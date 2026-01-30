Toyota auch 2025 an der Spitze der Automobilhersteller

Toyota Motor hat im zurückliegenden Jahr weltweit einen Absatzrekord erzielt. Der japanische Konzern verkaufte 11,3 Millionen Fahrzeuge und behauptete damit zum sechsten Mal in Folge seine Position als weltweit größter Autohersteller. Der globale Absatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent.

In die Verkaufszahlen fließen neben Toyota- und Lexus-Fahrzeugen auch die Einheiten der Kleinwagenmarke Daihatsu sowie des Lkw-Herstellers Hino Motors ein. Während Toyota zulegte, meldete der zweitplatzierte Volkswagen-Konzern zuletzt einen Rückgang der Auslieferungen um 0,5 Prozent auf knapp unter 9 Millionen Fahrzeuge.

Das Wachstum bei Toyota wurde vor allem durch starke Verkäufe in den USA und in Japan getragen. Beide Märkte zusammen machten mehr als zwei Fünftel des Absatzes des Mutterkonzerns aus. Besonders die Nachfrage nach Hybridfahrzeugen in den USA stützte das Ergebnis.

Der Absatz der Marken Toyota und Lexus stieg 2025 um 3,7 Prozent auf 10,5 Millionen Fahrzeuge und erreichte damit ebenfalls einen Rekordwert. Die Exporte aus Japan in die USA legten um 14,2 Prozent auf rund 615.000 Fahrzeuge zu, wobei das SUV RAV4 zu den beliebtesten Modellen zählte. In China erhöhte Toyota seinen Absatz um 0,2 Prozent. Damit verzeichnete man erstmals seit vier Jahren kein Minus in dem hart umkämpften Markt.

Weltweit entfielen 42 Prozent der Verkäufe des Konzerns auf Hybridfahrzeuge. Rein batterieelektrische Fahrzeuge kamen mit rund 199.000 Einheiten auf einen Marktanteil von 1,9 Prozent.