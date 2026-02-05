Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Januar 2026

Im Januar wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 193.981 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Minus von 6,6 Prozent.
Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 43.695 gegenüber dem Vorjahresmonat um -29,9 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 22,5 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 27.309 Fahrzeugen nach einem Minus von 17,1 Prozent bei 14,1 Prozent.
Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 42.692 Neuzulassungen auf ein Plus von 23,8 Prozent und einen Anteil von 22,0 Prozent. Des Weiteren wurden 79.996 Hybride (+3,9 %/41,2 %) neu zugelassen, darunter 21.790 Plug-in-Hybride (+23,0 %/11,2 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Personenkraftwagen ging im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,9 Prozent nach unten und lag bei 102,4 g/km.
Kommentare
Futureman meint
Verbrenner stürzen massiv ab, das ist ein gutes Zeichen. Und auch wenn einige erstmal auf einen Hybrid umsteigen, kenn ich viele denen das anspringen des Verbrenners stören. Beim nächsten wird es denn ein komplett ruhiges Auto ohne Ölwechsel.
Tippe auf 850.000 E-Autos in diesem Jahr.
Gunnar meint
Dein Optimismus gefällt mir.
Gunnar meint
Dritter Monat in Folge mit 22% Marktanteil. Bester Januar überhaupt beim Marktanteil und bei den absoluten Zahlen. Und das alles noch ohne die Kaufprämie. Die wird erst in den nächsten Monaten ihre Wirkung zeigen.
Benziner und Diesel sind schon lange abgehängt, bleiben nur noch die Hybride als größte Gruppe vorne, aber nicht mehr lange, da deren Wachstum deutlich langsamer ist als das der BEVs. Die BEVs wachsen am schnellsten. Daran wird sich in absehbarer Zeit nichts ändern.
Im zweiten Halbjahr werden die BEVs die HEVs auf Monatssicht überholen. Und Marktanteile von über 30% werden wir auch sehen. Ich tippe auf 700.000 neue BEVs in 2026.
ID.alist meint
Die zahlen sind etwas verwirrend, weil die mild-Hybride, was eigentlich keine Hybride sind unter HEVs gelistet werden und nicht bei Benzin und Diesel wie es eigentlich sein sollte.
Die aufgeschlüsselten Daten wird man später im Monat erst bekommen, aber ich Denke, Vollhydriden sind an erster Stelle, dicht gefolgt von Benziner und danach kommen die BEVs. Diesel bleibst selbst mit den Mild-Hybrid Varianten dahinter.
Trotzdem wird es ein gutes Jahr für die E-Mobilität in Deutschland, wenn in Januar trotz Kaufprämienunsicherheit wir den besten Januar haben.
Lanzu meint
Auch sog. Voll-Hybride bekommen Energie nur durch Kraftstoff. Ich würde die auch einfach unter Verbrenner zählen. Damit sind die relevanten Zahlen vorhanden.
Im Vergleich zum Vorjahr sind es 16,4% weniger Verbrenner.
Zählt man die PHEV zu Verbrenner, waren es 12,4% weniger Verbrenner.