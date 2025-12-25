TÜV Nord und Carly bieten Batterie-Check mit CARA-Zertifizierung

Das Unternehmen Carly und der TÜV Nord bieten künftig europaweit eine standardisierte Lösung zur Batterie-Bewertung mit CARA-Zertifizierung an: den Batterie-Check (State-of-Health Check/SoH) für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge, verfügbar über die App TÜV Nord Onboard Car Diagnosis (früher “Guardian” App) und in den deutschlandweit über 200 Stationen von TÜV Nord.

Der SoH-Check analysiert den Alterungszustand der Hochvoltbatterie im Vergleich zum Neuzustand und ist laut den Prüfexperten ein entscheidendes Werkzeug zur Wertermittlung und Risikoeinschätzung bei E-Fahrzeugen. Die Funktion ist Teil des Inspektionssystems TÜV Nord Onboard Car Diagnosis und erfüllt nun mit dem Siegel „Battery Health Check CARA Approved“ die europaweiten Standards des CARA-Konsortiums für Fahrzeugrücknahmen, Restwertbestimmung und Wiedervermarktung.

Die Bundesregierung erwägt derzeit, Autohäuser ab 2026 zu verpflichten, einen kostenlosen Batterie-Check anzubieten. Die Maßnahme wird im Rahmen der Förderung von Elektroautos diskutiert, ist aber noch nicht final beschlossen. Gleichzeitig steige schon heute der Druck durch Online-Plattformen, erklärt der TÜV Nord. So sei auf Deutschlands größtem Fahrzeugmarkt mobile.de ein Batteriezertifikat inzwischen ein relevantes Filterkriterium und beeinflusse die Sichtbarkeit von Angeboten. Fahrzeuge ohne dokumentierten Batteriezustand gerieten dadurch zunehmend ins Hintertreffen.

„Der Batterie-Check (SoH-Test) gibt Händlern eine verlässliche Grundlage, um den Batteriezustand transparent zu bewerten und Fahrzeuge attraktiver zu vermarkten. Erste interne Erfahrungen zeigen zudem deutlich kürzere Standzeiten. Die Batterie ist bei E-Autos der zentrale Kostenfaktor – das ist auch den Kundinnen und Kunden bewusst, die zunehmend gezielt nach belastbaren Informationen fragen“, sagt Christoph Elmerhaus, Produktspezialist Fahrzeugdiagnose bei TÜV Nord Mobilität. „Über die von Carly und TÜV Nord Onboard Car Diagnosis App erhalten Käuferinnen und Käufer eine unabhängige, validierte Batteriezustandsbewertung.“