Tesla montiert wieder Batteriepakete in Grünheide

Tesla hat die Batterieproduktion in seiner „Gigafabrik“ in der Brandenburger Gemeinde Grünheide wieder aufgenommen. „Wir haben jede Menge investiert – in neue Technologie, viel in Anlagentechnik“, sagte Werksleiter André Thierig laut dem Handelsblatt bei einem internen Event. Der Standort nahe Berlin sei nun die „hochautomatisierteste Batteriefabrik von Tesla weltweit“.

Tesla hatte bereits zuvor Batterien in Grünheide gefertigt. Nach Angaben von Thierig stellten die Mitarbeiter rund 100.000 Einheiten eines älteren Batterietyps her. Anschließend baute der US-Konzern die Fertigung um und schuf so die Voraussetzungen für einen neuen Batterietyp. Das Besondere sei, dass in den Batterien von Tesla selbst produzierte Zellen zum Einsatz kommen.

Die Akkufertigung selbst finde allerdings „noch nicht“ in Grünheide statt, merkte Thierig an. „Die kommen aus dem Schwesterwerk in Austin“, sagte der Werksleiter. „Also, wir bekommen die Batteriezellen hier nach Berlin geliefert und verbauen sie dann in Batteriepacks.“ Bald würden die Akkus aus den USA auch in E-Autos aus Grünheide verbaut.

Tesla-Chef Elon Musk hatte 2020 angekündigt, am Standort in Grünheide eine Batteriefabrik mit einer Kapazität von rund 100 Gigawattstunden aufzubauen, perspektivisch sogar bis zu 250 Gigawattstunden. Musk sprach davon, dass in Brandenburg die größte Batteriefabrik der Welt entstehen könnte. Die Pläne wurden jedoch auf Eis gelegt, Auslöser war ein neues US-Gesetz mit umfangreichen steuerlichen Anreizen für die Batteriefertigung in den USA.

Akku-Fertigung in Grünheide noch offen

Ob perspektivisch auch eine Fertigung von Batteriezellen in Grünheide erfolgen wird, bleibt offen. Weitere Investitionen in den Standort hängen laut Thierig auch vom Ausgang der Betriebsratswahlen im März ab. „Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass Elon, dass unser Board sich für den Ausbau der Fabrik entscheiden würde, wenn die Wahl mehrheitlich Richtung IG Metall ausfällt“, so der Werksleiter bei einer internen Veranstaltung.

Investitionsentscheidungen würden vom Management in den USA getroffen, betonte Thierig. Zwar habe Tesla auch 2025 einen dreistelligen Millionenbetrag in neue Modelle und Automatisierungsprojekte in Grünheide investiert. Langfristig stehe der Standort jedoch im Wettbewerb mit Werken in China und anderen Regionen, entscheidend sei die Produktivität.

Neben Batteriepaketen fertigt Tesla in Grünheide das Mittelklasse-SUV Model Y in mehreren Versionen. Seit November läuft auch das neue „Standard“-Modell vom Band, das mit durch reduzierte Ausstattung gedrücktem Preis für Wachstum soll. Ob und wann die Mittelklasse-Limousine Model 3 in Deutschland gebaut werden könnte, ist unklar. Die großen E-Autos Model S, Model X und Cybertruck entstehen exklusiv in den USA. Der E-Lkw Semi könnte früheren Aussagen zufolge später auch hierzulande gebaut werden.