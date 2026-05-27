Januar bis April 2026: Elektroauto-Anteil in der EU bei 19,7 Prozent

Die EU-Neuzulassungen von Autos stiegen bis April 2026 im Jahresverlauf um 4,2 Prozent. Der Markt profitierte weiter von starker Nachfrage nach verschiedenen elektrifizierten Technologien.

Hybridfahrzeuge blieben mit 38,2 Prozent Marktanteil die bevorzugte Antriebsart in der EU. Rein batterieelektrische Autos erreichten 19,7 Prozent Marktanteil, nach 15,3 Prozent im Vorjahreszeitraum. Plug-in-Hybride kamen auf 9,6 Prozent.

In den ersten vier Monaten 2026 wurden 746.899 Elektroautos neu zugelassen, womit diese 19,7 Prozent Marktanteil erreichten. Drei der vier größten EU-Märkte, die zusammen 64 Prozent dieser Zulassungen ausmachten, wuchsen deutlich: Italien um 73,1 Prozent, Frankreich um 48,2 Prozent und Deutschland um 41,3 Prozent. Belgien legte um 1,1 Prozent zu.

Bei Hybridautos stiegen die EU-Neuzulassungen auf 1.447.864 Einheiten, was einem Marktanteil von 38,2 Prozent entspricht. Italien wuchs um 25,5 Prozent, Spanien um 19,7 Prozent, Deutschland um 6,6 Prozent und Frankreich um 2,3 Prozent.

Plug-in-Hybride erreichten 364.067 Einheiten. Dies ist vor allem auf steigende Absatzzahlen in Schlüsselmärkten wie Italien (+99,2 %), Spanien (+64,3 %) und Deutschland (+17,6 %) zurückzuführen. Teilzeitstromer mit Stecker machen nun 9,6 Prozent der Zulassungen in der EU aus, gegenüber 7,9 Prozent im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

Benziner und Diesel verloren Marktanteile. Der gemeinsame Anteil fiel von 38,1 auf 30,2 Prozent. Benziner sanken um 17,7 Prozent auf 854.843 Zulassungen und 22,5 Prozent Marktanteil. Diesel gingen um 16,1 Prozent zurück und machten 7,7 Prozent der Neuzulassungen aus.