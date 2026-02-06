Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

ecomento.de

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Erste Vorserienfahrzeuge des neuen BMW i3 laufen im Werk München vom Band

Vorserienfahrzeuge-BMW-i3-Muenchen-1 Das BMW-Group-Werk München geht in die nächste Phase: Erstmals produziert das Werk Vorserienfahrzeuge des Mittelklasse-Elektroautos i3. Mehr »

Renault-Manager über Elektroauto: Größte Sorge bei den Kunden sind die Ladepreise

Renault-Twingo-Elektroauto-2026 Renaults Deutschlandchef Florian Kraft sieht die Ladepreise und nicht die Reichweite als größte Hürde für Elektroautos hierzulande. Mehr »

Xiaomi führt Direktimporte chinesischer E-Autos in Europa an

Xiaomi-SU7-2023-6 Direktimporte aus China boomen offenbar. Die eigenen Angaben nach führende Plattform CEVM verdreifacht den Absatz, Xiaomi dominiert Europa. Mehr »

Charging Payment Study 2026: Warum Bezahlen an der Ladesäule so frustriert

Audi-e-tron-laedt-2 Ein zentraler Schmerzpunkt für Fahrer eines Elektroautos bleibt laut einer Studie: Bezahlen an der Ladesäule sorgt weiterhin für Frust. Mehr »

Opel erhöht E-Auto-Produktion nach Start der neuen staatlichen Kaufprämie

Opel-Frontera-Electric Wegen der neuen Elektroauto-Förderung fährt Opel die Werke hoch. Die Marke erwartet mehr Privatkunden und langfristige Impulse für den Markt. Mehr »

Analyse: Ineffiziente Plattformen verteuern westliche Elektroautos

Opel-Corsa-e-Batterie Bis zu 40 Prozent Kostenvorteil: Chinas Batterien setzen laut einer Analyse Maßstäbe und kosten westliche Autohersteller Marktanteile. Mehr »

Norwegischer Elektroauto-Reichweitentest im Winter: Lucid Air kommt am weitesten

Lucid-Air-Winter-Norwegen Beim Winter-Reichweitentest „El Prix“ 2026 wurde die Leistungsfähigkeit von 24 Elektroautos bei besonders niedrigen Temperaturen untersucht. Mehr »

Tesla verfehlt Produktionsziele in Grünheide und kämpft mit schwachen Zahlen

Tesla-Gigafactory-Berlin-1 Tesla verfehlt Produktionsziele und leidet unter niedriger Auslastung in Grünheide, während eine geplante Erweiterung auf der Kippe steht. Mehr »

