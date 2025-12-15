Studie: Jeder zweite Verbraucher in Deutschland bevorzugt heimische Automarken

Jeder zweite Käufer in Deutschland bevorzugt ein deutsches Auto, etwa um heimische Arbeitsplätze (52 %) und die eigenen Daten (50 %) zu schützen. 36 Prozent wären bereit einen Aufpreis zu zahlen. Dieses Verbrauchersentiment spiegelt sich aktuell auch in den Zulassungszahlen wider. Im November entschieden sich 61 Prozent der Autokäufer für ein deutsches Fabrikat. Das zeigt das aktuelle „Automotive Industry Briefing“ von Deloitte.
Weltweit ist jedoch ein anderes Bild zu sehen: Chinesische Hersteller haben in den vergangenen Jahren deutlich Marktanteile gewonnen. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres lag der globale Marktanteil chinesischer Marken an Elektrofahrzeugen bei 59 Prozent (2020: 28 %). Insbesondere in den aufstrebenden Märkten China (90 %), Brasilien (84 %) und Thailand (85 %) lagen sie vorne.
Für das Automotive Industry Briefing der Unternehmensberater wurden im Oktober 1.000 Verbraucher in Deutschland befragt sowie Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes und des Marktforschungsunternehmens GlobalData ausgewertet.
Harald Proff, Partner und Leiter des Automobilsektors bei Deloitte: „Aktuell halten die Verbraucher hierzulande den deutschen OEMs noch die Treue, bedingt durch ihr sehr gutes Image und ihre Markenpräsenz. Es besteht jedoch Grund zur Sorge, dass sich die Stimmung auch im Heimatmarkt dreht.“ Das zeigen auch die Verbraucherdaten: Für zwei von drei Käufern (70 %) zählt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Noch sieht fast jeder Zweite hierzulande die deutschen Hersteller im Vorteil (46 %).
Mehr Neuzulassungen bei E-Autos
Der Hochlauf neuer Elektroautos und Plug-In-Hybride nahm in Deutschland zuletzt deutlich zu. In den ersten elf Monaten dieses Jahres machten sie 30 Prozent der Neuzulassungen in Deutschland aus – ein Jahr zuvor waren es nur 20 Prozent. Zeitgleich konnten chinesische Hersteller seit ihrem Markteinstieg vor drei Jahren mit ihren eigenen Modellen Marktanteile gewinnen.
In den ersten 11 Monaten des Jahres stammten 6 Prozent der in Deutschland verkauften neuen Autos von chinesischen Herstellern. Im vergangenen Jahr lag diese Zahl bei 4 Prozent. Innerhalb ihres Markenportfolios, zu denen etwa auch zugekaufte europäische Marken gehören, machen eigene chinesische Marken aktuell 60 Prozent der verkauften Fahrzeuge aus (47.000 Fahrzeuge), 2024 waren es noch 40 Prozent (24.000).
„Die chinesischen OEMs fassen nur langsam Fuß, da sie bislang noch nicht die passende Vertriebsstrategie hatten. Bei neuen Technologien haben sie jedoch die Nase vorn und können ihre Fahrzeuge günstiger anbieten“, sagt Proff. „Deutsche Hersteller sind gut beraten, bei der Batterietechnologie und softwaredefinierten Fahrzeugen führend zu werden, um mithalten zu können. Bei softwaredefinierten Fahrzeugen, künstlicher Intelligenz und Datenökosystemen haben sie einen Vertrauensvorschuss der Verbraucher, den sie unbedingt nutzen sollten.“
Kommentare
Future meint
Noch ist ja viel Geld da in Deutschland. 36 Prozent der Autokäufer sind immer noch bereit, für ein deutsches Produkt mehr zu bezahlen, weil sie es sich leisten können. Vermutlich spielt es dabei aber schon heute keine Rolle, ob das deutsche Produkt in Deutschland, Ungarn, Spanien oder China hergestellt wurde.
Nachdenklich macht die Prognose der Berater von Deloitte aber trotzdem: »Aktuell halten die Verbraucher hierzulande den deutschen OEMs noch die Treue, bedingt durch ihr sehr gutes Image und ihre Markenpräsenz. Es besteht jedoch Grund zur Sorge, dass sich die Stimmung auch im Heimatmarkt dreht.«
Deloitte hat herausgefunden, dass nur für 70 Prozent der Kunden das Preis-Leistungs-Verhältnis eine Rolle spielt. Den anderen ist das wohl egal. Das wird sich bestimmt auch noch ändern.
Futureman meint
Nur die Hälfte will heimische Produkte? Klingt in vielen Foren ganz anders. Da heißt es, trotz altmodischer Modelle und überzogener Preise wollen alle ein Fahrzeug von VW und Co. Jetzt zeigt selbst eine positive Studie ein ganz anderes Bild.
In anderen Autonationen (inkl. China) sieht das Verhältnis auf jeden Fall anders aus.
Andi EE meint
Der Grund wieso das P/L nicht durchsetzt, ist weil die Firmenwagen (Steuerpolitik) den Markt verfälschen. Wie sieht es denn aus, wenn ein Deutscher Konzern primär chinesische Autos in die Flotte aufnimmt. Das ist in dieser moral- und patriotisch aufgeladener Gesellschaft gar nicht umsetzbar, dass dich eine grössere Gemeinschaft gegen Deutsche Fahrzeuge (somit die eigene Wirtschaft) stellt.
Mir kommt da immer der Schräg in den Sinn, der in seinem Betrieb frei das Fahrzeug wählen dürfte … aber es musste von einem Deutschen Hersteller sein. Das ist doch freie Entscheidung. Das Gleiche ist auch in der Politik der Fall (bei Lanz die beiden grossen Drogerie-Ketten), man kann ja ohne Bekenntnis gegen die AfD gar nicht mehr existieren als Unternehmer. Das hat ein Ausmaß angenommen bezüglich Denkverboten und Brandmauern, das ist unfassbar für eine angeblich freie Gesellschaft. Bei Tesla wars genau gleich, auch da die Brandmauer trotz überlegener Klima- und Umweltschutzleistungen.
Wie das mit einer Militanz von der Gesellschaft umgesetzt wird, das ist bedenklich, oft auch beängstigend. Das hat man ja schon mal so gemacht. Damals hat man es mit den Juden gemacht, die sind jetzt save bezüglich Gros der Gesellschaft, aber jetzt teilt man einfach andere in diese NoGo Kategorie ein, wo dann quasi jeder Abbitte leisten muss, dass man die auch zum ***** findet.
Holger meint
Was ist denn eine heimische Automarke? Wo sie mal gegründet wurde? Wo sich der Hauptsitz befindet? Wer mehrheitlich die Anteile hält? Wo produziert wird?
brainDotExe meint
Definition nach KBA, wo sich er Hauptsitz der Marke befindet. Beispielsweise ist Opel eine deutsche Marke.
South meint
Ich wollt’s auch grad schreiben. Mittlerweile ist ein Tesla aus Grünheide mehr deutsch, als ein Mini aus Fernost….
brainDotExe meint
Die Marke Tesla hat ihren Sitz aber nicht in Deutschland, geschweige deutsche Wurzeln oder Tradition.
Ist demnach keine deutsche Marke.
Dagobert meint
Studie: Jeder zweite Verbraucher in Deutschland bevorzugt nichtdeutsche Automarken.
Jeder zweite Käufer in Deutschland bevorzugt ein nichtdeutsches Auto, etwa weil ihm heimische Arbeitsplätze (48 %) und die eigenen Daten (50 %) egal sind. 64 Prozent sind auch nicht bereit einen Aufpreis für heimische Automarken zu zahlen.
David meint
Stabile These, dass die Chinesen günstigere Preise machen können und in der Technik vorne sind und lediglich die falsche Vertriebsstrategie haben. Ich weiß natürlich, warum er das sagt. Denn er kann ja mit seiner Beratung die richtige Vertriebsstrategie anbieten. Aber ich bin ganz sicher, er wird die Stundensätze nicht zugunsten einer Erfolgsbeteiligung aufgeben wollen.
Defacto sind die chinesischen Fahrzeuge hierzulande viel zu teuer und von überlegener Technik kann überhaupt nicht die Rede sein. Zumal die Assistenzsysteme weder besonders ausgefeilt noch gut lokalisiert, sind, noch man die europäischen Gesetze besonders gut verstanden hat, so dass diese Fahrzeuge besonders nervig warnen und lärmen.