Plug-in-Verkäufe weltweit bis November 2025: +21 Prozent gegenüber Vorjahr

Die weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen (EV/Elektroautos und Plug-in-Hybride) haben im Jahr 2025 weiter zugenommen. Laut dem Analysten Rho Motion wurden im November 2025 rund 2,0 Millionen EVs verkauft, während die kumulierten Verkäufe von Januar bis November bei 18,5 Millionen Einheiten lagen – ein Anstieg von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In China, dem größten Automarkt, wurden im bisherigen Jahresverlauf 11,6 Millionen EVs verkauft, was einem Wachstum von 19 Prozent entspricht. Das Marktwachstum verlangsamte sich jedoch im November auf nur 3 Prozent im Jahresvergleich und 4 Prozent im Monatsvergleich.

Europa verzeichnete ein starkes Wachstum von 36 Prozent im November 2025, aufgeteilt in 35 Prozent bei rein batteriebetriebenen Fahrzeugen (BEV) und 39 Prozent bei Plug-in-Hybriden (PHEV). Die kumulierten Verkäufe von Januar bis November erreichten 3,8 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

In Nordamerika stiegen die US-Verkäufe im November nach einem starken Rückgang im Oktober wieder an, der auf das Ende eines Steuerbonusprogramms am 30. September 2025 zurückzuführen war. BEV-Verkäufe legten zu, blieben jedoch unter dem Niveau während der Förderung. Bisher wurden in Nordamerika 2025 insgesamt 1,7 Millionen EVs verkauft (-1 %).

Im Rest der Welt wurden der Analyse zufolge in diesem Jahr bis Ende November 1,5 Millionen reine Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride verkauft. Das entspricht einem Plus von 48 Prozent.

Charles Lester von Rho Motion kommentiert: „Europa führte das Wachstum an und verzeichnete im November einen Anstieg von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch neue Anreize und eine größere Modellauswahl. … Im Gegensatz dazu bleibt Nordamerika nach dem Auslaufen der US-Steuergutschriften weiterhin verhalten, während China mit 11,6 Millionen verkauften Einheiten seit Jahresbeginn und einem Anstieg von 19 Prozent weiterhin dominiert. Insgesamt bleibt die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen stabil, unterstützt durch eine wachsende Modellpalette und anhaltende politische Anreize weltweit.“