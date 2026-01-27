EU-Automarkt 2025 wächst leicht, Elektro-Anteil steigt deutlich

Im Jahr 2025 stiegen die Neuzulassungen von Pkw in der EU um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, berichtet der Verband der europäischen Automobilhersteller ACEA. Trotz dieses Wachstums liegen die Gesamtvolumina weiterhin deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie. Der Markt entwickelt sich damit moderat, ohne die früheren Größenordnungen wieder zu erreichen.

Elektroautos mit reinem Batterieantrieb kamen 2025 auf einen Marktanteil von 17,4 Prozent und erfüllten damit die Erwartungen für das Jahr. Zugleich wird dieser Anteil vom ACEA als ausbaufähig beschrieben, um den Übergang zur Elektromobilität auf Kurs zu halten. Hybridfahrzeuge blieben die beliebteste Antriebsart, während Plug-in-Hybride ihre Stellung weiter festigten. Benzin- und Dieselfahrzeuge verloren weiter an Bedeutung.

Im Detail legten Elektroautos von 13,6 Prozent Marktanteil im Vorjahr auf 17,4 Prozent zu. Insgesamt wurden 1.880.370 neue Elektroautos zugelassen. Die vier größten Märkte, die zusammen 62 Prozent der Elektrozulassungen ausmachen, verzeichneten durchweg Zuwächse – angeführt von Deutschland mit einem Plus von 43,2 Prozent. Auch die Niederlande, Belgien und Frankreich meldeten zweistellige Wachstumsraten.

Hybridfahrzeuge erreichten 2025 insgesamt 3.733.325 Neuzulassungen und damit einen Marktanteil von 34,5 Prozent. Wachstumstreiber waren vor allem Spanien (+23,1 %), Frankreich (21,6 %), Deutschland (+8 %) und Italien (+7,9 %). Plug-in-Hybride steigerten ihre Zulassungen auf 1.015.887 Fahrzeuge und kamen damit auf 9,4 Prozent Marktanteil, nach 7,2 Prozent im Vorjahr. Besonders stark fiel der Zuwachs in Spanien (+111,7 %), Italien (+86,6 %) und Deutschland (+62,3 %) aus.

Die Dynamik zeigte sich auch im Jahresendgeschäft: Im Dezember 2025 stiegen die Zulassungen batterieelektrischer Fahrzeuge im Jahresvergleich um 51 Prozent. Plug-in-Hybride legten um 36,7 Prozent zu, während klassische Hybride ein Plus von 5,8 Prozent erreichten.

Demgegenüber brachen die Zulassungen von Benzin- und Dieselfahrzeugen weiter ein. Benziner verloren 2025 insgesamt 18,7 Prozent, mit besonders starken Rückgängen in Frankreich (-32 %), Deutschland (-21,6 %), Italien (-18,2 %) und Spanien (-16 %). Ihr Marktanteil sank mit 2.880.298 Fahrzeugen auf 26,6 Prozent. Dieselzulassungen gingen um 24,2 Prozent zurück und erreichten nur noch 8,9 Prozent Marktanteil. Im Dezember setzte sich dieser Trend mit zweistelligen Rückgängen um 19,2 und 22,4 Prozent fort.