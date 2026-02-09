KBA: Die Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Januar 2026

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu der Nummer 1 der Segmente und der Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Januar 2026 veröffentlicht.
Im Berichtsmonat zeigte sich in drei Segmenten ein Wechsel des zulassungsstärksten Modells: Im Segment Minis war der Fiat 500 das meist zugelassene Modell, in der Oberklasse war es die Mercedes S-Klasse. Bei den SUV erreichte der VW T-Roc die meisten Neuzulassungen. Die weiteren Segmente zeigten die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.
Unter den zulassungsstärksten Modellen nach alternativen Antriebsarten gab es gegenüber dem Vormonat vier Veränderungen: Bei den Elektro/BEV-Fahrzeugen konnte der Skoda Elroq die meisten Neuzulassungen verzeichnen, während der Hyundai Nexo bei der Antriebsart Brennstoffzelle das meistzugelassene Modell war. Bei Fahrzeugen mit der Antriebsart Hybrid (ohne Plug-in-Hybrid) stand der VW T-Roc an vorderster Stelle und bei den Gasfahrzeugen (insgesamt) lag der Dacia Duster an erster Stelle.
Bei den weiteren Antriebsarten zeigten sich keine Veränderungen gegenüber dem Vormonat. Die Antriebsart Plug-in-Hybrid wurde weiterhin vom Volvo XC60 angeführt und bei den Voll-Hybriden führte der Toyota Yaris erneut das Ranking an. Für die Antriebsart Wasserstoff wurden keine Neuzulassungen verzeichnet.
Kommentare
Futureman meint
Glückwunsch an Hyundai, 50% Marktanteil. Da muss wohl irgendwo wieder ein Haufen Fördergeld geflossen sein.
Besser-BEV-Wisser meint
Tja, da muss es ja 2 erste Plätze geben!
Welcher ist der andere Erste?
eBikerin meint
Toyota Mirai – andere gibts ja nicht. Denke da wurde gewürfelt wer die Nr.1 ist ;-)
Futureman meint
Oder 2 letzte Plätze :-)