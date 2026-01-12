Mercedes-Benz Group verkauft 197.300 Elektroautos im Jahr 2025 (-4 %)

Die Mercedes-Benz Group verkaufte 2025 insgesamt 2.160.000 Pkw und Vans. Die Schwaben betonen die deutliche Steigerung der Mercedes-AMG-Kundenauslieferungen von 7 Prozent und das beste Absatzergebnis aller Zeiten für die G-Klasse. Mit 558.400 verkauften Pkw und Vans war das vierte Quartal das stärkste Absatzquartal im Jahr 2025 (+6 % gegenüber Q3 2025).

Der Auftragseingang für vollelektrische Fahrzeuge stieg angetrieben durch die neuen CLA– und GLC-Modelle sowie elektrische Vans. Unter dem Strich setzte der Konzern 2025 insgesamt 197.300 rein elektrische Fahrzeuge ab (-4 %).

Mercedes-Benz Cars (Mercedes, AMG, Maybach, Smart) verkaufte im vierten Quartal 459.400 Einheiten, mit einem Absatzplus in allen Regionen im Vergleich zum dritten Quartal. Der Absatz im Gesamtjahr 2025 erreichte 1,8 Millionen Einheiten, mit „robusten“ Verkäufen in Europa, Wachstum in Südamerika (+54 %) und den Golfstaaten (+3 %), während die Verkäufe in China unter dem Vorjahr blieben. In den USA wurden 303.200 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Insgesamt hätten Zölle und das wettbewerbsintensive Marktumfeld den Absatz beeinflusst, so der Konzern. 168.800 reine Stromer wurden verkauft (-9 %).

Die Kernmarke Mercedes-Benz Pkw verzeichnete 2025 ein Absatzwachstum in europäischen Märkten wie Deutschland (+1 %, exkl. Smart-Auslauf), Spanien (+6 %) und Polen (+6 %) sowie in weiteren wichtigen Märkten wie Südamerika (+54 %), Australien (+10 %), Türkei (+11 %) und den Golfstaaten (+3 %). In den USA wirkten sich 2025 die Zölle auf den Konzernabsatz aus, die Kundenauslieferungen legten dennoch um 1 Prozent zu.

Zu China heißt es: „In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld in China fokussiert sich Mercedes-Benz weiterhin darauf, langfristigen Werterhalt für die Kunden sowie eine herausragende Produktsubstanz mit neuester Technologie zu bieten. Im Jahr 2025 verteidigte Mercedes-Benz seinen führenden Marktanteil im Segment mit einem Kaufpreis von mehr als 1 Million RMB in China.“

Die Verkäufe von „Top-End“-Fahrzeugen erreichten 268.000 Einheiten im Jahr 2025, was einem Anteil von 15 Prozent am Gesamtabsatz entspricht. Mercedes-AMG erzielte eines seiner besten Absatzergebnisse in seiner Geschichte mit 145.000 Kundenauslieferungen (+7 %). Die G-Klasse erzielte das beste Absatzergebnis ihrer Geschichte mit 49.700 Kundenlieferungen (+23 %) im Jahr 2025 und einem Wachstum in allen wichtigen Regionen. „Die elektrische G-Klasse hat zu diesem Erfolg maßgeblich beigetragen und neue Kunden hinzugewonnen“, unterstreicht Mercedes.

Die Verkäufe von batterieelektrischen Pkw (BEV) stiegen im vierten Quartal im Vergleich zu Q4 2024 um 3 Prozent und um 18 Prozent im Vergleich zum Vorquartal – „wesentlich angetrieben durch den neuen elektrischen CLA“. Der weltweite Absatz von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (PHEV) stieg im Jahr 2025 um 9 Prozent, was weltweit zu 368.600 elektrifizierten Fahrzeugverkäufen (+0 %) im Gesamtjahr führte. In Europa erzielte Mercedes-Benz Cars im Jahr 2025 den höchsten Absatz elektrifizierter Fahrzeuge (E-Autos + Plug-in-Hybride/xEV) aller Zeiten, was zu einem xEV-Anteil von 40 Prozent führte. In vielen Märkten, darunter Frankreich, Dänemark, Indien und Australien, verkaufte das Unternehmen den Angaben zufolge mehr batterieelektrische Pkw (BEV) als je zuvor.

Mercedes-Benz Vans

Der Absatz von Mercedes-Benz Vans stieg im vierten Quartal auf 99.000 Einheiten und damit um 18 Prozent verglichen mit Q3. Im Gesamtjahr erreichte Mercedes-Benz Vans 359.100 Einheiten.

Die Verkäufe von Elektro-Vans sind im Jahr 2025 um 46 Prozent auf 28.500 Einheiten gestiegen, was zu einem weltweiten Elektroanteil von 8 Prozent führte sowie 11 Prozent in Europa. „Diese Entwicklung wurde hauptsächlich durch die vollständige Verfügbarkeit des Elektrotransporter-Portfolios getrieben und zeigt, dass Mercedes-Benz mit seinen eVans die Bedürfnisse der Kunden trifft“, heißt es.