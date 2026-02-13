General Motors kann kurzfristige Verluste im Bereich Elektrofahrzeuge verkraften

General Motors glaubt weiter an die Elektrifizierung und hält an Investitionen in die Elektromobilität fest. In Europa versucht der US-Konzern derzeit mit Elektroautos der Edelmarke Cadillac wieder Fuß zu fassen. Die finanzielle Situation ermöglicht dem Unternehmen Investitionen in das erwartete zukünftige Geschäft.

Die gesunde Finanzlage von General Motors verschaffe dem Konzern einen Puffer, der es ihm ermöglicht, die Elektrifizierung weiter voranzutreiben, obwohl die Technologie für den US-Traditionshersteller noch nicht rentabel ist. Das sagte Finanzvorstand Paul Jacobson laut Automotive News Anfang Februar bei einer Veranstaltung des Branchenportals.

„Dank unserer finanziellen Leistungsfähigkeit und der von uns geschaffenen Puffer sind wir in der Lage, kurzfristige Verluste in Kauf zu nehmen“, während man gleichzeitig die langfristige Rentabilität von Elektrofahrzeugen anstrebe, so Jacobson. Seine Äußerungen erfolgen vor dem Hintergrund einer allgemeinen Zurückhaltung der Automobilhersteller bei ihren Plänen zur Produktion von E-Autos in Nordamerika. Hintergrund ist die geringer als erwartete Nachfrage und das Auslaufen einer Steuergutschrift in Höhe von 7500 US-Dollar.

General Motors hat im vierten Quartal mehr als 7 Milliarden US-Dollar an Aufwendungen verbucht, da der Konzern seine Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge umstrukturiert und für 2026 einen Verlust von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar in dem Bereich erwartet. Dennoch plant man, weiterhin E-Fahrzeuge zu verkaufen und in die Technologie zu investieren, die CEO Mary Barra als den „Nordstern“ des Unternehmens bezeichnet.

General Motors glaubt, dass seine Elektrofahrzeuge gut positioniert sind, um Marktanteile zu gewinnen und letztendlich Rentabilität zu erzielen. „Mit unserem Portfolio haben wir die Möglichkeit, unseren Marktanteil zu steigern und dies auf eine Weise zu tun, die uns für die nächsten drei bis fünf Jahre gut aufstellt“, sagte Jacobson.