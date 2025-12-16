Ford baut Elektroauto-Pläne um und verbucht Milliardenverlust

Ford fährt seine Elektroauto-Pläne zurück und nimmt dafür eine Belastung von 19,5 Milliarden Dollar in Kauf. Der US-Traditionshersteller begründet das damit, dass man die Nachfrage nach rein batterieelektrischen Fahrzeugen überschätzt und die Beständigkeit von Benzin- und Dieselfahrzeugen unterschätzt habe.

Die Neuausrichtung ist insbesondere auch eine Reaktion auf politische Veränderungen im Heimatmarkt USA. Seit dem zweiten Amtsantritt von Präsident Trump im Januar wurden staatliche Förderungen für Elektrofahrzeuge gekürzt, fossile Energien stehen wieder stärker im Fokus. Zudem kündigte die Regierung an, die Verbrauchsstandards für Fahrzeuge deutlich zu lockern, was den Anreiz für Hersteller zum Bau von Elektroautos verringert.

Ford zufolge betreffen die Änderungen Werke in mehreren Bundesstaaten, sollen aber letztlich mehrere tausend Arbeitsplätze schaffen. Eine neue Fabrik in Tennessee, ursprünglich für einen neuen elektrischen Pick-up-Truck vorgesehen, soll nun ein Modell mit Verbrennungsmotor bauen. Geplante Elektro-Transporter werden gestrichen, stattdessen sollen in Ohio neue Benzin- und Hybridfahrzeuge entstehen.

F-150 Lightning wird Teilzeitstromer

Zum 2022 eingeführt, seit diesem Jahr auch nach Europa kommenden F-150 Lightning heißt es, dass dieser künftig einen benzinbetriebenen Generator erhält, der die Batterie nachladen kann. Damit wird aus dem rein elektrischen Modell ein sogenanntes Range-Extender-Elektroauto. Die Produktion der Batterie-Version der erfolgreiche Pick-up-Reihe F-150 war bereits im Oktober ausgesetzt worden. An einem erst kürzlich angekündigten mittelgroßen elektrischen Pick-up mit neuer Plattform und neuem Fertigungssystem für rund 30.000 Dollar vor Steuern (ca. 25.500 Euro) hält Ford jedoch fest. Diese Baureihe soll 2027 starten und ihre Technik auch für andere Fahrzeuge genutzt werden können.

„Der F-150 Lightning ist ein bahnbrechendes Produkt, das gezeigt hat, dass ein elektrischer Pickup immer noch ein großartiger F-Series sein kann“, sagte Doug Field, der E-Auto-Chef des Konzerns. „Unser Lightning EREV der nächsten Generation ist ebenso revolutionär. Er bietet alles, was Kunden lieben – 100 Prozent elektrische Leistung, Beschleunigung unter fünf Sekunden – und verfügt zusätzlich über eine geschätzte Reichweite von über 700 Meilen und eine Zugkraft wie eine Lokomotive. Er wird ein unglaublich vielseitiges Werkzeug sein, das auf kapitaleffiziente Weise bereitgestellt wird.“

Konzernchef Jim Farley zeigte sich überzeugt, dass Ford trotz der Kehrtwende wettbewerbsfähig bleibt – auch mit Blick auf chinesische Hersteller, deren Elektroautos in vielen Weltregionen Marktanteile gewinnen. „Sie kennen die Truck-Kunden in den USA nicht. Wir schon“, sagte der Manager zur Konkurrenz. Die neuen Pläne machten Ford „deutlich widerstandsfähiger gegenüber China.“

19,5 Milliarden Dollar Belastung

Finanziell erwartet Ford trotz der Einmalbelastung für 2025 einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von rund sieben Milliarden Dollar. Im vierten Quartal wird jedoch ein Nettoverlust ausgewiesen, da dort der Großteil der durch die Strategieanpassung verursachten 19,5 Milliarden Dollar verbucht wird. Ein erheblicher Teil resultiert aus einer Abwertung der Elektroauto-Sparte. Während ein Großteil davon nicht zahlungswirksam ist, sollen 5,5 Milliarden Dollar tatsächlich als Mittelabfluss anfallen, überwiegend im kommenden Jahr.

Zusätzliche Kosten entstehen durch das Ende eines Joint Ventures mit dem südkoreanischen Batteriehersteller SK On. Ford übernimmt eine Batteriefabrik im US-Bundesstaat Kentucky vollständig und wird sie für die Produktion großer stationärer Energiespeicher umrüsten. SK On wird alleiniger Eigentümer eines Werks in Tennessee.

Langfristig rechnet Ford damit, dass bis 2030 etwa die Hälfte der verkauften Fahrzeuge elektrisch oder hybrid sein wird, mit stärkerem Fokus auf teilelektrische Fahrzeuge als bisher geplant. Sollte die Nachfrage nach Elektroautos wieder stark anziehen, könne der Konzern nach eigenen Angaben flexibel reagieren, heißt es.

Mehr E-Modelle für Europa, aber kein neuer E-Transporter

Für Europa hat Ford erst kürzlich eine strategische Partnerschaft mit Renault bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit mit den Franzosen zielt darauf ab, das Angebot an Stromern der US-Marke für europäische Kunden zu erweitern. Ford baut bereits zwei E-Autos speziell für Europa am Standort in Köln. Die Basis des SUV Explorer und des Crossovers Capri stellt im Rahmen einer bestehenden Zusammenarbeit Volkswagens E-Auto-Baukasten MEB. Der in Rumänien vom Band rollende Puma Gen-E nutzte Ford-eigene Technik.

Die Pläne mit Renault und die Kooperation mit Volkswagen werden nach aktuellem Stand weiterverfolgt. Für Europa erklärte Ford in seiner jüngsten Mitteilung, einen zuvor geplanten neuen elektrischen Nutzfahrzeug-Transporter nicht mehr Bauen zu wollen. Das bisherige Angebot an elektrifizierten Transportern für diese Region wolle man aber behalten.