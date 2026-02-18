Renault-Chef Provost: „100 Prozent elektrisch bis 2035 ist nicht möglich“

Der neue Renault-Chef François Provost drängt die Europäische Union zu mehr Flexibilität bei den Emissionsvorgaben. Unter seiner Führung soll der französische Hersteller kleinere und günstigere Elektroautos entwickeln. In einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) und anderen internationalen Medien forderte Provost schnelle Entscheidungen über grundlegende Änderungen der Regulierung und warnte vor einem möglichen Niedergang der europäischen Autoindustrie.
Er sehe zwar ein wachsendes Problembewusstsein in Brüssel und in den Regierungen, doch konkrete Schritte fehlten bislang. „Einerseits bin ich erfreut darüber, dass es ein Gefühl der Dringlichkeit dafür gibt, dass etwas getan werden muss, bei der EU-Kommission und bei den meisten Regierungen, mit dem Bewusstsein, dass wir ohne Änderungen den Niedergang von Europas Autoindustrie verursachen“, sagte Provost.
„Zugleich bin ich nicht zufrieden damit, dass wir nichts Konkretes sehen.“ Er unterstütze die Forderungen deutscher Vorstandsvorsitzender nach mehr Flexibilität für die 2035er-Regeln, nach technischer Neutralität und nach der Einbeziehung von teilelektrischen Antrieben in künftige Antriebsoptionen.
„Schnelle Elektrifizierung ist unrealistisch“
Am grundsätzlichen Kurs der Elektrifizierung hält Provost fest, stellt aber die Umsetzbarkeit eines vollständigen Umstiegs infrage. „100 Prozent elektrisch bis 2035 ist nicht möglich, die EU muss da flexibel sein.“ Auch die bereits ab 2030 vorgesehenen drastischen Reduzierungen der Flottenemissionen, die einen hohen Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge verlangen, hält er in der derzeitigen Form für problematisch. Eine bloße Fristverlängerung bis 2032 reiche nicht aus. „Eine schnelle Elektrifizierung ist unrealistisch“, meinte der Renault-Boss.
Als Hemmnisse für den Absatz nennt Provost vor allem die höheren Preise batterieelektrischer Fahrzeuge im Vergleich zu Verbrennern sowie Unsicherheiten bei Reichweite und Ladeinfrastruktur. Viele Kunden fürchteten, auf längeren Strecken in Europa nicht ausreichend laden zu können, und wüssten oft nicht genau, welche Kosten beim Laden entstehen.
Für den Ausbau der Ladeinfrastruktur sieht Provost nicht die Hersteller in der Verantwortung. Zwar gebe es etwa an deutschen Autobahnen zunehmend Ladesäulen, doch europaweit sei das Angebot noch nicht flächendeckend. Erst „in acht oder zehn Jahren, wenn es überall genug Ladesäulen gibt, auch zum Beispiel in Kroatien“, könne ein vollständiger Umstieg auf elektrische Antriebe gelingen.
Plug-in-Hybride als Zwischenlösung
Kurzfristig empfiehlt Provost insbesondere in Deutschland eine stärkere Fokussierung auf Plug-in-Hybride. Diese könnten mehr als 100 Kilometer elektrisch fahren und verfügten zusätzlich über einen Verbrennungsmotor. Bei großen Fahrzeugen sei es „dumm, die täglichen Pendlerstrecken mit rein elektrischen Autos mit 100-Kilowatt-Batterien und drei Tonnen Gewicht zu bewältigen“. Teilzeitstromer seien ein geeigneter Weg, Kunden schrittweise an den Elektroantrieb heranzuführen.
Bei kleineren Fahrzeugen sieht Provost größere Chancen für einen schnelleren Umstieg auf Elektroantriebe. Eine von der EU-Kommission angedachte Extrakategorie bis zu einer Länge von 4,2 Metern könne helfen, Kosten zu senken und der Überalterung des europäischen Fahrzeugbestands entgegenzuwirken.
Derzeit seien die Margen bei Elektroautos noch geringer als bei anderen Antrieben. Renault habe sich eine Kostenreduzierung von 40 Prozent für den Elektroantrieb vorgenommen und davon bereits die Hälfte erreicht, wie der Vergleich der Modelle Scenic und R5 zeige. In den kommenden zwölf Monaten solle zudem die Batteriechemie verändert werden, um Kosten zu senken und Reichweiten zu erhöhen.
Statt klassischer Skalierung setzt Provost auf Agilität, ähnlich wie sein Vorgänger Luca de Meo. Dieser hatte unter anderem eine Partnerschaft mit dem chinesischen Hersteller Geely im Bereich Hybrid- und Verbrennungsmotoren geschlossen. Und dank der Zusammenarbeit mit bislang ungenannten Chinesen wurde der neue, reine elektrische Twingo in weniger als zwei Jahren entwickelt.
Mit Blick auf die Unternehmensstruktur will Provost eigene Akzente setzen. So soll die Elektro-Tochter Ampere aufgelöst und ihre Aktivitäten neu organisiert werden, um Prozesse zu vereinfachen. Ampere war unter de Meo als eigenständige Einheit gegründet worden und sollte an die Börse gehen, doch Investoren zeigten sich von dem Vorhaben wenig überzeugt.
Kommentare
Peet meint
Die 100% Quote für 20235 gibt es doch gar nicht mehr. Wurde doch auf 90% gesenkt auf Wunsch der Autoindustrie. Ich versteh nicht, was jetzt wieder das Thema ist!?
Gunnar meint
Nein, wurde noch nicht gesenkt. Muss noch durch viele Gremien und letztendlich von 2/3 der EU angenommen werden.
Mäx meint
Das ist wichtig zu unterscheiden.
Es muss erst noch ratifiziert werden.
Und bei qualified majority wird es auf jeden Fall knapp werden.
CaptainPicard meint
Nein, es wurde keine Quote auf 90% gesenkt, die Reduktion wurde von 100% auf 90% gesenkt. Mit Plugin-Hybriden ergibt sich daraus dass auch nach 2035 über 40% an Autos mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden können.
Halber Akku meint
„Bei großen Fahrzeugen sei es „dumm, die täglichen Pendlerstrecken mit rein elektrischen Autos mit 100-Kilowatt-Batterien und drei Tonnen Gewicht zu bewältigen““
So so, drei Tonnen Gewicht also. Ich habe mal auf die schnelle nach dem Gewicht eines BMW iX3 und einer Tesla Model X Schrankwand gesucht: Ca. 2.360 Kilo bzw. 2.450 Kilo. Ein Renault Scenic E-Tech als größtes E Fahrzeug von Renault kommt gar nur auf 1.822 Kilo.
Schon ziemlich peinlich, wenn ein Autoboss so einen Käse vom Stapel lässt.
South meint
Kein rationaler Mensch würde jemals so an ein Problem angehen, völliger Unsin… denn, wieder diskutiert man sinnbefreit über die 100%… ob wir 2035 oder 2040 die 100% sehen, völlig egal und selbst wenn der allergrößte Teil der Neuzulassungen E Autos sein werden, wird es noch sehr lange dauern, bist der Verbrennerbestand stark abbaut. Wir haben also noch sehr viel Zeit…
Und auch hier. Die Verbrenner müssen verschwinden, auch die PHEV und Range Extender, aber wann das 100% sein wird. Manno Mann… das interessiert vielleicht mal einen Historiker, relevant wird das nicht sein…
Der Markt wird sehr schnell auf mehrheitlich E Autos umschwenken, die wirkliche Frage ist nur noch, welcher Hersteller noch dabei sein wird… denn mit den paar Prozenten wir kaum ein Hersteller überleben können…
Elvenpath meint
Ja, es ist eben dieser rhetorische Trick zu sagen: Wir schaffen nicht 100%, also brauchen wir uns nicht zu bemühen.
Als ob 90%, oder 95%, oder auch nur 70% nicht schon ein riesiger Fortschritt wären.
Besser-BEV-Wisser meint
Was mich stutzig macht, ist das inzwischen die Technik und auch die Kosten (mindestens bei den TCO) soweit sind, dass das E-Auto den Verbrenner problemlos ablösen könnte.
Und trotzdem gibt es so einen großen Widerstand. Warum?
– Hat der Lobbyismus der Ölindustrie so gewirkt?
– Ist das (öffentliche) Laden einfach zu umständlich (Dauer, Preis-&Kartenwirrwar)?
– Zählt der Umweltgedanke und Gesundheitsschutzgedanke nichts mehr?
Böhser Onkel meint
Die meisten Menschen haben noch nie das billigste/preiswerteste Auto gefahren.
Ob das E-Auto unterm Strich billiger ist, ist erstmal Theorie.
mipu meint
Peak Intelligence ist mittlerweile überschritten, es geht mit der Menschheit nur noch bergab – und das merkt man jeden Tag. Sonst würden viel mehr auf E-Autos umsteigen, aber die Panikmache rechtspopulistischer, konservativer und Boulevard-Medien trägt Früchte.
Mäx meint
Als Laternenparker und auf Langstrecke ist die laderei einfach viel zu umständlich. Darüber hinaus ist das auch eine Trittreaktion: wenn die Politik mir vorschreiben will, was für ein Auto ich fahren soll, ob ich mich impfen lassen, welche Heizung ich haben darf etc dann tut es ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung erst Recht nicht.
Deshalb befürworte ich auch Spritpreise von 2,50€, Tempolimit etc – je früher das kommt, desto früher platzt den Wählern der Kragen und desto früher kann die blaue Partei für Ordnung sorgen.
Elvenpath meint
„100 Prozent elektrisch bis 2035 ist nicht möglich“
Möglich ist das schon. Wir haben leider nur einige Millionen ewiggestrige Betonköpfe, die nicht wollen.
M. meint
Meinst du die Betonköpfe, die bequem zu Hause günstig laden könn(t)en, oder die Betonköpfe, die für 150 – 200 km (10-80) 20 oder 30 Minuten neben dem Auto stehen müssen, und dann das gleiche bezahlen wie für Benzin – nur halt mehr für das Auto?
Die E-Quote könnte sicher höher sein, aber bis 2035 ist mehr zu machen als neue Kleinwagen auf den Markt zu bringen.
Und gerade bei der städtischen Infrastruktur sehe ich fast nichts in Bewegung.
Elvenpath meint
Also die zu Hause laden könnten natürlich ganz besonders, klar.
Aber auch diejenigen, die es für unzumutbar halten für 150-200 km mal ein paar Minuten im klimatisierten Auto zu sitzen und währenddessen an ihrem Smartphone spielen zu können. Wie lange das dauert hängt stark davon ab, welches E-Auto sie fahren. Das können 30 Minuten, aber auch nur 10 Minuten sein.
Die Ladeinfrastruktur richtet sich nach der Nachfrage. Die Gegend wird nicht mit Ladesäulen vollgepflastert, wenn die Dinger dann permanent leer stehen. Kommen mehr E-Autos, kommen mehr Ladesäulen. Nicht umgekehrt. So funktioniert nun mal Kapitalismus.
Halber Akku meint
„die für 150 – 200 km (10-80) 20 oder 30 Minuten neben dem Auto stehen müssen“.
Ähmm, ich setzte mich da immer ins Auto rein und beatworte einstweilen eingegangene Mails, telefonier in Ruhe, guck nen Film auf YT, schreibe was auf Ecomento oder wähle die Mukke meiner Wahl, Sitzlehne nach hinten und penn einfach mal 20 Minuten. Mach ich da was falsch? Ist das am Ende noch gefährlich? Bitte um Aufklärung, danke!
Ralf meint
Komisch, mein Auto lädt von ganz allein. Das zeigt entweder die Uhrzeit an, wann die 80% erreicht sein werden – oder ich sehe das auf der App. Und ich kann zum Einkaufen, Kaffeetrinken oder sonstwas gehen.
Vielleicht kann man mir erklären, warum es immer noch Fahrer gibt, die neben Ihrem Auto ausharren? Ich sehe da eigentlich keinen.
Wegen dem Kabelklau kann es ja auch nicht sein, das ist ja während des Ladevorgangs verriegelt ……
F. K. Fast meint
Ja, 100% sind nicht möglich, außer man würde alle vorhandenen Verbrenner verschrotten, was natürlich nicht passieren wird. Bei Neuwagen wäre es möglich, aber nicht gewollt.
Böhser Onkel meint
Die 4,20m sind großzügig bemessen, ein Golf VI ist etwa gerade so lang. 4199 mm.
Gunnar meint
„100 Prozent elektrisch bis 2035 ist nicht möglich, die EU muss da flexibel sein.“
Ok, 99% sind auch akzeptabel.