KBA: Die Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Januar 2026

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu der Nummer 1 der Segmente und der Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Januar 2026 veröffentlicht.

Im Berichtsmonat zeigte sich in drei Segmenten ein Wechsel des zulassungsstärksten Modells: Im Segment Minis war der Fiat 500 das meist zugelassene Modell, in der Oberklasse war es die Mercedes S-Klasse. Bei den SUV erreichte der VW T-Roc die meisten Neuzulassungen. Die weiteren Segmente zeigten die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.

Unter den zulassungsstärksten Modellen nach alternativen Antriebsarten gab es gegenüber dem Vormonat vier Veränderungen: Bei den Elektro/BEV-Fahrzeugen konnte der Skoda Elroq die meisten Neuzulassungen verzeichnen, während der Hyundai Nexo bei der Antriebsart Brennstoffzelle das meistzugelassene Modell war. Bei Fahrzeugen mit der Antriebsart Hybrid (ohne Plug-in-Hybrid) stand der VW T-Roc an vorderster Stelle und bei den Gasfahrzeugen (insgesamt) lag der Dacia Duster an erster Stelle.

Bei den weiteren Antriebsarten zeigten sich keine Veränderungen gegenüber dem Vormonat. Die Antriebsart Plug-in-Hybrid wurde weiterhin vom Volvo XC60 angeführt und bei den Voll-Hybriden führte der Toyota Yaris erneut das Ranking an. Für die Antriebsart Wasserstoff wurden keine Neuzulassungen verzeichnet.