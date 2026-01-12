Mercedes-Benz Group verkauft 197.300 Elektroautos im Jahr 2025 (-4 %)

Die Mercedes-Benz Group verkaufte 2025 insgesamt 2.160.000 Pkw und Vans. Die Schwaben betonen die deutliche Steigerung der Mercedes-AMG-Kundenauslieferungen von 7 Prozent und das beste Absatzergebnis aller Zeiten für die G-Klasse. Mit 558.400 verkauften Pkw und Vans war das vierte Quartal das stärkste Absatzquartal im Jahr 2025 (+6 % gegenüber Q3 2025).
Der Auftragseingang für vollelektrische Fahrzeuge stieg angetrieben durch die neuen CLA– und GLC-Modelle sowie elektrische Vans. Unter dem Strich setzte der Konzern 2025 insgesamt 197.300 rein elektrische Fahrzeuge ab (-4 %).
Mercedes-Benz Cars (Mercedes, AMG, Maybach, Smart) verkaufte im vierten Quartal 459.400 Einheiten, mit einem Absatzplus in allen Regionen im Vergleich zum dritten Quartal. Der Absatz im Gesamtjahr 2025 erreichte 1,8 Millionen Einheiten, mit „robusten“ Verkäufen in Europa, Wachstum in Südamerika (+54 %) und den Golfstaaten (+3 %), während die Verkäufe in China unter dem Vorjahr blieben. In den USA wurden 303.200 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Insgesamt hätten Zölle und das wettbewerbsintensive Marktumfeld den Absatz beeinflusst, so der Konzern. 168.800 reine Stromer wurden verkauft (-9 %).
Die Kernmarke Mercedes-Benz Pkw verzeichnete 2025 ein Absatzwachstum in europäischen Märkten wie Deutschland (+1 %, exkl. Smart-Auslauf), Spanien (+6 %) und Polen (+6 %) sowie in weiteren wichtigen Märkten wie Südamerika (+54 %), Australien (+10 %), Türkei (+11 %) und den Golfstaaten (+3 %). In den USA wirkten sich 2025 die Zölle auf den Konzernabsatz aus, die Kundenauslieferungen legten dennoch um 1 Prozent zu.
Zu China heißt es: „In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld in China fokussiert sich Mercedes-Benz weiterhin darauf, langfristigen Werterhalt für die Kunden sowie eine herausragende Produktsubstanz mit neuester Technologie zu bieten. Im Jahr 2025 verteidigte Mercedes-Benz seinen führenden Marktanteil im Segment mit einem Kaufpreis von mehr als 1 Million RMB in China.“
Die Verkäufe von „Top-End“-Fahrzeugen erreichten 268.000 Einheiten im Jahr 2025, was einem Anteil von 15 Prozent am Gesamtabsatz entspricht. Mercedes-AMG erzielte eines seiner besten Absatzergebnisse in seiner Geschichte mit 145.000 Kundenauslieferungen (+7 %). Die G-Klasse erzielte das beste Absatzergebnis ihrer Geschichte mit 49.700 Kundenlieferungen (+23 %) im Jahr 2025 und einem Wachstum in allen wichtigen Regionen. „Die elektrische G-Klasse hat zu diesem Erfolg maßgeblich beigetragen und neue Kunden hinzugewonnen“, unterstreicht Mercedes.
Die Verkäufe von batterieelektrischen Pkw (BEV) stiegen im vierten Quartal im Vergleich zu Q4 2024 um 3 Prozent und um 18 Prozent im Vergleich zum Vorquartal – „wesentlich angetrieben durch den neuen elektrischen CLA“. Der weltweite Absatz von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (PHEV) stieg im Jahr 2025 um 9 Prozent, was weltweit zu 368.600 elektrifizierten Fahrzeugverkäufen (+0 %) im Gesamtjahr führte. In Europa erzielte Mercedes-Benz Cars im Jahr 2025 den höchsten Absatz elektrifizierter Fahrzeuge (E-Autos + Plug-in-Hybride/xEV) aller Zeiten, was zu einem xEV-Anteil von 40 Prozent führte. In vielen Märkten, darunter Frankreich, Dänemark, Indien und Australien, verkaufte das Unternehmen den Angaben zufolge mehr batterieelektrische Pkw (BEV) als je zuvor.
Mercedes-Benz Vans
Der Absatz von Mercedes-Benz Vans stieg im vierten Quartal auf 99.000 Einheiten und damit um 18 Prozent verglichen mit Q3. Im Gesamtjahr erreichte Mercedes-Benz Vans 359.100 Einheiten.
Die Verkäufe von Elektro-Vans sind im Jahr 2025 um 46 Prozent auf 28.500 Einheiten gestiegen, was zu einem weltweiten Elektroanteil von 8 Prozent führte sowie 11 Prozent in Europa. „Diese Entwicklung wurde hauptsächlich durch die vollständige Verfügbarkeit des Elektrotransporter-Portfolios getrieben und zeigt, dass Mercedes-Benz mit seinen eVans die Bedürfnisse der Kunden trifft“, heißt es.
Kommentare
MiguelS NL meint
Gerry meint
…wurde schon früher festgestellt. Die Ära Zetsche hat Mercedes ein Museum an Verbrennermodellen hinterlassen.
Und das in einer Fahrzeugklasse in der Emobilität vorneweg fährt.
Transformation gründlich verschlafen🙄.
South meint
Autsch, da ist Mercedes auf dem absteigenden Ast. Nicht einmal 10% BEV…
brainDotExe meint
Woher soll der Anteil denn kommen? Es sind kaum Baureihen als BEV verfügbar und der EQS/EQE kommen (optisch) nicht gut an.
Andi EE meint
Dieses Brett aus Glas was man im Interieur hat, ist ein Design-Bock den man so nicht durchwinken darf. Wenn man ein Bild vom Innenraum sieht, ist man immer versucht, diesen Fehler zu eliminieren, wie eine Warze die entfernt werden muss. Es sieht jetzt durch die steile Anordnung wirklich miserabel aus. Vorher war es aus gewissen Blickwinkeln noch ok, jetzt ist es doch nur noch ein Ärgernis. Mercedes hat ein Designproblem.
Für die Zukunft sieht das wirklich nicht gut aus, man ist extrem schwach bei den BEVs aufgestellt und sie haben sich sicher viel mehr Boost vom CLA gewünscht. Nicht mal 200’000 BEVs, das ist wirklich schwach. Aber ja. Es klingt so, als sei mehr Geld in die Kasse gekommen. 😉
EVrules meint
Ja, so ansprechend das Auto von außen wirken mag, der Innenraum, vorallem die Instrumententafel, ist einfach nur ein schwarzer Balken. Weder schön, noch elegant, noch wertig.
Dennoch kommt der CLA EQ gut an, hat sehr solide technische Werte und auch ich überlege den Wagen als Dienstwagen zu ordern.
Andi EE meint
Wie meinst du, „kommt gut an“? In der Presse oder bei den Verkaufszahlen? Die ersten paar Monate darf man bei einem Modell nicht überbewerten, da kaufen die die darauf gewartet haben, das suggeriert dann immer einen Wahnsinns-Absatz und leider meistens, bricht die Sache danach ein.
Der CLA ist jetzt das Modell was Volumen schieben muss, oder was ist da noch in der Pipeline? Nach dem Desaster von EQS und EQE muss doch jetzt was gehen?
David meint
Brian, diese „Erklärung“ hat du neulich schon bei miesen BEV Verkäufen beim i4 gebracht.
Wenn das mal ein verblendeter Teslafan als Begründung für miese Verkaufszahlen gebracht hätte dann wäre es hier aber rund gegangen!
Ich stehe ja für ausgewogene Kommentierung!
Andi EE meint
😆😆😆😆, als Komiker bist du unschlagbar, aber ich fürchte das war nicht deine Absicht. 😉
Jörg2 meint
BYD 2.260.000
Tesla 1.640.000
VW 970.000
BMW 440.000
XPeng 430.000
Xiaomi 410.000
NIO 320.000
Mercedes 197.000
und viele andere
Futureman meint
Danke für die Aufstellung und freue mich auf Fortsetzung :-)
Interessant sind die Abstände, besonders an der Spitze. Gefühlt ist es im Forum eher genau andersrum.
Jörg2 meint
Was den dritten Platz betrifft, vermeldet die Presse für 2025 erneut Rückgänge in China und Nordamerika. Der Aufwuchs in der EU kann das wohl nicht abfangen.
Tim Leiser meint
So gesehen sieht es nicht gut aus für Mercedes. Aber insgesamt haben sie 2.160.000 Fahrzeuge verkauft. Sollten sie es schaffen, die bisherigen Verbrenner-Kunden mit ins Elektrozeitalter zu nehmen wären sie noch immer gut dabei. Ich habe mir einige Tests zu den jetzt kommenden Autos (inklusive CLA) angesehen und einige schreiben, dass das das erste Elektroauto sein wird. Und ich muss gestehen, dass der CLA in Live super aussieht. Sogar der Kirmesbuden-Grill mach was her.
Jörg2 meint
Tim
Ja, das wäre zu wünschen. So viel wie möglich BEV und so wenig wie möglich Verbrenner. Und sehr sehr gern die Produktion in D.
Ich vermute, die Käuferschaft bei Mercedes ist eher konservativ. Die Listenpreise passen eher nicht zum jungen Studentenpärchen mit Kneipennebenjob… Man sieht diesen Konservatismus z.B. im Zurückdrehen des „L3“-Systems bei der S-Klasse. Das soll es wohl nicht mehr geben. Als Grund wird die mangelnde Nachfrage angegeben.