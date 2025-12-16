3. Generation des Nissan Leaf im Werk Sunderland gestartet

Die neue Leaf läuft von den Bändern des umgebauten Nissan-Werks in Sunderland. Der japanische Autobauer hat 450 Millionen Pfund (ca. 513 Mio. Euro) in die Produktion der dritten Generation der Baureihe in Großbritannien in Betriebsabläufe und in die Lieferkette investiert.

„Intelligent, elegant und aerodynamisch, verkörpert der Leaf die Energie einer neuen Generation und stellt die Weichen für das nächste Kapitel von Nissan. Er verwirklicht weltweit zum ersten Mal unsere EV36Zero Vision, in der wir die Herstellung von Elektrofahrzeugen, die Produktion von Batterien und die Nutzung erneuerbarer Energien miteinander verbinden“, so Massimiliano Messina, Chairman der Nissan AMIEO-Region.

Im Rahmen seiner globalen Strategie „Ambition 2030“ strebt Nissan an, „ein wirklich nachhaltiges Unternehmen zu werden und auf eine sauberere, sicherere und inklusivere Welt hinzuarbeiten“. Diese Vision unterstütze das Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2050 über den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte hinweg CO₂-neutral zu sein.

Der neue Leaf ist kein klassischer Kompaktwagen mehr, sondern ein SUV-Crossover. Für die Produktion des 4,35 Meter langen Modells hat das Unternehmen das Werk in Sunderland umgebaut und erstmals die Fertigung von Elektrofahrzeugen auf der zweiten Produktionslinie ermöglicht. Auch die Umgebung des Werks hat sich verändert: Direkt gegenüber wurde eine neue AESC „Gigafactory“ errichtet, aus der der neue Leaf seine Fahrbatterie erhält.

Der Leaf wird seit 2013 in Sunderland gebaut. Bisher wurden in dem Werk laut Nissan insgesamt 282.704 Fahrzeuge hergestellt. Das erste neue Modell des Leaf, das vom Band gelaufen ist, war ein zweifarbiges, in Luminous Teal lackiertes Modell der Ausstattungsvariante „Evolve“ mit einer 75-kWh-Batterie für eine Reichweite von bis zu 622 Kilometern nach WLTP-Norm. Der neue Leaf unterstützt 150-kW-Gleichstrom-Schnellladen, dadurch kann in dreißig Minuten eine Reichweite von bis zu 420 Kilometern nachgeladen werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Der Leaf der dritten Generation wird mit zwei Batterieoptionen und unterschiedlicher Antriebsleistung angeboten, los geht es hierzulande bei 36.990 Euro. Über die integrierte Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) lassen sich beim Camping oder bei Ausflügen in die Natur kleine bis mittelgroße elektrische Geräte wie Wasserkocher, tragbare Lampen oder Elektrogrills betreiben. Über einen optionalen Adapter können Geräte mit dem externen V2L-Anschluss verbunden und mit bis zu 3,6 kW Leistung versorgt werden. Zudem wird der neue LEAF Vehicle-to-Grid-kompatibel (V2G) und kann in Zukunft gespeicherte Energie aus der Fahrzeugbatterie zurück ins Stromnetz speisen.

Der neue Leaf biete ein vollständig vernetztes Mobilitätserlebnis mit einem aus zwei 14,3-Zoll-Bildschirmen bestehenden digitalen Cockpit, integrierten Google-Funktionen und Services sowie fortschrittlichen Fahrassistenztechnologien, wirbt Nissan. Die Konnektivitäts-App NissanConnect Services ermögliche die Abfrage des Ladestandes, die Vorklimatisierung des Innenraums und die Reiseplanung aus der Ferne und stelle auf diese Weise sicher, dass der Leaf von außen genauso vernetzt ist wie innen.

Ab dem kommenden Jahr wird das Werk Sunderland auch den neuen vollelektrischen Nissan Juke produzieren. Er wird mit dem Leaf auf der Produktionslinie zwei gebaut. Nissan fertigt in Sunderland Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb, mit Hybridantrieb – darunter den Qashqai mit e‑Power-Technologie und den Juke Hybrid – sowie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.