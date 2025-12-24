Porsche: Neues kompaktes SUV ab Ende des Jahrzehnts als Benziner und Plug-in-Hybrid

Die neue, im letzten Jahr gestartete Generation des Porsche Macan ist ein Elektroauto. Da die Nachfrage nach Vollstromern jedoch nicht so schnell wie erwartet zunimmt, hat sich der Sportwagenbauer zu einem weiteren Mittelklasse-SUV mit Verbrennungsmotor entschieden. Dazu gibt es nun neue Informationen.

Das kommende SUV im Macan-Format mit dem internen Arbeitstitel M1 soll am sächsischen Standort gebaut werden. Das haben Vorstand und Aufsichtsrat der Porsche AG zum Ende des Jahres entschieden, wie das Unternehmen auf Nachfrage von Medien mitteilte.

Neben dem elektrischen Macan plant Porsche demnach konkret, gegen Ende des Jahrzehnts ein zweites SUV im Kompakt-Format auf den Markt zu bringen. Dieses soll über einen Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Antrieb verfügen.

„Leipzig ist unsere zweite Heimat. Die Kolleginnen und Kollegen sind seit mehr als zwei Jahrzehnten eine feste Größe in unserem Produktionsnetzwerk. Sie sind vielfach ausgezeichnet und bringen alle Voraussetzungen mit, um mit unserem neuen SUV ein für Porsche strategisch wichtiges Modell zu fertigen“, erklärte Albrecht Reimold, Vorstand für Produktion und Logistik der Porsche AG.

„Mit der Vergabe an den Standort Leipzig stärken wir zusätzlich die Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität des Standortes“, so der Produktionsvorstand weiter. „Schon heute steht Leipzig wie kein anderer Standort für den Dreiklang unserer Antriebskonzepte, an dem Verbrenner-, Hybrid- und reine Elektrofahrzeuge im Modellmix über eine Fertigungslinie laufen. Diese Stärke und dieses Know-how wollen wir auch in Zukunft nutzen.“

Details zu möglichen Investitionen in das Werk und ein genauerer Zeitplan könnten derzeit nicht genannt werden, hieß es. Aktuell baut Porsche in Leipzig die Modelle Panamera und Macan. Berichten zufolge haben sich auch andere Standorte um den Bau des neuen SUV bemüht. Aufgrund schwacher Absätze musste das Leipziger Porsche-Werk zuletzt Schichten reduzieren. Die Gründe dafür sind ein schwaches China-Geschäft und der langsame Hochlauf der Elektromobilität.

Porsche hat wegen der enttäuschenden E-Auto-Nachfrage einen Strategiewechsel beschlossen. So will die Stuttgarter Volkswagen-Tochter wieder verstärkt Modelle mit Verbrennungsmotor und Plug-in-Hybrid-Antrieb entwickeln. Nach dem Generationswechsel läuft der aktuelle Macan nur noch als Elektroauto vom Band. Leipzig baut zwar das Vorgänger-Modell mit Benzinantrieb weiter, aber das Ende der Fertigung ist bereits besiegelt – vor allem auch deshalb, weil das Modell den strengeren Cybersicherheits-Regeln der EU nicht gerecht wird.