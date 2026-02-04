Opel erhöht E-Auto-Produktion nach Start der neuen staatlichen Kaufprämie

Opel-Chef Florian Huettl begrüßt die neue staatliche Elektroauto-Kaufprämie und berichtet dem Portal Edison bereits kurz nach der Vorstellung der Subvention von spürbaren Effekten.
Aufgrund gestiegener Nachfrage hat Opel die Produktion in Eisenach und Rüsselsheim hochgefahren, um längere Lieferzeiten zu vermeiden. Parallel stimuliert der Hersteller den Absatz mit niedrigen Leasingraten. Huettl sieht darin einen wichtigen Impuls für den Markt, wünscht sich aber Nachbesserungen bei der Ausgestaltung der Förderung.
In Eisenach, wo der Grandland Electric gefertigt wird, und in Rüsselsheim mit dem vollelektrischen Astra ist die Produktion flexibel auf eine stärkere Nachfrage nach E-Autos vorbereitet. Diese Anpassungsfähigkeit sei Teil der Multi-Energy-Strategie, erklärt Huettl. Der Grandland habe sich im zweiten Halbjahr deutlich in den deutschen Top Ten positioniert, nachdem alle Motorisierungen verfügbar waren. Zugleich betont der Manager, dass weiterhin an der Kostenseite gearbeitet werden müsse.
Die Bundesregierung will mit der Prämie insbesondere Privatkunden ansprechen, die bislang im E-Auto-Markt unterrepräsentiert sind. Huettl verweist auf Erfahrungen aus Frankreich, wo „Social Leasing“ binnen zwei Monaten 40.000 neue Kunden gewann und den Privatmarkt um zehn bis fünfzehn Prozent wachsen ließ. Auch in Deutschland erwartet Opel, dass die Förderung die Nachfrage ankurbelt, zumal viele Autofahrer ihre Fahrzeuge zuletzt länger genutzt hätten und der Fuhrpark altere.
Befürchtungen, die Prämie könne nur ein kurzfristiges Strohfeuer sein, teilt Huettl nicht. In Frankreich sei der Elektroanteil auch nach Auslaufen der Förderung hoch geblieben. Kritisch sieht er jedoch, dass die deutsche Prämie ausschließlich Neuwagen fördert. Eine solche Regelung setze die Restwerte von Gebrauchtwagen unter Druck. Der Opel-CEO spricht sich dafür aus, junge Gebrauchte einzubeziehen, zeigt sich aber insgesamt zuversichtlich und bewertet die Maßnahme als starkes Signal der Politik.
Im Markt registriert Opel bereits deutliches Interesse. „Wir sehen ganz klar Bewegung“, sagt Huettl mit Blick auf hohe Online-Zugriffe, stark frequentierte Händlerbetriebe und rege Nachfrage bei Aktionen wie dem „Opel-Angrillen“. Durch die Prämie als Anzahlung seien Leasingraten von 220 Euro für den Astra und 249 Euro für den Grandland möglich. „Das ist dann schon Elektromobilität für alle – made in Germany.“
Kommentare
Gernot meint
Stellantis hat einen riesigen strategischen Fehler gemacht: Sie haben konsequent auf Mischplattformen gesetzt, damit sie dasselbe Modell als Verbrenner, Hybrid und Elektroauto anbieten können. Sie bauen zumindest bei den größeren Modellen kein einziges reinrassiges Elektroauto. Alle Elektroautos basieren da auf Mischplattformen. Aber Mischplattformen bedeuten Kompromisse. Der 4 Jahre ältere Hyundai Ioniq 5 ist mit 4,65m exakt genau so lang wie der neue Opel Grandland. Er bietet aber 22 cm mehr Radstand, d.h. deutlich mehr Platz im Innenraum. Er lädt doppelt so schnell. Er ist deutlich leichter. Er verbraucht auf 100 km 2 kWh weniger als der Opel. Er bietet einen Frunk und der Opel nicht. usw.
Alles Nachteile, die man sich mit Mischplattformen fängt. Technisch sind die Stellantis-BEV völlig unterlegen und Opel muss über den Preis verkaufen, was gegen Chinesen und Koreaner eine Strategie ist, die kaum aufgehen wird.
Mal abgesehen davon, dass ich eigentlich kein SUV-Käufer bin, finde ich den Opel Grandland im Kleid des Jeep Compass optisch durchaus gelungen. Aber es braucht große Rabatte um den so attraktiv zu machen, dass die Nachteile in den Hintergrund treten.
Mäx meint
Warum fährt dann BMW mir seinen Mischplattformen so gut?
Mäx meint
T. meint
Liege ich falsch, oder hat es mit Mischplattformen bei anderen Herstellern, z.b. BMW, funktioniert?