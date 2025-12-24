CATL will Akku-Fabrik in Ungarn im Frühjahr 2026 in Betrieb nehmen

Der chinesische Akkufertiger CATL wird die Serienproduktion in seiner Fabrik im ungarischen Debrecen wahrscheinlich im März oder April nächsten Jahres starten. Laut dem für den europäischen Betrieb zuständigen Geschäftsführer hängt der Zeitpunkt noch von den Genehmigungen ab.

Matt Shen erklärte gegenüber ungarischen Medien, dass die Modulmontage in Debrecen schon im Jahr 2024 angelaufen sei. Bisher wurden demnach 30.000 Module für Elektroautos in der lokalen Fabrik hergestellt. In diesen Modulen sind noch aus anderen CATL-Fabriken zugelieferte Zellen enthalten. Die eigene Akkuproduktion in Ungarn läuft noch nicht, ist Shen zufolge aber „auf der Zielgeraden“.

Die Produktionslinien würden kontinuierlich installiert, damit die Serienproduktion so bald wie möglich beginnen könne. Dazu werde die derzeitige Belegschaft von 1.000 Mitarbeitern im ersten Quartal des nächsten Jahres auf 1.500 aufgestockt. In Debrecen will CATL Shen zufolge eine „für den europäischen Markt konzipierte Batterie“ herstellen, die eine Reichweite von mehr als 750 Kilometern ermöglichen soll. Kunden dafür nannte der Manager nicht, bei der Ankündigung der Batteriefabrik 2022 wurde aber Mercedes-Benz als Großkunde genannt.

CATL muss für das Werk in Ungarn unter anderem noch auf die umweltrechtliche Freigabe warten. „Im Vergleich zum vorherigen Antrag wurde die Gesamtmenge der emittierten Stoffe um 43 Prozent reduziert, der Trinkwasserverbrauch für die Produktion um ein Drittel gesenkt und der spezifische Energiebedarf der Produktion ebenfalls um ein Drittel reduziert“, so Balázs Szilágyi, Leiter für öffentliche Angelegenheiten von CATL Ungarn.

An das örtliche Wasserversorgungsnetz soll das neue Europa-Werk im Frühjahr angeschlossen werden. Bis dahin wird eine Mischung aus Regenwasser und Wasser aus einem Nebenfluss der Donau verwendet. Später wird CATL eine Mischung aus diesem „Oberflächenwasser“ und gereinigtem Abwasser verwenden.

CATL hat bereits ein aktives Akku-Werk in Thüringen. Die Chinesen wollen zudem ab nächstem Jahr ein Gemeinschaftswerk für Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen (LFP) mit dem europäischen Autokonzern Stellantis in Spanien betreiben.