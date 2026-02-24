Mercedes „Baby G“ soll als Elektro- und Hybrid-Allradler kommen

Die angekündigte Erweiterung der G-Klasse-Reihe wird ein kleineres SUV, das ebenfalls besonders geländetauglich sein soll. Eigentlich sollte der „Baby G“ nur als Elektroauto angeboten werden, kommt nun aber laut Autocar auch in einer Hybridversion. 2027 soll zunächst das vollelektrische Modell starten.

Die technische Basis stellt nach Informationen des Portals nicht wie eigentlich vorgesehen die Elektroauto-Plattform MB.EA-M, die kürzlich mit dem neuen GLC EQ eingeführt wurde. Stattdessen soll eine „einzigartige“ Architektur mit einer Reihe von maßgeschneiderten Teilen verwendet werden, die rein sowie teilelektrischen Antrieb ermöglicht. Damit wolle Mercedes die unterschiedlichen globalen regulatorischen Anforderungen mit den Präferenzen der Verbraucher in Einklang bringen.

Der Motor, der im kleinen G zum Einsatz kommen soll, ist offenbar der turbogeladene und hybridunterstützte 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner, der auch im neuen CLA auf der vorrangig für Vollstromer entwickelten MMA verbaut ist. Er wurde von Mercedes entwickelt, soll jedoch von Horse Powertrain, einem Joint Venture von Geely und Renault, in China produziert werden.

Die rein elektrische Version des Little G soll mit zwei Mercedes-Elektromotoren angeboten werden: einem für die Vorderräder und einem leistungsstärkeren für die Hinterräder. Eine NMC-Batterie (Nickel Mangan Cobalt) mit 85 kWh Speicherkapazität soll eine Reichweite von über 700 Kilometern nach WLTP-Norm möglich machen.

Unabhängig vom Antriebsstrang soll der Baby G ausschließlich mit Allradantrieb verkauft werden, um eine überzeugende Offroad-Leistung zu bieten. Sowohl die Hybrid- als auch die E-Auto-Version sollen mit einem ausgeklügelten Energiemanagementsystem ausgestattet werden. Die Drehmomentverteilung soll eine individuelle Antriebskraftverteilung auf jedes Rad erlauben, um eine ähnliche Offroad-Leistung wie die Modelle der großen, inzwischen unter anderem vollelektrischen G-Klasse zu bieten.

Infolge des Wechsels auf eine eigenständige Plattform wird davon ausgegangen, dass Mercedes die kleine G-Klasse mit einem neuen Leiterrahmen-Chassis entwickelt. Das fünfsitzige Fahrzeug soll Autocar zufolge bis zu 4400 Millimeter lang sein. Zum Vergleich: Der reguläre G streckt sich 4825 Millimeter. Testfahrzeugen zufolge wird der Baby G ein deutlich kompakteres Modell, insbesondere in Bezug auf die Höhe. Die Standard-G-Klasse ist 1969 Millimeter hoch.

Das Design des kleinen G ähnelt Berichten zufolge mit seiner kantigen Ästhetik den bisherigen Modellen und verfügt über drei Seitenfenster in voller Größe sowie ein fest montiertes Reserverad. Der scheidende Mercedes-Designchef Gorden Wagener erklärte kürzlich gegenüber Autocar, dass das neue Modell die wichtigsten Designelemente der größeren G-Klasse beibehalten werde – darunter die charakteristischen runden Scheinwerfer und die an den Kotflügeln angebrachten Blinker.