Toyota auch 2025 an der Spitze der Automobilhersteller

Toyota Motor hat im zurückliegenden Jahr weltweit einen Absatzrekord erzielt. Der japanische Konzern verkaufte 11,3 Millionen Fahrzeuge und behauptete damit zum sechsten Mal in Folge seine Position als weltweit größter Autohersteller. Der globale Absatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent.
In die Verkaufszahlen fließen neben Toyota- und Lexus-Fahrzeugen auch die Einheiten der Kleinwagenmarke Daihatsu sowie des Lkw-Herstellers Hino Motors ein. Während Toyota zulegte, meldete der zweitplatzierte Volkswagen-Konzern zuletzt einen Rückgang der Auslieferungen um 0,5 Prozent auf knapp unter 9 Millionen Fahrzeuge.
Das Wachstum bei Toyota wurde vor allem durch starke Verkäufe in den USA und in Japan getragen. Beide Märkte zusammen machten mehr als zwei Fünftel des Absatzes des Mutterkonzerns aus. Besonders die Nachfrage nach Hybridfahrzeugen in den USA stützte das Ergebnis.
Der Absatz der Marken Toyota und Lexus stieg 2025 um 3,7 Prozent auf 10,5 Millionen Fahrzeuge und erreichte damit ebenfalls einen Rekordwert. Die Exporte aus Japan in die USA legten um 14,2 Prozent auf rund 615.000 Fahrzeuge zu, wobei das SUV RAV4 zu den beliebtesten Modellen zählte. In China erhöhte Toyota seinen Absatz um 0,2 Prozent. Damit verzeichnete man erstmals seit vier Jahren kein Minus in dem hart umkämpften Markt.
Weltweit entfielen 42 Prozent der Verkäufe des Konzerns auf Hybridfahrzeuge. Rein batterieelektrische Fahrzeuge kamen mit rund 199.000 Einheiten auf einen Marktanteil von 1,9 Prozent.
Kommentare
Thomas meint
Toyota hat Glück dass sie 40% in den rückwärtsgewandten Märkten Japan und USA verkaufen. Dort kann man altertümliche Verbrenner noch ein paar Jahre länger losschlagen als im Rest der Welt. Spannend wird es, wenn auch diese Märkte sich der Elektromobilität nicht mehr entziehen können. Aber Toyota ist wohl aufgewacht, ich habe doch vor einiger Zeit etwas über eine ganze e-Modellpalette für China gelesen. Auch wenn man diese dort vermutlich nicht gut verkaufen kann angesichts der Konkurrenz, kann Toyota mit diesen Fahrzeugen wenigstens etwas Know-How aufbauen.
Marcel meint
Warum sollten sich diese Märkte deiner Meinung nach der Elektromobilität in ein paar Jahren nicht mehr entziehen können?
Es ist noch genug Öl da, dass keiner von uns beiden das erschöpfen der Vorräte mitbekommen wird. Du solltest nicht die Realität mit deinem feuchten Traum vermischen….
brainDotExe meint
Der größte Markt für Toyota ist der asiatischen Markt, dementsprechend legt man seine Modellpalette aus.
Das passt halt nicht so gut für den europäischen Geschmack, deswegen ist der Absatz hier vergleichsweise schwach.
Da der asiatische Markt aber halt absolut gesehen deutlich größer ist, verkauft Toyota die meisten Autos.
Mäx meint
Asien (ohne Japan als Heimatmarkt) sind ca. 1/3.
Nordamerika ist für Toyota aber auch sehr groß mit ca. 25%.
Japan sind dann nochmal 15%, Europa ca. 10% und der Rest (ca. 15%) setzt sich zusammen aus Middle East, Süd-Amerika, Ozeanien (z.B. Australien) und Afrika.
Fabian meint
Toyota ist halt ein Garant für Qualität. Man zahlt durchaus viel für die Autos aber in Kontext der Zuverlässigkeit, Effizienz und Overall Package ist Toyota einfach Tipi Topi…
Halber Akku meint
Das müssten sie bei den anstehenden neuen BEV Modellen halt auch schaffen. Dann hätten sie ihren Marktanteil, selbst wenn man an den einem oder anderen Punkt nicht mit den Mitbewerben mithalten kann.
Fred Feuerstein meint
Von Toyota bekommt man anders als bei Volkswagen auch eines geliefert: Qualität. Demnach wundert mich das Ergebnis nicht.
brainDotExe meint
VW scheint dich ja echt zu triggern, irgendwas müssen die verdammt richtig machen.
Futureman meint
Bei dem einen steigen die Verkaufszahlen bei den anderen gehen sie zurück.
brainDotExe meint
Scheint auch dich echt zu triggern, irgendwas macht VW also verdammt richtig, wenn sie immer wieder als Vergleich herangezogen werden.
Mäx meint
Wir halten fest: Wenn ab jetzt Tesla erwähnt wird, machen die wohl verdammt viel richtig…
Tt07 meint
Hirn, denk doch mal nach, Du kommst ganz bestimmt drauf.
Spoiler: VW alles richtig machen würde, wären die Absatzzahlen dann rückläufig?
Ich hoffe, das triggert Dich jetzt nicht….
brainDotExe meint
@Mäx:
Erkennst du die Ironie?
Das ist ja immer das Argument was Fred, Future und Co. bringen, wenn irgendeiner mit Tesla ankommt.
Wie man in den Wald ruft…
Futureman meint
Habe gar keinen Hersteller genannt. Es ist halt nur so, dass es einige Hersteller mit zum Teil massiven Steigerungen gibt und andere halt verlieren.