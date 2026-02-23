Startschuss für drittes Wasserstoff-Innovationszentrum in Bayern

Das Bundesministerium für Verkehr (BMV) investiert weiter in die Wasserstofftechnologie und unterstützt den Aufbau dezentraler Innovations- und Technologiezentren Wasserstoff (ITZ-H2). Bundesminister Patrick Schnieder übergab im Februar am Rande seines Besuchs des Kabinetts der Bayerischen Staatsregierung in München Förderbescheide in Höhe von 54 Millionen Euro an Vertreter des Standortes in Pfeffenhausen. Damit soll eine Laborumgebung mit einer Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut werden, die über einen Wasserstoffverflüssiger sowie Test- und Prüfstände verfügt.
„Deutschland nimmt bei der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie eine internationale Spitzenposition ein. Damit diese Schlüsseltechnologie ihren Weg aus der Forschung in die breite Anwendung findet, braucht es mutigen Unternehmergeist und leistungsfähige Innovationsräume. Genau das leistet das Innovations- und Technologiezentrum Wasserstoff in Pfeffenhausen im Freistaat Bayern“, so Schnieder. „Deshalb unterstützen wir den Aufbau des Zentrums mit einer Anschubfinanzierung von 54 Millionen Euro. Hier entsteht eine zentrale Innovationsplattform für Wasserstofftechnologien, die die Antriebswende im Verkehr entscheidend voranbringen und zugleich nachhaltige Wertschöpfung in Deutschland sichern wird.“
Mit den Innovations- und Technologiezentren Wasserstoff (ITZ-H2) setze man eine zentrale Maßnahme der Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung um, erklärte der Verkehrsminister. Der Standort in Pfeffenhausen, zusammen mit den bereits gestarteten Zentren in Chemnitz und Norddeutschland, werde gezielt kleine und mittelständische Unternehmen, Start-ups sowie die Zulieferindustrie dabei unterstützen, Wasserstofftechnologien weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu bringen.
Das Wasserstoff Technologie-Anwenderzentrum (WTAZ) in Pfeffenhausen legt den Fokus auf Anwendungen im Schwerlastverkehr und der „Urban Air Mobility“ (urbaner Luftfahrt). Schwerpunkte sind hier der Einsatz von Flüssigwasserstoff, H2-Verbrennungsmotoren, Tanks und Betankungssystemen, sowie der Aufbau eines Gesamtfahrzeugprüfstandes. „Das WTAZ bietet hochmoderne Entwicklungs- und Testumgebungen mit spezialisierten Wasserstofflaboren auf international höchstem Niveau an und baut zudem einen Wasserstoffverflüssiger auf, der grünen H2 aus der Region nutzen wird“, heißt es.
Die Mittel für die Bundesförderung des ITZ-H2 stammen aus dem Deutschen Aufbau- und Resilienzplan (DARP) und werden über die europäischen Aufbau- und Resilienzfazilitäten (ARF) im Rahmen von NextGenerationEU bereitgestellt.
Kommentare
Paul meint
Man nehme die Summe für den Ausbau von Ladestation für Elektrofahrzeuge und dadurch würde man auch mehr verkauft. Aber…..man will ja nicht
Jensen meint
In Pfeffenhausen soll mit dem Geld Forschung betrieben werden. Das dürfte eine gewisse Zeit funktionieren. Wenn es denn den Glauben an den Wasserstoff in den beschriebenen Spezialgebieten geben würde, wäre nicht nur die Industrie längst in den Themenfelder massiv unterwegs, sondern dann würden wir auch über Forschung-und Entwicklungsgelder sprechen, die beim 20/30/50-fachen liegen. Die 54 Millionen reichen gerade einmal, um dort die eine oder andere Apparatur aufzubauen und ein wenig zu experimentieren. Und irgendwann wird man sich die Frage stellen (nicht nur die Politik) , welche Erkenntnisse/Produkte/Anwendungen dabei herauskommen, die es in den Alltag schaffen. Der straßengebundene Güter-und Personenverkehr wird es jedenfalls nicht sein.
Dirk meint
H2 auf der Strasse ist bereits mit Studien belegt: TOT.
Allerdings in der Luft und auf See…vielleicht…aber unwirtschaftlich ist es dort auch rein vom Wirkungsgrad her.
Steffen meint
> Deutschland nimmt bei der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie eine internationale Spitzenposition ein.
Schön, dass wir etwas so gut können, das niemand braucht. Am Ende können wir uns davon nichts kaufen. Millionengrab.
Mark Müller meint
Der nächste Artikel in diesem Forum schreibt von den 1.5 Mia. die für den Hochlauf der europäischen Batterieproduktion reserviert sind und auf den Einsatz warten. Nur eine Förderung der Elektromobilität nebst vielen anderen Milliarden.
Die hier beschriebenen 54 Millionen sind im Vergleich dazu homöopatisch. 54 Mio. sind 3.6% von 1.5 Mia.
Steffen meint
Man weiß aber halt jetzt schon, dass H2-Fahrzeuge nie kommen werden. BEVs sind dagegen real und da.
Außerdem profitieren von der Batterieförderung auch andere Industriebereiche der Energiewende (was in diesem H2-Zentrum in Bayern nicht so ist, weil es sich dediziert um Verkehr handelt).
Ben meint
Und die BEV Förderung ist eik Klack gegenüber der 8Mrd./Jahr Dieselsubvention, sihste Whataboutusm kann ich auch -_-
Andi EE meint
@MM
Wie ist denn dein Schema, nachdem sich Wasserstoff rechnen könnte? Das Problem ist doch, dass 2x Umwandeln mit jeweiligen Verlust, keinen wirtschaftlich sinnvollen Nutzen ergibt, solang der Strom direkt angewendet werden kann. Man kann Strom 6000km transferieren, um sich eine Umwandlung zu H2 sparen. Ich hab mal die KI nach Solarkraft und Südspanien gefragt …
Südspanien, insbesondere Andalusien, gilt aufgrund seiner geografischen Lage als eine der wintersichersten Regionen für Solarkraft in Europa. Während in Nordeuropa Schnee und kurze Tage die Erträge massiv senken, profitieren Anlagen im Süden Spaniens von einer hohen Globalstrahlung und milden Temperaturen, die den Wirkungsgrad der Module sogar begünstigen.
Regionale Vorteile im Winter …
Andalusien (Costa del Sol & Costa de la Luz): Mit über 320 Sonnentagen pro Jahr bietet diese Region auch von November bis Februar konstante Erträge. Die Regenphasen sind kurz und dauern selten länger als ein bis zwei Tage.
Hohe Sonneneinstrahlung … Im Vergleich zu Deutschland, wo die Winterproduktion oft auf 5–10 % des Sommerwertes fällt, erreichen Anlagen in Südspanien durch den steileren Sonnenstand und mehr Sonnenstunden (ca. 5–6 Stunden/Tag im Dezember) deutlich stabilere Werte.
Temperatureffekt:p … Die moderaten Wintertemperaturen (tagsüber oft 17–20 °C) verhindern die Überhitzung der Paneele, was die Effizienz im Vergleich zu den extrem heißen Sommermonaten steigert.
Grossprojekte und Technologien …
Die Region beherbergt einige der bedeutendsten Solarkraftwerke Europas:
Andasol (Provinz Granada): Eines der weltweit ersten kommerziellen Parabolrinnenkraftwerke. Durch integrierte Flüssigsalz-Wärmespeicher kann es Strom auch nach Sonnenuntergang und während bewölkter Phasen liefern.
Solarparks bei Sevilla …
Unternehmen wie TotalEnergies betreiben hier grossflächige Photovoltaik-Anlagen, die zur Grundlastsicherung beitragen.
Wirtschaftlichkeit & Herausforderungen …
Eigenverbrauch: Für Hausbesitzer in Orten wie Torrevieja oder Málaga ist die Amortisation durch die hohe Winterausbeute oft schneller als in Mitteleuropa.
Netzstabilität: Die zunehmende Einspeisung führt dazu, dass Spanien massiv in Speichertechnologien investiert, um Überschüsse aus den sonnigen Mittagsstunden nutzbar zu machen.
Ich find das klingt alles viel einfacher und günstiger, als eine neue Parallelinfrastruktur mit H2.
Mark Müller meint
Da könnte man Vieles dazu sagen.
Sehr viele Informationen hier sprechen eben gerade für Wasserstoff.
Daher nur mal eine interessante Info:
Eine H2-Gas-Pipeline kann so viel Energie transportieren wie 5 modernste Gleistrom-Höchstspannungs-Stromleitungen.
Vielleicht schon im Fall von Spanien Deutschland, spätestens aber im Fall von Nordafrika wird das relevant.
Futureman meint
In Verdrängung der Vorteile von Elektromobilität sind wir aber auch ganz gut. Nur die USA sind (im Moment) „besser“.
Andi EE meint
Wenn die Firmen trotzdem EE installieren und es 100% BEV Hersteller wie Tesla gibt, wird es trotzdem vorwärts gehen. Man muss sich nur mal vorstellen, wenn das Robotaxi / Cybercab tatsächlich in Serie gehen wird, wird die USA schneller als jedes andere Land, dekarbonisieren. Wichtig ist, dass die Technik günstig und erschwinglich ist (auch auf ungewöhnlichem Weg wie das Robotaxi), dann wird sie sich auch durchsetzen. Ansonsten wird es immer Subventionen ohne Ende geben / so eben wie bei H2.
CaptainPicard meint
Bald gibt es mehr Wasserstoff-Innovationszentren als Wasserstoffautos auf der Straße.
Elektroautor meint
Stimmt – und auch mehr als Wasserstofftankstellen. 🤣
Österreich hat es verstanden, dass es sinnlos heraus geschmissenes Geld ist.
Die 5 H2-Tankstellen in Österreich wurden bis auf eine letzte in Wien geschlossen. Das wars mit der H2-Technologie in Österreich.
Dafür stehen bei uns fast schon auf jedem größeren Supermarktparkplatz die Schnelllader herum.
TomTom meint
Das spielt bei uns keine Rolle.
Wir müssen Bayern Geld verschaffen, die zahlen ja sonst als einzige für alle anderen Bundesländer und gehen bald bankrott sagt Söder.
Ich weiss gar nicht wie ich als Nicht-Bayer mit dieser Schuld weiterleben soll…
ID.4 statt Golf meint
Vielleicht sollte man den Bayern einfach mal ein wenig Freiheit gönnen und denen eine Strom- und Gaspreiszone „schenken“. Kann ja nicht sein, dass ganz Deutschland die mit günstigen Resourcen versorgen muss während sie die Leitungen und Anlagen blockieren und die eigenen Speicher auch noch leer stehen lassen. Und dann darf der Herr Söder auch noch an vorderster Front Bundespolitik machen – ohne Mandat aus 15 von 16 Ländern.
Mark Müller meint
Vielleicht sollten sich eher mal ein paar Länder überlegen, warum Bayern wirtschaftlich so viel erfolgreicher ist als sie.