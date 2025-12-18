Fuhrpark-Verband über E-Autos: Die Technik ist reif, die Prozesse oft noch nicht

Firmenflotten sind ein wichtiger Bestandteil des Neuwagenmarkts. Auch für Fuhrparkmanager spielen zunehmend Elektroautos eine Rolle. Über die Herausforderungen bei der Einflottung von Stromern hat der Vorsitzende des Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V. (BBM) Marc-Oliver Prinzing mit dem Portal Electrive gesprochen.

Die Technik sei reif, die Prozesse oft noch nicht, sagte Prinzing. „Und die Menschen sind zum Teil noch nicht so weit. Wer Elektromobilität im Unternehmen erfolgreich machen will, muss die Menschen mitnehmen und begeistern, aber auch Ladelösungen, Abrechnung, Beschaffung und Einsatzprofile zusammen denken.“ Der Durchbruch komme, wenn Mobilität strategisch gemanagt und nicht nur das Auto ausgetauscht werde.

Für Firmenflotten sei Planungssicherheit wichtig. Unternehmen investierten langfristig und bräuchten deshalb verlässliche Rahmenbedingungen, „keine Förderlotterie“, so der BBM-Chef. Technologieoffenheit sei richtig, aber sie dürfe nicht zur Ausrede werden, nichts zu entscheiden.

Plug-in-Hybride waren laut Prinzing ein sinnvoller Zwischenschritt. Im Alltag funktionierten sie aber nur, wenn sie konsequent geladen werden – doch das sei selten der Fall. „Meist war es eine Mogelpackung – und die braucht man wirklich nicht.“ Die betriebliche Praxis zeige: „Vollelektrisch oder sauber verbrennerbasiert – beides ist meist effizienter als ein Kompromiss.“

Nach den größten Herausforderungen für Fuhrparks mit der Elektromobilität gefragt meinte Prinzing, dass das Fahrzeug heute das geringste Problem sein – auch wenn es weiter nicht zu allen Einsatzzwecken und jedem Mobilitätsbedarf das passende Modell gebe. Die Herausforderungen lägen im Drumherum: „Servicepunkte und Werkstatt-Kompetenz, Ladeinfrastruktur, Abrechnung, IT-Schnittstellen, Dienstwagenrichtlinien, Home Charging und Steuerrecht.“ Elektromobilität sei längst ein Organisations- und Prozessprojekt mit vielen, noch ungewohnten Besonderheiten.

Beim Laden wünschen sich die BBM-Mitglieder dem Vorsitzenden zufolge Transparenz und Stabilität sowie attraktive Preise. Letztere schwankten momentan stark, was die Kalkulation und Gesamtkosten-Vergleiche erschwere. „Unternehmen brauchen faire, planbare Ladepreise und einfache Abrechnungsmodelle – egal ob an der Wallbox, auf dem Firmenparkplatz oder unterwegs“, so Prinzing. Für öffentliche Ladepunkte wünsche man sich, dass „das Chaos und die starken Preisabweichungen“ eingedämmt werden. Bei einem bundesweit eingesetzten E-Fahrzeug könnten die Unternehmen einfach nicht mit jedem Anbieter Verträge abschließen.