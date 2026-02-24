EU-Neuzulassungen im Januar 2026: Elektroauto mit 19,3 % Marktanteil

Im Januar 2026 verzeichnete der europäische Automobilmarkt einen Rückgang der Neuzulassungen um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dies markiert bereits den zweiten schwierigen Jahresbeginn in Folge für den Markt. Trotz dieses Rückgangs stieg der Marktanteil von batterieelektrischen Fahrzeugen auf fast 20 Prozent.
Im Detail lagen die Neuzulassungen von Elektroautos bei 154.230 Einheiten, was 19,3 Prozent des gesamten Marktes ausmachte. Dies stellt eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr dar, als der Marktanteil nur 14,9 Prozent betrug. In den größten Märkten der EU gab es jedoch unterschiedliche Entwicklungen: Frankreich (+52,1 %) und Deutschland (+23,8 %) konnten ein starkes Wachstum verzeichnen, während Belgien (-11,5 %) und die Niederlande (-35,4 %) Rückgänge meldeten.
Die Hybridfahrzeuge blieben mit einem Marktanteil von 38,6 Prozent die beliebteste Wahl der Verbraucher. Im Januar 2026 wurden 308.364 neue Hybridfahrzeuge zugelassen. Insbesondere in Italien (+24,9 %) und Spanien (+9 %) stieg die Zahl der Neuzulassungen. In Frankreich blieb der Markt stabil, während Deutschland einen Rückgang von 1,8 Prozent verzeichnete.
Plug-in-Hybride zeigen weiterhin starkes Wachstum: Ihre Zulassungen stiegen auf 78.741 Einheiten und erreichten einen Anteil von 9,8 Prozent am Gesamtmarkt, gegenüber 7,4 Prozent im Januar 2025. Dies wurde durch große Zuwächse in Italien (+134,2 %), Spanien (+66,7 %) und Deutschland (+23 %) begünstigt.
Gleichzeitig zeigte der Markt für benzin- und dieselbetriebene Fahrzeuge rückläufige Zahlen. Die Neuzulassungen der Benzinfahrzeuge fielen um 28,2 Prozent, wobei insbesondere in Frankreich (-48,9 %) und Deutschland (-29,9 %) deutliche Rückgänge zu verzeichnen waren. Insgesamt ging der Marktanteil von Benzinfahrzeugen auf 22 Prozent zurück, nach 29,5 Prozent im Januar 2025.
Auch Dieselautos setzten ihre negative Entwicklung fort, mit einem Rückgang der Neuzulassungen um 22,3 Prozent. Der Marktanteil sank auf 8,1 Prozent, was einen weiteren Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
Kommentare
Mäx meint
Die überlegene Technik, mit der jeder spart.
0,25%-Versteuerung für dienstwagen, Förderung, keine Förderung, Sprit wird immer teuerer – trotzdem seit 3 Jahren konstant um die 20%.
Ist das dieses exponentielle Wachstum?
Nein, das ist ein gesättigter Markt. Wer ein Bev wollte, hat eines. Nun werden nur noch die abgelaufenen Leasingverträge neu besetzt. Lasst das Thema endlich gut sein und den Leuten ihre Autos.
BEV meint
naja in Norwegen gabs auch eine Delle und dann gings steil nach oben
allerdings ist die politische Stimmung bei uns aktuell nicht so dafür
zwangsläufig werden 50% der Arbeitsplätze in der Automobilbranche wegfallen, sowas gibts in Norwegen usw. halt auch nicht
hat aber nicht zentral mit der E-Mobilität zutun, die Arbeitsplätze fallen weg weil das Auto fertig entwickelt ist und in den letzten Jahren einfach viel zu viel Kapazität aufgebaut wurde
und in den neuen Feldern haben wir in Deutschland einfach nichts mehr zu bieten, wir schrauben nur noch zusammen, das war vor mehr als 10 Jahren schon absehbar, da wollte man schon nicht zum Blechbieger für die Techkonzerne werden, der Schritt wäre besser gewesen … so wird man halt jetzt von China vernichtet