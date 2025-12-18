VW-Markenchef über Kleinwagen: „Die Zukunft in diesem Segment ist elektrisch“

Kleinwagen von VW gibt es künftig nur noch mit Elektroantrieb. Aufgrund der hohen EU-Auflagen seien Verbrenner in den günstigen Fahrzeugklassen nicht mehr rentabel, erklärt Markenchef Thomas Schäfer im Gespräch mit Auto Motor und Sport.
„Neue Modelle mit Benziner in der Polo-Klasse und darunter noch einmal anzubieten, ergibt mit Blick auf die künftige Abgasregulierung keinen Sinn. Sie wären zu teuer für unsere Kunden. Die Zukunft in diesem Segment ist elektrisch“, erklärte Schäfer.
Das bedeutet laut dem Bericht: Die neuen elektrischen Kleinwagen ID. Polo (Artikelbild) und ID. Cross, die ab 2026 auf den Markt kommen, sowie das Serienmodell auf Basis des darunter angesiedelten ID. Every1 ab 2027, die auf dem E-Auto-Baukasten MEB+ basieren, bekommen keine Schwestermodelle mit Verbrennungsmotor.
Die steigenden Produktionskosten sowie verschärfte Sicherheits- und Umweltauflagen haben die Entwicklung bezahlbarer Kleinwagen erschwert. Die Regelungen haben bereits Hersteller dazu veranlasst, das Kleinwagensegment aufzugeben. Bei Elektroautos kommt erschwerend die noch teurere Antriebstechnik hinzu. VW setzt deshalb auf Skalierung durch Konzernplattformen, auch selbst gefertigte einheitliche Akkus und Schwestermodelle mehrerer Marken.
Der Markenchef sagte nicht, wie lange die bestehenden Verbrenner-Generationen der Kleinwagen Polo und T-Cross noch angeboten werden. Sie könnten einige Zeit flankierend zu den neuen Elektroautos ID. Polo und ID. Cross verkauft werden. Der Polo soll für Europa Berichten zufolge noch bis 2030 weiter gebaut werden.
Schäfer äußerte sich auch zum Thema Wasserstoff-Mobilität, an der hierzulande etwa Premiumhersteller BMW festhält. Für VW sieht der Markenchef darin keine Zukunft. „Das ist für das Volumensegment eine Scheindiskussion. Es gibt schlicht nicht genug grünen Wasserstoff, die Brennstoffzelle ist viel zu teuer, und effizient ist die Technologie auch nicht“, so Schäfer. „Der einzige Weg, bei Volumenautos schnell zu dekarbonisieren, ist der Elektroantrieb.“
Kommentare
Futureman meint
Vielleicht sollte der Schäfer mal mit Merz reden und ihm sagen, dass nach 2030 gar keine Verbrenner mehr gebraucht werden. Denn sogar VW schaffte es bis dahin E-Autos günstiger als Verbrenner zu bauen. Zwar 5 Jahre nach anderen Herstellern, aber immer noch 5 Jahre vor dem geplanten Verbrenner-Aus in der EU.
Besser-BEV-Wisser meint
„Die Zukunft in Segment Kleinwagen ist elektrisch“ … Für Kunden die daheim laden können.
Kunden die in der Großstadt wohnen diese Möglichkeit nicht haben können, werden sich nicht vom e-Kleinwagen überzeugen lassen.
Laden ist (oder wirkt) zu umständlich, selbst wenn es sich beim Einkaufen etc. gut einbauen ließe. Es ist trotzdem zu ungewiss.
Jörg2 meint
„Zukunft“ ist nach vorn offen. Sie endet nicht an der persönlichen Vorstellungsgrenze.
Die Nummer mit dem „Auto“ war am Anfang auch beschwerlich. Benzin gab es bei der Apotheke. Es gab dann irgendwann Lösungen, die auch für die ein Auto ermöglichte, die sich mit dem örtlichen Apotheker quer gelegt hatten.
Franz Bauer meint
Naja wenn man keine Garage hat ist es eigentlich wie mit dem Verbrenner, entweder ich muss zum Laden extra Fahren oder, was ich wirklich besser finde, während des Einkaufens. Bei und in BW sind bei größeren Läden 4-8 Schnellader installiert. das sollte eigentlich erstmal reichen. und steigt die Auslastung wird das auch ausgebaut. habe aber noch nie gesehen dass die auch nur zur Hälfte ausgelastet waren.
Peter meint
Wenn jeder LIDL und jeder ALDI und jeder OBI genug Ladeplätze hat, wird man sich auch als Laternenparker fragen, warum man noch extra den Umweg zur Tankstelle juckeln soll. Denn die Wochenreichweite (100-300km) zieht man sich nebenbei, statt extra dafür irgendwo hinzufahren. Insbesondere, wenn es an der Tanke dann pro 100km auch noch teurer ist.
Das wird sicherlich nicht in den nächsten 5-8 Jahren soweit sein, aber vielleicht in 15 Jahren. Dann gibt es auch genug günstige alte Gebrauchtwagen mit ausreichender Reichweite. Denn die Neuwagen von heute sind die billigen Gebrauchtwagen in 10 Jahren.
Futureman meint
Bewohner einer Großstadt ohne Stellplatz sollten generell überlegen, ob ein Auto die richtige Wahl ist. Woher kommt der Rechtsanspruch auf kostenlose Parkplätze im öffentlichen Raum mit dem Ruf, diesen auch noch mit Ladesäulen auszustatten?
Jeder „Dorfbewohner“ muss für seinen Stellplatz auch bezahlen und hat dafür halt den Vorteil der eigenen Lademöglichkeit. Stadt- oder Landleben hat halt immer Vor- oder Nachteile.
ID.alist meint
Entspricht nicht die Erfahrung meiner Frau. Unser BEV wird meistens während des Wocheneinkaufs geladen, denn beide Sachen brauchen in etwa 30 Minuten.
Und die extra-Minute für das Ein- und Ausstecken des Kabels fällt ja nicht ins Gewicht.
Ja, es ist nicht überall möglich, aber der Wechsel des Gesamten Autobestands wird nicht über nacht passieren.
Und übrigens, nicht jeder der Zuhause laden kann hat mittlerweile einen BEV, nichtmal als Zweitauto, von daher, es gibt noch viel Luft nach oben.
A-P meint
Die Meinung von Herrn Schäfer unterschreibe ich. Auch das Thema wasserstoffbetriebene E-Autos. Ein wasserstoffbetriebenes E-Auto benötigt viel Bauraum für Gastanks, leckfreie Leitungen, Akku (ja, das auch), Brennstoffzelle, E-Motor und diverse Teile. Für den Kleinwagen lohnt sich das gar nicht!
eBikerin meint
Wasserstoff in einem PKW ist mittlerweile total sinnlos geworden.
Wenns wenigstens günstig wäre – ist es aber nicht.
Mirai kostet ziemlich genau gleich viel wie ein iX3. Der iX3 hat aber Allrad und 150 km mehr WLTP. Günstigster H2 gibts für ca. 10 Euro/Kilo. Braucht der Mirai also laut WLTP 8 Euro/100 km. der IX3 braucht 15,4 kWh nach WLTP. Fährt also billiger wenn man beim Laden unter 50 cent/kWh bleibt. Wartungskosten dürften beim Mirai auch höher sein.
Mary Schmitt meint
Natürlich ist das so. Die Kurzstrecken sind die Domäne dieser Fahrzeuge und da ist ein Elektroauto technisch die bessere Lösung. Preislich greift man jetzt auch an. Und das Design ist mehrheitsfähig.
Bob meint
„Der Polo soll in Europa Berichten zufolge noch bis 2030 weiter gebaut werden.“
Der Verbrenner-Polo wird doch gar nicht in Europa gebaut.
Redaktion meint
Danke für den Hinweis, gemeint ist für Europa – aktualisiert!
VG | ecomento.de