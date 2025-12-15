Verlängertes Tesla Model Y L aus China soll mit größerer Batterie nach Europa kommen

Seit Sommer ist in China die in diesem Jahr umfassend überarbeitete Version des Tesla Model Y auch in einer Langversion verfügbar. Das Model Y L als verlängerter Sechssitzer könnte laut einem Bericht auch in Europa angeboten werden.

Das Model Y L aus China soll eine EU-Genehmigung bekommen haben und mit größerer Batterie hierzulande angeboten werden. Das schreibt das Portal Teslamag unter Berufung auf in der Regel gut informierte Kreise. Demnach hat das Model Y L für Europa den Code-Namen NV80. Abweichend von der China-Version sollen im Akkupack 4600 statt 4416 einzelne Batteriezellen stecken, genug für 88 Kilowattstunden (kWh) Speicherkapazität und 681 Kilometer WLTP-Reichweite.

Die höhere Zahl an Batterien im Model Y L für Europa soll durch den verlängerten Radstand möglich geworden sein. Zum Start in China gab Tesla die Länge mit 4,98 Meter an, 18 Zentimeter mehr als beim regulären Model Y. In China hat das Model Y L nach der dortigen, eher unrealistischen Norm CLTC minimal mehr Reichweite als die Allrad-Variante und etwa 10 Prozent weniger als die mit Heckantrieb. In Europa aber würde der Sechssitzer mit der größeren Batterie für 681 WLTP-Kilometer die Spitze bilden – bisher sind je nach Modell offiziell höchstens 622 Kilometer pro Ladung möglich.

Es wird spekuliert, dass Tesla sein China-Sechssitzer Model Y L im ersten Quartal 2026 auch in Europa einführt. Wie viel in diesem Fall für das Mittelklasse-SUV aufgerufen wird, ist offen. In China verlangt Tesla für die L-Version etwa 8 Prozent mehr als für die teuerste Variante in normaler Länge. Die aktuell in Deutschland erhältlichen, in der hiesigen „Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin entstehenden Ausführungen kosten von 39.990 bis 61.990 Euro ohne zusätzliche Ausstattung.

Die neueste Generation des Model Y ist hier seit Anfang des Jahres verfügbar. Im Sommer kam das Model Y in der neuen Performance-Version nach Europa. Seit Oktober ist die neue „Standard“-Version mit reduzierter Ausstattung und angepasster Optik auch in Deutschland bestellbar. Nach Informationen von Teslamag wird das Model Y demnächst auch wieder mit dritter Sitzreihe für bis zu sieben Insassen bestellbar sein.