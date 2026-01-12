Nio produziert 1.000.000. Elektroauto

Beim chinesischen, auch hierzulande aktiven Elektroautobauer Nio ist laut einer Meldung vom 6. Januar kürzlich das 1.000.000. Fahrzeug vom Band gelaufen. Der Pkw wurde in der Nio Factory 2 in Hefei produziert. Neben der das Premiumsegment anvisierenden Kernmarke gehören zu Nio die jungen Marken Onvo für erschwingliche Familien-Stromer und Firefly für Elektro-Kleinwagen.

Seit der Gründung Ende 2014 habe man ein umfassendes System aufgebaut, das Fahrzeugforschung und -entwicklung, Design, Fertigung, Vertrieb und Kundendienst umfasst, so Nio. „Von der Markteinführung des ersten Nio Founders‘ Edition ES8 im Jahr 2018 bis zum heutigen Produktionsmeilenstein von einer Million Fahrzeugen seiner drei Marken Nio, Onvo und Firefly hat Nio die Dynamik und Vitalität der chinesischen Branche für intelligente Elektrofahrzeuge vorbildlich unter Beweis gestellt.“

Das Erreichen von einer Million Fahrzeugen sei nicht nur ein Meilenstein für Nio, unterstreicht das Unternehmen. „Es spiegelt auch den technologischen und markenbezogenen Fortschritt der chinesischen Smart-E-Fahrzeug-Industrie wider. Chinas Produktion von Fahrzeugen mit neuen Energien wird 2025 voraussichtlich 15 Millionen Einheiten überschreiten, und chinesische Autohersteller werden voraussichtlich zum ersten Mal japanische Marken beim weltweiten Fahrzeugabsatz überholen. Chinesische Autohersteller gestalten die globale Automobilbranche neu und verwandeln China von einem wichtigen Produktionszentrum zu einer globalen Automobilgroßmacht.“

January 6, 2026, NIO Inc’s 1,000,000th Vehicle Rolls Off the Line at NIO Factory Two. A video reviewing defining moments.This is a new beginning. We will keep pushing forward, accelerating toward the next 1 million milestone.Let’s power up!#NIO #BlueSkyComing pic.twitter.com/MiFQBFpn0d — NIO (@NIOGlobal) January 7, 2026

Nio betont, 65 Milliarden RMB (ca. 7,98 Mrd. Euro) in Forschung und Entwicklung im Technologiebereich investiert und systematische Fähigkeiten in zentralen Technologien für intelligente Elektrofahrzeuge aufgebaut zu haben. Im Bereich Lade- und Batterie-Wechselinfrastruktur habe man 18 Milliarden RMB (2,21 Mrd. Euro) investiert, 8.541 Ladestationen und Batteriewechselstationen in China errichtet und bislang über 96 Millionen Batteriewechsel durchgeführt.

„Eine Million Fahrzeuge ist ein neuer Ausgangspunkt. Nio tritt in seine dritte Entwicklungsphase ein, wobei hochwertiges Wachstum das Kernziel ist“, sagt William Li, Gründer, Vorsitzender und CEO. „Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin in unsere 12 Full-Stack-Technologiefähigkeiten investieren, um unsere Führungsposition sowohl in Technologie als auch in Produkten zu sichern. Wir bleiben dem Ausbau der Infrastruktur verpflichtet und streben an, bis 2030 jeweils mehr als 10.000 Lade- und Batterie-Wechselstationen zu errichten.“

Li weiter: „Wir werden die Synergien unserer drei Marken weiter stärken, den Marktanteil in jedem Segment ausbauen und ein jährliches Volumenwachstum von 40 bis 50 Prozent beibehalten. Während wir unsere Präsenz in China vertiefen, werden wir uns auch weltweit auf eine stabile und effiziente Weise ausweiten, führende Erlebnisse im Bereich smarter Elektromobilität für Nutzer auf der ganzen Welt bieten und eine nachhaltige, hellere Zukunft gestalten.“

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 326.028 Elektroautos der Marken Nio, Onvo und Firefly ausgeliefert. Damit erreichte man ein um 46,9 Prozent besseres Ergebnis als 2024. Im vierten Quartal 2025 hat Nio dabei 124.807 Autos ausgeliefert (+71,7 %). Das finanzielle Ergebnis im vierten Quartal 2025 und dem gesamten zurückliegenden Jahr wird man wie üblich zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Im Q3 2025 hatte das Unternehmen seine Verluste deutlich reduzieren können.