Hyundai betont E-Fahrzeug-Plus von 24 Prozent in Europa im Jahr 2025

Hyundai betont das Wachstum im letzten Jahr in Europa, vor allem bei der Elektromobilität: Die Südkoreaner erreichten ein Plus von 24 Prozent bei Elektrofahrzeugen und über alle Antriebsarten hinweg 603.542 Pkw-Zulassungen (+1 %). Letzteres sorgte für einen Marktanteil von 4,2 Prozent in den EU35-Märkten (EU, EFTA, Großbritannien, Osteuropa und Türkei).

Rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) waren im letzten Jahr mit einem Anstieg von 48 Prozent der wichtigste Wachstumsmotor des Autoherstellers, während Hybrid- (HEV) und Plug-in-Hybrid-Modelle (PHEV) um 11 Prozent zulegten. „Mit einem BEV-Anteil von 18 Prozent am Gesamtabsatz in Europa erreichte Hyundai solide Fortschritte in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld“, so das Unternehmen.

Darüber hinaus bauten die Südkoreaner ihren Kundenstamm in den beiden wichtigsten Vertriebskanälen aus: Der Privatkundenanteil stieg um 2 Prozent und der Flottenanteil um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

In Deutschland war Hyundai mit 93.839 verkauften Einheiten und einem Marktanteil von 3,3 Prozent die meistverkaufte asiatische Marke im Pkw-Segment. Die Zulassungen von Elektrofahrzeugen stiegen um 49 Prozent und erreichten einen E-Anteil von 27 Prozent, während der Gesamtmarktanteil nur bei 19 Prozent lag.

„Zahlen belegen den Erfolg der Elektrifizierungsstrategie“

„Diese Zahlen belegen den Erfolg der Elektrifizierungsstrategie von Hyundai, da viele der Modelle im EV-Segment führend sind“, heißt es von dem Unternehmen. So liegt der Inster liegt mit einem Gesamtvolumen von 33.917 Einheiten auf Platz zwei im europäischen Elektro-Kleinwagen-Segment. Der Tucson, der neben einer traditionellen Verbrenner-Version auch als HEV- und PHEV-Version erhältlich ist, führe mit einem Marktanteil von 5,3 Prozent den europäischen Markt für kompakte SUV im Privatkundenbereich an.

Angesichts der Ambitionen des EU-Marktes in Bezug auf Elektrofahrzeuge plane Hyundai, sein Engagement für Elektrifizierung und nachhaltige Mobilität in der Region weiter zu verstärken.

„Hyundai Motor Europe hat im Jahr 2025 eine solide Leistung erzielt, angetrieben durch einen Anstieg der Verkäufe von Elektrofahrzeugen um 24 Prozent und einen Marktanteil bei Hybrid- und Elektromodellen, der unseren Gesamtmarktanteil übersteigt“, sagt Xavier Martinet, Präsident und CEO von Hyundai Motor Europe. „Wir werden weiterhin in diese Antriebsstränge investieren und in den nächsten 18 Monaten eine starke Produktoffensive mit fünf brandneuen Modellen starten.“

Während derzeit etwa 80 Prozent aller Modelle als Elektroversion erhältlich seien, werde man bis 2027 alle Modelle elektrifizieren – „mit einer umfassenden Technologie-Roadmap zur weiteren Verbesserung der Elektro- und Hybridleistung“.