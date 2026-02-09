ecomento.de

KBA: Die Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Januar 2026

in Autoindustrie | 4 Kommentare

Skoda-Elroq

Bild: Skoda

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu der Nummer 1 der Segmente und der Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Januar 2026 veröffentlicht.

Im Berichtsmonat zeigte sich in drei Segmenten ein Wechsel des zulassungsstärksten Modells: Im Segment Minis war der Fiat 500 das meist zugelassene Modell, in der Oberklasse war es die Mercedes S-Klasse. Bei den SUV erreichte der VW T-Roc die meisten Neuzulassungen. Die weiteren Segmente zeigten die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.

Unter den zulassungsstärksten Modellen nach alternativen Antriebsarten gab es gegenüber dem Vormonat vier Veränderungen: Bei den Elektro/BEV-Fahrzeugen konnte der Skoda Elroq die meisten Neuzulassungen verzeichnen, während der Hyundai Nexo bei der Antriebsart Brennstoffzelle das meistzugelassene Modell war. Bei Fahrzeugen mit der Antriebsart Hybrid (ohne Plug-in-Hybrid) stand der VW  T-Roc an vorderster Stelle und bei den Gasfahrzeugen (insgesamt) lag der Dacia Duster an erster Stelle.

Bei den weiteren Antriebsarten zeigten sich keine Veränderungen gegenüber dem Vormonat. Die Antriebsart Plug-in-Hybrid wurde weiterhin vom Volvo XC60 angeführt und bei den Voll-Hybriden führte der Toyota Yaris erneut das Ranking an. Für die Antriebsart Wasserstoff wurden keine Neuzulassungen verzeichnet.

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

Leser-Interaktionen

Kommentare

  1. Futureman meint

    Glückwunsch an Hyundai, 50% Marktanteil. Da muss wohl irgendwo wieder ein Haufen Fördergeld geflossen sein.

    Antworten

