Bentley bringt 2026 Continental GT S und GTC S mit Plug-in-Hybridantrieb

Bentley erweitert die Continental-Familie um die neuen Continental GT S und GTC S der vierten Generation. Die Modelle werden von den Briten als besonders fahrerorientierte Varianten innerhalb der Baureihe positioniert. Mit markantem Auftritt, moderner Hybridtechnik und der aus dem GT Speed bekannten Fahrwerkstechnologie richten sie sich gezielt an „performanceorientierte Kunden“.

Angetrieben werden die S-Modelle von einem 500 kW/680 PS und 930 Nm leistenden Plug-in-Hybridantrieb. Damit leisten sie 96 kW/130 PS mehr als der bisherige Continental GT S. Die Beschleunigung von 0 auf 60 mph (0-97 km/h) gelingt in 3,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei knapp über Tempo 300. Bentley bezeichnet die beiden Modelle als die schnellsten und leistungsstärksten, die je das S-Badge getragen haben.

Der Plug-in-Hybridantrieb kombiniert einen 4,0-Liter-V8 mit einem Elektromotor und übertrifft laut Bentley den früheren W12-Speed-Antrieb in Leistung, Drehmoment und Performance. Gleichzeitig ermöglicht das System eine rein elektrische WLTP-Reichweite von bis zu 80 Kilometern. Akustisch wird der Antrieb von einer Sportabgasanlage begleitet, die den V8-Charakter betont.

Ergänzt wird der Antrieb durch ein Fahrwerks-Setup, das bislang dem GT Speed und dem GT Mulliner vorbehalten war. Zum Bentley Performance Active Chassis gehören unter anderem Allradantrieb, Torque Vectoring, 48-Volt-Wankstabilisierung, neue ESC-Software sowie erstmals beim Continental GT S ein elektronisches Sperrdifferenzial und Allradlenkung. Bentley spricht von seinem „fortschrittlichsten und fahrerorientiertesten AWD-Fahrwerk“.

Die Fahrmodi erlauben unterschiedliche Abstimmungen von Komfort bis Dynamik. Im Dynamic-Modus sind kontrollierte Heckbewegungen möglich, während das ESC auf Wunsch vollständig deaktiviert werden kann, um die Balance des Fahrzeugs über das Gaspedal zu steuern.

Optisch setzen die S-Modelle auf die „Blackline“-Spezifikation mit schwarzen Kühlergrills, dunklen Leuchten, schwarzen Emblemen sowie spezifischen Aerodynamik-Elementen. Serienmäßig stehen 22-Zoll-Leichtmetallräder zur Verfügung, weitere Radvarianten sind optional erhältlich.

Auch im Innenraum unterstreichen exklusive Details den sportlichen Anspruch. Eine modelltypische Zweifarben-Polsterung, flutete Sitze, Dinamica-Oberflächen an zentralen Kontaktpunkten sowie Piano-Black-Furnier prägen das Ambiente. Alternativ bietet Bentley unter anderem Carbonfaser-Dekore und Volllederausstattung an.

Der Continental GT S ist sowohl als Coupé als auch als Cabriolet erhältlich. Die Preise veröffentlicht Bentley nicht, sie dürften aber bei rund 300.000 Euro starten.