flottenziele für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge warnt der Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI aus industriepolitischen Gründen vor einem Schlingerkurs bei den Zielvorgaben.
„Die Unternehmen unserer Branche arbeiten maßgeblich an Zukunftstechnologien wie Ladeinfrastruktur oder Leistungselektronik. Sie haben bereits Milliarden investiert. Für sie ist Verlässlichkeit die zentrale Voraussetzung für weitere Investitionen, für Innovationskraft und für internationale Wettbewerbsfähigkeit“, kommentiert Wolfgang Weber, Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung.
Eine Abschwächung der Ziele um einige Prozentpunkte sei angemessen. Eine komplette Abkehr von den bisherigen Zielen würde aber „das völlig falsche Signal senden“. Auch das Hin und Her beim europäischen Emissionshandelssystem für Kraftstoffe (EU-ETS 2), bei Prämien für den Kauf von Autos oder Investitionen in die Ladeinfrastruktur helfe nicht, sondern schade.
„Wenn die Flottenziele permanent infrage gestellt werden, verunsichert das den Markt und bremst Innovationen aus“, so Weber. Das werfe die europäische Industrie im globalen Innovationswettbewerb weiter zurück. Stattdessen sollten Politik und Industrie gemeinsam daran arbeiten, die Hersteller in die Lage zu versetzen, ihre Ziele zu erreichen – vor allem durch gezielte Investitionen in Industriestandort sowie Infrastruktur. Weber: „Der Wunsch nach staatlicher Technologieoffenheit kommt bei Infrastruktur an seine Grenzen. Wichtig ist, dass Industrie, Investoren und Gesellschaft ein klares Bild erhalten: Der Ausbau der Netze und der Ladeinfrastruktur muss absoluten Vorrang genießen.“
Der Verband appelliert an die EU-Kommission, „den Fokus bei der Zukunft der Mobilität endlich zu vergrößern“. Denn während Europa weiter über Antriebstechnologien diskutiere, würden andere Weltregionen weitere Schlüsseltechnologien wie softwaredefinierte Fahrzeuge oder autonomes Fahren entschlossen vorantreiben. Gerade diese Felder gehörten zu den zentralen Stärken der deutschen Zuliefererindustrie. „Um die technologische Souveränität Europas zu sichern, braucht es jetzt einen klaren Fokus auf diese Zukunftstechnologien“, sagt Weber.
Positiv bewertet der Verband in diesem Zusammenhang den in Kürze erwarteten „Battery Booster“, der wichtige Impulse für Batterieproduktion und -wertschöpfung in Europa setzen soll. Weber: „Er ist ein Schritt in die richtige Richtung: weg von Grundsatzdebatten, hin zu funktionierenden Instrumenten, die den industriellen Wandel und hiesige Investitionen tatsächlich voranbringen.“
Kommentare
R2D2 meint
16,x Prozent in der ganzen EU
20,x Prozent in Deutschland
Sind die Neuzulassungen an BEVs. Alles nachzulesen hier auf der Seite.
R2D2 meint
Also wer regelmäßig ecomento.de liest wird festgestellt haben das EU weit 16,x und in Deutschland 19,x Prozent der Neuzulassungen BEV. Das sind die Fakten. Wer jetzt dann von Norwegen oder Dänemark labert oder diese staatlichen Fakten irgendwie mit Trump etc. verbindet, zeigt offenkundig seine Naivität.
South meint
Es spielt keine Rolle mehr, welcher CEO, Verband, bezahlter „Experte“, ein Gebrauchtwagenhändler wie Lindner zu dem Thema zu sagen hat. Auch der Umwelt- und sogar der Klimaaspekt spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Das E Auto hat heute schon mit eigentlich eher alter E Technik in großen Teilen dem Verbrenner den Rang abgelaufen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Wann der letzte Verbrenner vom Band laufen wird und welche Regularien da vorherrschen, ist im Grunde mittlerweile völlig egal. Den Todesstoß hat der Verbenner schon vor einigen Jahren bekommen…
Ein Arbeitskollege hat das mal mit dem Untergang von Rom verglichen. Natürlich war die Plünderung von Rom ein außergewöhnliches Ereignis, aber die Bedeutung hatte Rom schon viele Jahre vorher verloren, war schon jahrelang zuvor auch nicht mehr die Hauptstadt.
R2D2 meint
Einzelmeinungen wie deine sind noch weniger interessant
R2D2 meint
Welcher Schlingerkurs? Die Kunden, egal wo in Europa haben kaum Interesse am BEV. Erst ab 2024 / 2025 haben wir Akkus und Ladeleistungen die halbwegs etwas mit Alltagstauglichkeit zu tun haben. Jetzt muss das in Breite am Markt angenommen werden.
Futureman meint
Norwegen und Dänemark gehören nicht zu Europa? Da sind E-Autos „dank“ fehlender Verbrenner Lobby und CSU sehr erfolgreich.
In den übrigen Ländern gehen Verbrennerzulassungen massiv zurück.
R2D2 meint
Norwegen, ggg
Die verkaufen Öl ohne ende
Claues meint
@R2D2: Stimmt, die Kunden in Europa haben kaum Interesse an Elektroautos. Dann erklär mal, warum die Absatzzahlen stetig steigen obwohl kaum Interesse besteht?
Daniel S meint
Kunden haben grosses Interesse an BEV. Jetzt stimmt fast schon der Preis für ein BEV. Nun müssen aber Mieter in Garagen und Laternenparker einfach laden können. Dann will keiner mehr über 10€ ausgeben für 100km Treibstoffkosten wenn es elektrisch nur die Hälfte kostet.
Fritz Fischer meint
„Die Kunden, egal wo in Europa haben kaum Interesse am BEV.“
Das ist die Methode von Trump & Co. Einfach irgendeinen Blödsinn immer wieder behaupten, dann „wird“ es irgendwann ganz sicher wahr. Früher hat man sich für so was noch geschämt …
Powerwall Thorsten meint
Nach diesem Prinzip arbeiten die bezahlten Schreiberlinge nicht nur hier – und das schon seit vielen Jahren unter wechselnden Namen
LMdeB meint
R2D2 meint
Fritz
16,x Prozent Neuzulassungen sind es in der ganzen EU