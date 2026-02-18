Pkw-Neuzulassungen im Januar 2026 nach Marken und alternativen Antrieben

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen im ersten Zulassungsmonat 2026 nach Marken und alternativen Antrieben veröffentlicht.

Die Anzahl der Pkw mit alternativen Antrieben (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) lag im Januar 2026 um +9,5 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums. 122.970 Neuwagen und damit 63,4 Prozent der insgesamt 193.981 Pkw-Neuzulassungen waren mit einem alternativen Antrieb ausgestattet.

Mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) waren 64.484 Neuwagen beziehungsweise 33,2 Prozent ausgerüstet und damit +23,5 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Bei den Elektro/BEV-Pkw stiegen die Zulassungszahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat um +23,8 Prozent. Mit 42.692 Neuzulassungen betrug ihr Anteil am Gesamtzulassungsvolumen des Berichtszeitraums 22,0 Prozent.