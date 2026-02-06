Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Das BMW-Group-Werk München geht in die nächste Phase: Erstmals produziert das Werk Vorserienfahrzeuge des Mittelklasse-Elektroautos i3. Mehr »

Renaults Deutschlandchef Florian Kraft sieht die Ladepreise und nicht die Reichweite als größte Hürde für Elektroautos hierzulande. Mehr »

Direktimporte aus China boomen offenbar. Die eigenen Angaben nach führende Plattform CEVM verdreifacht den Absatz, Xiaomi dominiert Europa. Mehr »

Ein zentraler Schmerzpunkt für Fahrer eines Elektroautos bleibt laut einer Studie: Bezahlen an der Ladesäule sorgt weiterhin für Frust. Mehr »

Wegen der neuen Elektroauto-Förderung fährt Opel die Werke hoch. Die Marke erwartet mehr Privatkunden und langfristige Impulse für den Markt. Mehr »

Bis zu 40 Prozent Kostenvorteil: Chinas Batterien setzen laut einer Analyse Maßstäbe und kosten westliche Autohersteller Marktanteile. Mehr »

Beim Winter-Reichweitentest „El Prix“ 2026 wurde die Leistungsfähigkeit von 24 Elektroautos bei besonders niedrigen Temperaturen untersucht. Mehr »

Tesla verfehlt Produktionsziele und leidet unter niedriger Auslastung in Grünheide, während eine geplante Erweiterung auf der Kippe steht. Mehr »