Kia K4 Sportswagon kommt später auch als Vollhybrid

Kia erweitert die Palette des Kompaktwagens K4 in Europa um eine Kombivariante: Der K4 Sportswagon soll dynamisches Design mit hoher Alltagstauglichkeit verbinden. Das Fahrzeug ist zwischen dem C- und D-Segment (Kompaktklasse-Mittelklasse) positioniert und richtet sich laut dem Anbieter an Kunden, die mehr Platz und Flexibilität benötigen, zugleich aber Wert legen auf ein Fahrzeug mit einem markanten, sportlichen Auftritt.

Der knapp 4,70 Meter (4695 mm) lange, nach der Kia-Designphilosophie „Opposites United“ gestaltete Sportkombi zeigt im Vergleich zur Schrägheckvariante des K4 eine längere, funktionalere Silhouette. In der Front- und Heckansicht sollen klare horizontale Linien die Breite und Stabilität des Modells betonen, während das Kia-typische, an der Darstellung von Sternbildern angelehnte „Star Map“-Tagfahrlicht an Front und Heck für die visuelle Identität sorgen.

„Charakteristische Designelemente wie die optisch verborgenen hinteren Türgriffe, die auffällige C-Säulengrafik und das dynamisch geformte Heck schaffen eine Balance zwischen Sportlichkeit und Zweckmäßigkeit. Das Ergebnis ist ein Kombi mit selbstbewusster Straßenpräsenz und zugleich ausgeprägten praktischen Qualitäten“, heißt es.

Die Version GT-Line verstärke den dynamischen Charakter des K4 Sportswagon durch elegante, hochwertige Karosseriedetails wie eine exklusive schwarzglänzende Dachreling und dazu passende Radlaufverkleidungen, so die Designer weiter. Spezielle Stoßfänger vorn und hinten sorgten für eine noch sportlichere, ausdrucksstärkere Optik und verleihten der GT-Line eine mutige, ambitionierte Ausstrahlung, die sich im Innenraum fortsetzt. Hier werde die athletische Persönlichkeit der GT-Line durch edle Materialien und eine differenzierte Farbgebung unterstrichen.

Im Innenraum übernimmt der K4 Sportswagon das Kabinenkonzept des Schrägheckmodells. Das breite Panoramadisplay beinhaltet die beiden großformatigen Bildschirme des digitalen Kombiinstruments und des Navigationssystems (jeweils 31,2 cm/12,3 Zoll) sowie einen 13,5-cm-Touchscreen (5,3 Zoll) zur Steuerung der Klimatisierungsfunktionen. Das „Connected Car Navigation Cockpit“ (ccNC), die neueste Generation des Infotainmentsystems von Kia, bündelt Navigation, Multimedia und Fahrzeugsteuerung in einer bedienbaren Benutzeroberfläche. Smartphones lassen sich über Android Auto und Apple CarPlay kabellos in das System integrieren und über eine induktive Ladestation ohne Kabel aufladen. Karten- und Software-Updates können „over the air“ (OTA) durchgeführt werden.

Mit seiner verlängerten Karosserie und den für Kombis typischen Proportionen setze der K4 Sportswagon einen starken Fokus auf vielseitige Nutzbarkeit, wirbt Kia. Der Gepäckraum habe ein Fassungsvermögen von bis zu 604 Litern beim reinen Benziner, 166 Liter mehr als beim Schrägheckmodell. Damit positioniere sich der K4 Sportswagon im Kombi-Markt neben Wettbewerbern aus dem C- und D-Segment. Der lange Radstand von 2,72 Metern sorge für viel Beinfreiheit im Fond und eine effiziente Aufteilung des Innenraums. Der K4 Sportwagon eigne sich dadurch besonders für Familien sowie für Freizeitaktivitäten und längere Reisen.

Der K4 Sportswagon wird mit verschiedenen Turbobenzinern sowie mit Schalt- und Automatikgetrieben angeboten. Die Antriebspalette startet mit einem 1.0 T-GDI (85 kW/115 PS), der mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert ist. Der 1,0-Liter-Motor ist auch in einer elektrifizierten Variante mit 48-Volt-Mildhybridsystem erhältlich, die über ein Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) verfügt. Die Topmotorisierung ist ein 1.6 T-GDI, der in zwei Leistungsvarianten angeboten wird (110 kW/150 PS bzw. 132 kW/180 PS) und serienmäßig mit dem Sieben-Stufen-DCT gekoppelt ist. Ende dieses Jahres soll die Antriebspalette noch um einen Vollhybrid erweitert werden.