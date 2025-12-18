VW-Markenchef über Kleinwagen: „Die Zukunft in diesem Segment ist elektrisch“

Kleinwagen von VW gibt es künftig nur noch mit Elektroantrieb. Aufgrund der hohen EU-Auflagen seien Verbrenner in den günstigen Fahrzeugklassen nicht mehr rentabel, erklärt Markenchef Thomas Schäfer im Gespräch mit Auto Motor und Sport.

„Neue Modelle mit Benziner in der Polo-Klasse und darunter noch einmal anzubieten, ergibt mit Blick auf die künftige Abgasregulierung keinen Sinn. Sie wären zu teuer für unsere Kunden. Die Zukunft in diesem Segment ist elektrisch“, erklärte Schäfer.

Das bedeutet laut dem Bericht: Die neuen elektrischen Kleinwagen ID. Polo (Artikelbild) und ID. Cross, die ab 2026 auf den Markt kommen, sowie das Serienmodell auf Basis des darunter angesiedelten ID. Every1 ab 2027, die auf dem E-Auto-Baukasten MEB+ basieren, bekommen keine Schwestermodelle mit Verbrennungsmotor.

Die steigenden Produktionskosten sowie verschärfte Sicherheits- und Umweltauflagen haben die Entwicklung bezahlbarer Kleinwagen erschwert. Die Regelungen haben bereits Hersteller dazu veranlasst, das Kleinwagensegment aufzugeben. Bei Elektroautos kommt erschwerend die noch teurere Antriebstechnik hinzu. VW setzt deshalb auf Skalierung durch Konzernplattformen, auch selbst gefertigte einheitliche Akkus und Schwestermodelle mehrerer Marken.

Der Markenchef sagte nicht, wie lange die bestehenden Verbrenner-Generationen der Kleinwagen Polo und T-Cross noch angeboten werden. Sie könnten einige Zeit flankierend zu den neuen Elektroautos ID. Polo und ID. Cross verkauft werden. Der Polo soll für Europa Berichten zufolge noch bis 2030 weiter gebaut werden.

Schäfer äußerte sich auch zum Thema Wasserstoff-Mobilität, an der hierzulande etwa Premiumhersteller BMW festhält. Für VW sieht der Markenchef darin keine Zukunft. „Das ist für das Volumensegment eine Scheindiskussion. Es gibt schlicht nicht genug grünen Wasserstoff, die Brennstoffzelle ist viel zu teuer, und effizient ist die Technologie auch nicht“, so Schäfer. „Der einzige Weg, bei Volumenautos schnell zu dekarbonisieren, ist der Elektroantrieb.“