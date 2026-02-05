Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Januar 2026

Im Januar wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 193.981 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Minus von 6,6 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 43.695 gegenüber dem Vorjahresmonat um -29,9 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 22,5 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 27.309 Fahrzeugen nach einem Minus von 17,1 Prozent bei 14,1 Prozent.

Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 42.692 Neuzulassungen auf ein Plus von 23,8 Prozent und einen Anteil von 22,0 Prozent. Des Weiteren wurden 79.996 Hybride (+3,9 %/41,2 %) neu zugelassen, darunter 21.790 Plug-in-Hybride (+23,0 %/11,2 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Personenkraftwagen ging im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,9 Prozent nach unten und lag bei 102,4 g/km.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Flourish. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Weitere Informationen Inhalt entsperren