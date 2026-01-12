Nissan Aura Nismo RS Concept könnte weiterentwickelt in Serie gehen

Nissan hat das neue Aura Nismo RS Concept Car vorgestellt. Der leistungsstarke E-Kompaktwagen kombiniert ein sportliches Design mit besonders aerodynamischen Eigenschaften. Bewegt wird das Modell vom e‑Power-Antrieb aus Nissans X‑Trail Nismo.

Das neue, 4262 Millimeter lange Konzeptauto wurde als technische Machbarkeitsstudie entwickelt. Es nutzt laut dem japanischen Autobauer sowohl Technologien, die durch den Einsatz in Serienfahrzeugen optimiert wurden, als auch das Know-how aus der Motorsportentwicklung. Im nächsten Schritt prüft Nissan das Potenzial zur Weiterentwicklung eines Serienmodells.

Auf den ersten Blick fällt das auf dem Aura Nismo basierende Konzeptmodell durch ein muskulöseres und leistungsorientiertes Design auf. Die im Vergleich zum Aura Nismo 145 Millimeter breiteren Kotflügel und die um zwanzig Millimeter tiefergelegte Karosserie sorgen für einen tiefen Schwerpunkt und ein offensiveres Auftreten.

Zu den aerodynamischen Weiterentwicklungen zählen ein Frontspoiler, Seitenschweller, ein Heckdiffusor mit den charakteristischen Nismo Akzenten in Rot, vordere Kotflügel, die den Luftstrom optimieren, seitliche Splitter sowie ein spezieller Heckspoiler. Alle sind laut den Entwicklern darauf ausgelegt, den Abtrieb zu erhöhen und den Luftwiderstand zu verringern. Die exklusive Lackierung in Dark Matte Nismo Stealth Grey soll bei allen Lichtverhältnissen für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgen.

Nissan nutzte bei der Entwicklung des Konzeptmodells seine Erfahrung im Motorsport, um die Leistung zu verbessern, darunter Beschleunigung, Handling und Bremsverhalten. Grundlage dafür ist die leichte Bauweise des Aura Nismo in Kombination mit dem e‑Power-Antrieb des X‑Trail Nismo.

Der Aura Nismo RS Concept verfügt über einen Verbrennungsmotor, der nicht mechanisch mit den Rädern verbunden ist. Das e-Power-System verwendet einen 1,5-Liter-Benzinmotor als Generator zum Laden der Batterie, die die an jeder Achse montierten E-Motoren antreibt. Die Maschine vorn leistet 150 kW/204 PS, die hinten 100 kW/136 PS. Der Aura Nismo hat serienmäßig Frontantrieb, optional Allradantrieb.

Die breite Karosserie soll die Straßenlage und das Handling des Fahrzeugs auf geraden und kurvigen Straßen verbessern. Besonders griffige Reifen und die von Nismo abgestimmte e‑4ORCE-Allradtechnologie sorgen für Traktion und Kurven-Performance. Die Bremsleistung wird durch große Bremssättel mit gegenüberliegenden Kolben – vier Kolben vorne und zwei Kolben hinten – verbessert. Das soll trotz einer Gewichtszunahme von rund 100 Kilogramm gegenüber dem Aura Nismo eine zuverlässige Bremskraft gewährleisten.

Nissan und seine Motorsportmarke Nissan Motorsports & Customization (NMC) werden das 1490 Kilogramm wiegende Konzeptmodell für potenzielle Einsätze im Motorsport sowie eine mögliche künftige Markteinführung weiterentwickeln, heißt es.

„Im Rahmen unserer Unternehmensstrategie ‚Re:Nissan‘ wollen wir Modelle auf den Markt bringen, die das Herz der Kundinnen und Kunden erobern“, so Yutaka Sanada, Präsident und CEO von NMC. „Wir freuen uns sehr, das Nissan Aura Nismo RS Concept als unser erstes Modell vorzustellen, das aus dem gebündelten Know-how von NMC hervorgegangen ist. Nismo hat sich von Anfang an dem Motorsport verschrieben, mit der Überzeugung, für den Erfolg Mensch und Technologie an ihre Grenzen zu bringen. Diese Leidenschaft führte bereits in der Vergangenheit zu größter Begeisterung, und wir werden weiterhin alles daransetzen, dies unseren Fans sowie Kundinnen und Kunden auch in Zukunft weltweit zu bieten.“