Microlino vor dem Aus oder der Verlagerung nach China

Mit dem Microlino wollte die Schweizer Unternehmerfamilie unter Oberhaupt Wim Ouboter ein kleines elektrisches Leichtfahrzeug in großer Stückzahl international zum Erfolg machen. Doch nun droht dem Projekt laut einem Bericht das Aus. Im Interview mit dem Schweizer Tagesanzeiger äußerte sich Ouboter dazu.
Der Microlino sei schon ein „mutiges“ Produkt, sagte Ouboter. Zumal sich Umweltbedenken in letzter Zeit stark verflüchtigt hätten. „Als wir vor zwei Jahren anfingen, dachten wir, der Microlino wird in der Mobilität das nächste grosse Ding. Doch nun macht die EU selbst beim Verbrenner-Ausstieg einen Rückzieher. ‚Technologieoffenheit‘ ist das Unwort der Stunde.“
Die EU-Kommission hat kürzlich vorgeschlagen, ab 2035 auch noch fossil betriebene Verbrenner neu zuzulassen. Eigentlich sollten dann nur noch CO2-freie Autos neu auf die Straßen kommen dürfen. Von der Gesetzgebung ist der Microlino als Kleinstfahrzeug der Klasse L7e zwar nicht betroffen, aber eben von der schwächelnden Nachfrage nach E-Mobilität.
Man glaube immer noch, dass es einen Markt für kleine und leichte Fahrzeuge gibt und Microcars für kurze Strecken ein wichtiger Teil der Verkehrswende sind, betonte Ouboter. An der Ausgangslage habe sich nichts geändert: Es brauche ein Umdenken in Richtung klimaschonende Mobilität. In der Schweiz etwa könnten viele von Montag bis Freitag einen sauberen Kleinstwagen fahren und das große Auto nur für den Wochenendausflug nehmen.
„Es könnte deutlich besser laufen“
Der Vorteil des Mini-Elektroautos sei, dass es nur eine kleine Batterie braucht, weil es so leicht ist. Deshalb könne der Microlino an einer normalen Haushaltssteckdose geladen werden. Damit könnten selbst die besten E-Autos nicht mithalten. Danach gefragt, wie das Geschäft laufe, räumte Ouboter ein: „Es könnte deutlich besser laufen.“ Der Preis sei noch zu hoch, das wisse man. Aber momentan gehe es einfach nicht billiger. Hierzulande kostet der Microlino ab 17.990 Euro.
Das Unternehmen könne den Microlino nicht durch teurere Modelle querfinanzieren, erklärte Outobter. Jeder investierte Franken stamme aus dem Verkauf von Trottinetts (Tretroller d. Red.), mit denen das Unternehmen groß und erfolgreich geworden ist. Zweitens nähmen die großen Leasingfirmen das Gefährt nicht auf, weil sie wegen der fehlenden Erfahrung die Kosten und den Restwert des Fahrzeugs nicht kalkulieren könnten. Und drittens seien die Schweiz und Europa für ein Auto-Start-up ein hartes Pflaster.
Ouboter sieht sein Unternehmen von Auto-Lobbyisten in der Schweizer Politik benachteiligt. Auch in der EU mache man es dem Microlino nicht leicht, so werde dieser bei Kaufprämien für E-Autos nicht berücksichtigt. „Der Grund ist eine europäische Regulierung: Microcars fallen unter die sogenannte L7e-Kategorie – und damit durch alle Förderraster. Das bedeutet: Für uns gibt es weder Subventionen noch tiefere Steuern oder CO2-Gutschriften.“ Fahrer von schweren Elektro-SUV oder Luxuslimousinen profitierten dagegen von Steuererleichterungen – diese „Schizophrenie“ ärgere ihn.
Der Microlino wird im italienischen Turin bei einem Partner gebaut – vielleicht aber nicht mehr lange. Die hohen Kosten für Energie und Administration machten es nahezu unmöglich, den kleinen Stromer weiter in Europa zu bauen, so Outboter. Zudem schulde der Staat dem Unternehmen drei Millionen Euro an Mehrwertsteuern.
China bietet Unterstützung an
„Zwar glaube ich immer noch an unsere Vision, sonst hätte ich nicht über 70 Millionen Franken aus eigener Tasche investiert. Aber wenn wir aus der EU oder der Schweiz nicht mehr Unterstützung erhalten, müssen wir die Produktion einstellen – oder nach China verlagern“, sagte Ouboter.
In der Volksrepublik seien die Rahmenbedingungen gerade für Start-ups deutlich besser. Der chinesische Staat betreibe eine aktive Wirtschaftsförderung und habe den Vorschlag gemacht, den Microlino in einer bestehenden Autofabrik zu produzieren. Die Kosten wären dann etwa 50 Prozent tiefer als in Italien. Zudem sei den Schweizern angeboten worden, einen zweistelligen Millionenbetrag in die Entwicklung eines neuen Modells zu investieren.
„Wir möchten Europa nochmals eine Chance geben. Doch je länger, je mehr wird klar: Die Zukunft der Autoindustrie liegt in China“, so Ouboter. Dort fänden die technologischen Entwicklungen statt, dort gebe es die besten Ingenieure, den größten Markt und die meisten Zulieferer. Viele europäische Automarken hätten ihre Entwicklungszentren bereits nach China verlegt. Auch für den Microlino könnte das der richtige Weg sein.
Kommentare
Future meint
So ganz ernst kann man Ouboter nicht nehmen in dem Interview. Natürlich wusste er vorher schon, dass die Produktion des Microlino in China 50 Prozent billiger ist als in Italien. Er produziert doch seit Jahrzehnten schon seine sehr erfolgreichen Scooter ausschließlich in China. Wenn er die auch in Italien produziert hätte, dann wäre Micro niemals so erfolgreich geworden und Ouboter hätte auch niemals 70 Mio. Franken übrig gehabt für das Investment in den Microlino.
Marcel meint
Hähhhh? Alle warten doch händeringend auf kleinen Autos! Die tägliche Pendelstrecke deckt der auch dreimal ab, und schon nach 15 Jahren hat er sich amortisiert
Aztasu meint
Schön sarkastischer Kommentar über die verblendete E-Auto-Szene. Microlino war immer zum scheitern verurteilt, die Idee Menschen bräuchten einfach nur kleine Autos weil die meisten in Städten wohnen igeht halt einfach völlig an der Realität vorbei. Wenn dann das kleine E-Auto auch noch schlechte technische Daten hat ist es sowieso vorbei. Der aufgerufene Preis für so eine Nusschale gibt dem „Auto“ dann den Rest. Zuerst müssen technische Daten stimmen, dann die Abmessungen und dann der Preis.
Ich hoffe wirklich sehr das sich Hersteller endlich mal an geräumige Kleinwagen mit 500km WLTP und 10% auf 80% in 20 Minuten trauen. Das wird ein Verkaufsschlager wenn der Preis im Rahmen zwischen 25k-35k liegt. Wo ist der wirkliche Vorteil eines z.B. 3m langem Fahrzeugs gegenüber eines 4m langen Fahrzeugs? Das mab wirklich überall einen Parkplatz findet? Das darf man wirklich bezweifeln. Der Unterschied von z.B. 3,5m zu 4m ist.sogar relativ vernachlässigbar. Die technischen Daten bei so Spardosen sind zurzeit einfach viel zu schlecht das der Massenmarkt sich dafür überzeugen lassen würde. Also liebe Hersteller, konzentriert euch bitte auf Kleinwagen mit tollem Datenblatt. Als Gebrauchtfahrzeuge werden die doch auch locker für 12,5-17,5k zu haben sein, wer braucht da unbedingt Kleinstwagen die wirklich gar nichts können?